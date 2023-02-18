Осимхен забил 100 голов быстрее, чем Роналду и Месси

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отметился забитым голом в матче 23-го тура Серии А против «Сассуоло».
Этот мяч стал для нигерийца сотым в карьере. Для того чтобы достичь этой отметки, форварду понадобилось 197 игр.
Осимхен забил 100 голов быстрее, чем Лионель Месси (210 матчей) и Криштиану Роналду (301 матч).
Тем не менее в 23 года у каждого из них уже была сотка мячей, победа в ЛЧ и голденбол. А Витёк свою сотню добил в 24.
Тем не менее в 23 года у каждого из них уже была сотка мячей, победа в ЛЧ и голденбол. А Витёк свою сотню добил в 24.
Но думаю в скором времени Осимхен перейдет в АПЛ и там продолжит клепать голы
Но думаю в скором времени Осимхен перейдет в АПЛ и там продолжит клепать голы