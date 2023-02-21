Гакпо рассказал, почему перешёл именно в «Ливерпуль»

Нападающий рассказал, почему сделал выбор в пользу «Ливерпуля». У игрока были предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Когда услышал об этом варианте продолжения карьеры, иные предложения уже не рассматривал и не сомневался. Чувствовал, что это верный выбор. Конечно же, это клуб-гранд, и, на мой взгляд, все было логично и обоснованно.

Менять клуб посреди сезона несколько непривычно. Обычно ты проходишь предсезонку, но в данном случае надо было сразу приступать к работе и подготовке к ответственным матчам. Переезд на новое место всегда полон эмоций, ты еще не знаешь людей, надо ко всему привыкать, но должен сказать, что все в клубе очень помогли мне быстро почувствовать себя как дома. В этом клубе много теплоты и просто потрясающие болельщики. Я действительно в восторге от того, что являюсь частью этой команды.