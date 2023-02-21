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Анчелотти: «У „Реала“ сейчас больше шансов выиграть ЛЧ, чем в прошлый раз»

сегодня, 12:05
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Ожидаем, что игра будет очень интенсивной, с давлением, времени на раздумья не будет. Мы готовы к этому. У нас больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем в прошлом году. Команда находится в хорошей форме, настроена, хочется добиться успеха, как и в прошлом году. Это будет трудный матч, а впереди ответный. Мы рады снова вернуться в соревнование.

Прошлый финал вызывает приятные воспоминания. Тогда была равная игра. Они больше владели мячом, но мы были хороши в обороне. Сейчас все по-другому, нам нужно достойно провести 180 минут.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:59
Карло настроен оптимистично
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 12:48
Это почему же? Потому что Реал проигрывает конкуренцию Барселоне в Ла Лиге и хочет сосредоточиться только на ЛЧ?
ОПС
ОПС
сегодня в 12:42
Пусть победит сильнейший.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 12:37, ред.
У Реала сейчас игровая форма по лучше Ливерпуля. Плюс в чемпионате у Реала борьба за чемпионство на данный момент проигрывается в расстояние 8 очей, ну правда ето ещё можно исправить количество матчей хватает. Так что вполне возможно они как можно в лучших кондициях подойдут к этому противостоянию. У Ливерпуля иная ситуация. Про чемпионство забыли, про ЛЧ также борьба навернека проиграна, остаётся бороться за место в еврокубках. Ну там они также отстают от зоны еврокубков. У них остаётся показать свой на данный момент максимум именно в ЛЧ. Посмотрим что из этого выйдет!
drug01
drug01
сегодня в 12:20
С этим мнением можно поспорить
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:14
Соперники серьёзные и тоже настроены ны выигрыш ЛЧ.
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