Кварацхелия оценил сравнение с Марадоной

Полузащитник «Наполи» высказался о сравнении с легендарным нападающим неаполитанцев . Грузин получил прозвище «Кварадона».

Поначалу это казалось невероятным, ведь мое имя ассоциировалось с легендой футбола. Я совсем не ожидал этого, но это придало мне большой импульс.

Я не знал, как на это реагировать. Говорить спасибо или поступать как-то еще. Постепенно я привыкаю к этому и должен сказать, что я очень рад сравнению с таким игроком. Это невероятно.