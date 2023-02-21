«Волга» за сутки продала около 3,5 тысяч билетов на матч Кубка с «Зенитом»

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сегодня, 10:59

Ульяновская «Волга» 20 февраля начала продажу билетов на домашний матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Зенитом».

За сутки было продано около 3,5 тысяч билетов, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Почти половина уже продана, их стоимость составляет 1000 рублей, тогда как на матчи Первой лиги можно попасть за 200. Стадион «Труд» вмещает 8 тысяч человек, гостевая квота составила 800 билетов.

Встреча между «Волгой» и «Зенитом» пройдёт 25 февраля в Ульяновске.