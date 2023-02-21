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«Волга» за сутки продала около 3,5 тысяч билетов на матч Кубка с «Зенитом»

сегодня, 10:59
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит25.02.2023 в 14:30 Не начался

Ульяновская «Волга» 20 февраля начала продажу билетов на домашний матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Зенитом».

За сутки было продано около 3,5 тысяч билетов, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Почти половина уже продана, их стоимость составляет 1000 рублей, тогда как на матчи Первой лиги можно попасть за 200. Стадион «Труд» вмещает 8 тысяч человек, гостевая квота составила 800 билетов.

Встреча между «Волгой» и «Зенитом» пройдёт 25 февраля в Ульяновске.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 12:29
ну просто футбольный праздник
желающих столько, что не хватает места
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:21
Стадион решил хорошо навариться на посещении их Крыльями Советов.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:44
shlomo
shlomo
сегодня в 11:18
ну что, в Ульяновске футбольный праздник... не каждый день Зенит проезжает...:)
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