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Осимхен забил 100 голов быстрее, чем Роналду и Месси

сегодня, 09:57
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло0 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отметился забитым голом в матче 23-го тура Серии А против «Сассуоло».

Этот мяч стал для нигерийца сотым в карьере. Для того чтобы достичь этой отметки, форварду понадобилось 197 игр.

Осимхен забил 100 голов быстрее, чем Лионель Месси (210 матчей) и Криштиану Роналду (301 матч).

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 16:56
Новость из разряда "Чалов забил в Лиге чемпионов быстрее Буффона"
vova505
vova505
сегодня в 15:22
Какой-то неудержимый этот Осимхен
Быстрый, юркий, просто пипец
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:49
Сравнивать в Месси и Роналду пока ещё бессмысленно, так как они держали и держат свою запредельную планку уже по 15+ лет! А вот сколько продержится нигерийский Витёк на этом высоком уровне - большой вопрос.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 13:32
Осимхен это кто по национальности ?
112910415
112910415
сегодня в 13:25
очень круто
посмотрим, каким он будет на дистанции !
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:03
Игра Осимхена в этом сезоне просто шикарна, он действительно на данный момент один из лучших страйкеров в Европе, но считать рекордным то, что он забил сотку быстрее Лео и Рона глупо....Виктор забил их играя в Лиге 1 и СерииА, в то время как Рон играл в самой конкурентной лиге АПЛ и играть начинал на позиции правого вингера! То же самое и Лео, да ЛаЛига не так сильна как АПЛ, но все же забивать голы во времена Это'о, Роналдиньо и Анри тоже нужно было умудрятся, играя при этом тоже на фланге....так что, да по факту Виктор скорострельнее, но лиги в которых он играл явно уступают тем, где играли Лео и Рон....
Но думаю в скором времени Осимхен перейдет в АПЛ и там продолжит клепать голы
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:59
Будут у него и другие рекорды - это точно!!!
dok66
dok66
сегодня в 12:44
Вчера мог бы еще парочку отгрузить , но и один хорошо ! И дальше этот темп держать !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:20
Президент «Наполи» Де Лаурентис: «Осимхен не продается! Спрос на наших игроков высок, но я не обязан продавать – долгов нет»
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:16
Какие только рекорды не устанавливают... И главное кто то за этим всем следит и скрупулёзно фиксирует. Может кто слышал, знает..., подскажите, а есть ли футболисты "за бугром" которые за свою карьеру поиграли в двух дивизионах и за били в обеих минимум по сотке мячей? А у нас такой парень есть!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:53
Ты забыл главное. АПЛ и серия А, особенно сейчас, это две огромные разницы. Серия А сейчас по уровню примерно соответствует Турции, Голландии, Швейцарии. В слабом чемпионате можно и 200 забить. Виктор, конечно приличный форвард, но не для АПЛ, Бундеслиги и даже не для Примеры.
Neutron034
Neutron034
сегодня в 11:48
Виктор красавец конечно, так не каждый сможет.
Neuron0037
Neuron0037
сегодня в 11:47
Виктор очень большой молодец. Темп высокий.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:46
Поздравляем его с юбилейным голом!
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 11:25
Да, да. Обязательно нужно сравнивать достижение молодых страйкеров с этими легендами. То Рэшфорд забил за МЮ быстрее КриРо, то Фати в Барсе раззабивался с 17 лет круче Месси, Мбаппе и Холанд забивают по 50 мячей. Молодцы, че. Давайте, в таком же темпе теперь 16+ лет!
Elliada
Elliada
сегодня в 10:48
Молодец, конечно. Но тут можно ко многому придраться.

Во-первых, скорость не важна. Какая разница кто первый и быстрее забил определенное количество голов. Главное стабильность. Виктор быстрее забил 100 голов, но до 300 может не добраться. И кому потом будет важно, что он быстрее забил 100 голов????

Во-вторых, главное не личная статистика, а польза от этих голов. Можно, как Кейн, забить свыше 200 голов и не выиграть ни единого трофея.

В-третьих, в начале карьеры Месси и Роналду не были нападающими. Роналду был винтиком в механизме МЮ, на его статистику стали играть в Реале. Месси в начале карьеры тоже не был нападающим + его постоянно мучили травмы.
q5j9ys4bhuq2
q5j9ys4bhuq2 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:39
Будем наблюдать за его игрой
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:20
Молодец, но он не так раскручен как Месси и Роналду.
John 5mith
John 5mith
сегодня в 10:20
Так Месси с Роналду и не были нападающими в начале карьеры. Оба - правые полузащитники. И не основные в сборных.
Тем не менее в 23 года у каждого из них уже была сотка мячей, победа в ЛЧ и голденбол. А Витёк свою сотню добил в 24.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:16
У него ещё всё впереди. Будет прогрессировать, будет звездой, поярче Месси.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:15
В среднем гол за 2 игры, а у дайвера за 3. Производительность на треть лучше...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:13
Ишь какой скорострел - продолжай в том же духе!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:03
Витёк нормально так топит
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