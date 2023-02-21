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Диетолог Роналду рассказал, что португалец привнёс в клуб

сегодня, 13:54

Диетолог «Аль-Насра» Хосе Блеса рассказал о том, что привнёс в клуб нападающий Криштиану Роналду.

Мы встретились и поговорили о его диете, о том, как он понимает важность этого и отдыха для выступления. Он носит два измерителя отдыха: кольцо и браслет, первым приходит на тренировку и последним уходит. Прекрасно иметь с ним дело.

Криштиану очень помогает мне, потому что мы больше не можем его ничему научить, но он создаёт вокруг себя школу. Остальные игроки делают то же, что и он, потому что всё, что он делает, прекрасно помогает ему улучшить свою игру. С тех пор, как он появился здесь, все игроки стали тренироваться более интенсивно и соблюдать более строгую диету. Я не видел такого клуба, в котором игроки каждый раз улучшают состав тела практически на 90%: у них меньше жира, больше мышц, и они выполняют все упражнения. Работать там — роскошь.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:27
Псж без месси был в финале лч а без месси 1/8 не прошли. Я тебе столько аналогии приведу что забудешь про роналду. Кстати в лч юве вообще из группы не выходил последние годы. Но я не говорю что выход из группы зависел от роналду. Просто ювентус давно шел к этому. Также как и мю. 2 место для мю это не достижение. Мю самый титулованный клуб англии а ты постоянно говоришь мю выиграл 2 место как будто это какое то достижение
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:43
Тут на днях управляющий директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер чётко сказал почему они не подписали Роналду:
«В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб».

Тут думаю нечего добавить, так как все уже поняли, что Роналду как футболист давно уже закончился, а сейчас идёт просто самолюбования самим собой, да ещё и с прибылью и не более того.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 17:17
Если ты не в курсе, то в последний сезон Роналду Ювентус лишь в последнем туре занял 4-е место, которое позволило выйти в ЛЧ. В той игре Роналду не играл. В следующем сезоне, когда Роналду был в МЮ, Ювентус досрочно занял 4-е место. В этом сезоне Юве занимал бы 2-е место, если бы из-за Роналду не отняли бы 15 очков. Из-за его махинаций Юве на 9-й позиции, а мог бы быть на 2-м месте. С Роналду 4-е место, без него 2-е место. Без Роналду МЮ 2-е место, с ним - 6-е место, без него 3-е место. Очевидно, что причина бед. Если этого не принимаешь, твое дело. Но европейские клубы это понимают, поэтому никто не предложил ему контракт. Поэтому он пасет верблюдов.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:52
Ну да. Особенно ювентус стал лучше играть.
112910415
112910415
сегодня в 16:31
большой специалист пришёл !
обширные знания могут пригодиться ... лишь бы безмерным эго не поделился !
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 15:33
В Юве не помню, а вот в МЮ делали из этого шоу.
Игроки смотрели, что ест Роналду и брали в точности тоже самое и это ради пиара крутили в новостях.
И как всем показывали, мол все садятся на его диету и на его метод тренировок, одним словом подражание полное.
Но впоследствии это всё губительно оказалось. В «Аль-Насра» всё ещё хуже будет, рано или поздно рванёт и будет скандал.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:27
Это мне напоминает его приход в МЮ, там тоже по началу все стали повторять за Роналду, а потом всем известно чем всё закончилось.

Ну, а слова Хосе Блеса собственно сами говорят в какую команду пришёл Роналду и то только ради денег и так как в европейских командах оказался попросту не нужен.

Хотел похвастаться Роналду, а по факту нехорошо высказался о команде в целом.
Это какими надо быть запущенными, что бы каждый раз улучшать состав тела практически на 90%?
Loko57
Loko57
сегодня в 14:36
Они там его портрет для молитв ещё не повесили!?????
Elliada
Elliada
сегодня в 14:30
Я, конечно, не диетолог, но по-моему у каждого уникальный организм. Каждому нужен свой подход: своё питание, свой режим, свои тренировки. То, что подходит Роналду, другим не подходит. А тут диетолог говорит, что всех посадили на диету Роналду. Если также было в Ювентусе и МЮ, то тогда понятно почему они так плохо играли и стали играть лучше, когда его выгнали.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:15
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:05
Лишь бы чему плохому не научил. Голубой движухи только там не хватало...
hs877mkgzamh
hs877mkgzamh
сегодня в 13:58
Диетологу явно есть чему поучиться у КриРо
Гость
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