Диетолог Роналду рассказал, что португалец привнёс в клуб

Диетолог «Аль-Насра» Хосе Блеса рассказал о том, что привнёс в клуб нападающий Криштиану Роналду.
Мы встретились и поговорили о его диете, о том, как он понимает важность этого и отдыха для выступления. Он носит два измерителя отдыха: кольцо и браслет, первым приходит на тренировку и последним уходит. Прекрасно иметь с ним дело.
Криштиану очень помогает мне, потому что мы больше не можем его ничему научить, но он создаёт вокруг себя школу. Остальные игроки делают то же, что и он, потому что всё, что он делает, прекрасно помогает ему улучшить свою игру. С тех пор, как он появился здесь, все игроки стали тренироваться более интенсивно и соблюдать более строгую диету. Я не видел такого клуба, в котором игроки каждый раз улучшают состав тела практически на 90%: у них меньше жира, больше мышц, и они выполняют все упражнения. Работать там — роскошь.
Ну, а слова Хосе Блеса собственно сами говорят в какую команду пришёл Роналду и то только ради денег и так как в европейских командах оказался попросту не нужен.
Хотел похвастаться Роналду, а по факту нехорошо высказался о команде в целом.
Это какими надо быть запущенными, что бы каждый раз улучшать состав тела практически на 90%?
Ну, а слова Хосе Блеса собственно сами говорят в какую команду пришёл Роналду и то только ради денег и так как в европейских командах оказался попросту не нужен.
Хотел похвастаться Роналду, а по факту нехорошо высказался о команде в целом.
Это какими надо быть запущенными, что бы каждый раз улучшать состав тела практически на 90%?
Игроки смотрели, что ест Роналду и брали в точности тоже самое и это ради пиара крутили в новостях.
И как всем показывали, мол все садятся на его диету и на его метод тренировок, одним словом подражание полное.
Но впоследствии это всё губительно оказалось. В «Аль-Насра» всё ещё хуже будет, рано или поздно рванёт и будет скандал.
Игроки смотрели, что ест Роналду и брали в точности тоже самое и это ради пиара крутили в новостях.
И как всем показывали, мол все садятся на его диету и на его метод тренировок, одним словом подражание полное.
Но впоследствии это всё губительно оказалось. В «Аль-Насра» всё ещё хуже будет, рано или поздно рванёт и будет скандал.