Анчелотти: «У „Реала“ сейчас больше шансов выиграть ЛЧ, чем в прошлый раз»

Главный тренер «Реала» поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Ожидаем, что игра будет очень интенсивной, с давлением, времени на раздумья не будет. Мы готовы к этому. У нас больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем в прошлом году. Команда находится в хорошей форме, настроена, хочется добиться успеха, как и в прошлом году. Это будет трудный матч, а впереди ответный. Мы рады снова вернуться в соревнование.

Прошлый финал вызывает приятные воспоминания. Тогда была равная игра. Они больше владели мячом, но мы были хороши в обороне. Сейчас все по-другому, нам нужно достойно провести 180 минут.