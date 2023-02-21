Гакпо рассказал, почему перешёл именно в «Ливерпуль»

Нападающий Коди Гакпо рассказал, почему сделал выбор в пользу «Ливерпуля». У игрока были предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Когда услышал об этом варианте продолжения карьеры, иные предложения уже не рассматривал и не сомневался. Чувствовал, что это верный выбор. Конечно же, это клуб-гранд, и, на мой взгляд, все было логично и обоснованно.
Менять клуб посреди сезона несколько непривычно. Обычно ты проходишь предсезонку, но в данном случае надо было сразу приступать к работе и подготовке к ответственным матчам. Переезд на новое место всегда полон эмоций, ты еще не знаешь людей, надо ко всему привыкать, но должен сказать, что все в клубе очень помогли мне быстро почувствовать себя как дома. В этом клубе много теплоты и просто потрясающие болельщики. Я действительно в восторге от того, что являюсь частью этой команды.
2. Вы знаете откуда товарищ?
3. Может это составная часть его основной работы....
4. А на что намекают причинно - следственные связи...?
5. ..........
2. Вы знаете откуда товарищ?
3. Может это составная часть его основной работы....
4. А на что намекают причинно - следственные связи...?
5. ..........
Я человеку предлагал в марте поиграть с одного аккаунта меня проигнорировал.
И это в каждый месяц тактика игры человека.
Будь моя воля, убрал авторизацию 400 балов. Тогда я посмотрел, как бы он трудился на Кп и убрать стартовый капитал. поощрять через труд набором содержательных комментариев репостами итд.
Я человеку предлагал в марте поиграть с одного аккаунта меня проигнорировал.
И это в каждый месяц тактика игры человека.
Будь моя воля, убрал авторизацию 400 балов. Тогда я посмотрел, как бы он трудился на Кп и убрать стартовый капитал. поощрять через труд набором содержательных комментариев репостами итд.
1. Если мну где интересуется, что и как делать (создать двойника клона) это не значит, что я это сделаю!
2. Мну Вам ответил по поводу отсутствия проблемы "входа" 50 - 100 - 200 клонов.
Зачем ему создавать проблемы с телефоном?
3. С какого клона ставил, а с какого нет - это "дело техники" - сделать расширенные боковые вкладки, любые таблицы где спокойно будешь видеть когда и куда поставил... Мало одного монитора, недостаточно финансов. купи на авито ещё монитор и влепи 2-ой... выведи туда часть "вкладок - клонов"
Сортируй по датам, по буквам, месяцам, годам, командам......
1. Если мну где интересуется, что и как делать (создать двойника клона) это не значит, что я это сделаю!
2. Мну Вам ответил по поводу отсутствия проблемы "входа" 50 - 100 - 200 клонов.
Зачем ему создавать проблемы с телефоном?
3. С какого клона ставил, а с какого нет - это "дело техники" - сделать расширенные боковые вкладки, любые таблицы где спокойно будешь видеть когда и куда поставил... Мало одного монитора, недостаточно финансов. купи на авито ещё монитор и влепи 2-ой... выведи туда часть "вкладок - клонов"
Сортируй по датам, по буквам, месяцам, годам, командам......
----------------------
Но там ведь не 50 клонов под 100.
Не со всех клонов ставит сразу, а частично партиями. И ты должен знать, с какого ставил клона, с какого нет. Записывать на блокноте никнеймы аккаунта клонов?
Конечно если сайт на который вы заходите, например соккер, будет против того, что с одного IP-адреса прилетело в гости 50 аккаунтов... А если нет...?)
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Если клоновод заходит с телефона, то айпи разные, так как сим карта имеет одноименное свое личное айпи. Если с компа, то айпи один, если прокси серваки подключать, то разные, как я думаю. Возможно клоновод генерирует разные айпи адреса. Суть то в другом. Не честная борьба. Это он и сам в этом признавался.
Лично я не собираюсь заводить клоны.
----------------------
Но там ведь не 50 клонов под 100.
Не со всех клонов ставит сразу, а частично партиями. И ты должен знать, с какого ставил клона, с какого нет. Записывать на блокноте никнеймы аккаунта клонов?
Конечно если сайт на который вы заходите, например соккер, будет против того, что с одного IP-адреса прилетело в гости 50 аккаунтов... А если нет...?)
----------------------------
Если клоновод заходит с телефона, то айпи разные, так как сим карта имеет одноименное свое личное айпи. Если с компа, то айпи один, если прокси серваки подключать, то разные, как я думаю. Возможно клоновод генерирует разные айпи адреса. Суть то в другом. Не честная борьба. Это он и сам в этом признавался.
Лично я не собираюсь заводить клоны.
При наличии всех моих грехов, как мне заработать VIP-пользователя?
При наличии всех моих грехов, как мне заработать VIP-пользователя?
Например, возьмём 50 клонов, регистрируемся.... 50 почт и столько же паролей...
У Вас комп только для этих целей, чист (нет ни "кошельков", ни личных данных..., ни...) Зашли на сайт со всех клонов... при выходе есть функция пароля - "Запомнить меня", кликнули и так на всех 50.... Следующий раз вы включаете комп и... у Вас перед очами все 50 вкладок. (риск взлома есть конечно, но у вас только эта бадья там) Конечно если сайт на который вы заходите, например соккер, будет против того, что с одного IP-адреса прилетело в гости 50 аккаунтов... А если нет...?)
Например, возьмём 50 клонов, регистрируемся.... 50 почт и столько же паролей...
У Вас комп только для этих целей, чист (нет ни "кошельков", ни личных данных..., ни...) Зашли на сайт со всех клонов... при выходе есть функция пароля - "Запомнить меня", кликнули и так на всех 50.... Следующий раз вы включаете комп и... у Вас перед очами все 50 вкладок. (риск взлома есть конечно, но у вас только эта бадья там) Конечно если сайт на который вы заходите, например соккер, будет против того, что с одного IP-адреса прилетело в гости 50 аккаунтов... А если нет...?)
Вот скрин пример за январь месяц. Для чего тогда мне помогают набрать 5 лайков, и этот человек сам себе ставит лайки? Я подумал может некая блокировка стоит у пользователя на удаления...
Вот скрин пример за январь месяц. Для чего тогда мне помогают набрать 5 лайков, и этот человек сам себе ставит лайки? Я подумал может некая блокировка стоит у пользователя на удаления...