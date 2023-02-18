Осимхен забил 100 голов быстрее, чем Роналду и Месси

1676703458

сегодня, 09:57

Нападающий «Наполи» отметился забитым голом в матче 23-го тура Серии А против «Сассуоло».

Этот мяч стал для нигерийца сотым в карьере. Для того чтобы достичь этой отметки, форварду понадобилось 197 игр.

Осимхен забил 100 голов быстрее, чем (210 матчей) и (301 матч).