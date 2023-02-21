Диетолог Роналду рассказал, что португалец привнёс в клуб

Диетолог «Аль-Насра» Хосе Блеса рассказал о том, что привнёс в клуб нападающий .

Мы встретились и поговорили о его диете, о том, как он понимает важность этого и отдыха для выступления. Он носит два измерителя отдыха: кольцо и браслет, первым приходит на тренировку и последним уходит. Прекрасно иметь с ним дело.

Криштиану очень помогает мне, потому что мы больше не можем его ничему научить, но он создаёт вокруг себя школу. Остальные игроки делают то же, что и он, потому что всё, что он делает, прекрасно помогает ему улучшить свою игру. С тех пор, как он появился здесь, все игроки стали тренироваться более интенсивно и соблюдать более строгую диету. Я не видел такого клуба, в котором игроки каждый раз улучшают состав тела практически на 90%: у них меньше жира, больше мышц, и они выполняют все упражнения. Работать там — роскошь.