Кварацхелия оценил сравнение с Марадоной

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о сравнении с легендарным нападающим неаполитанцев Диего Марадоной. Грузин получил прозвище «Кварадона».
Поначалу это казалось невероятным, ведь мое имя ассоциировалось с легендой футбола. Я совсем не ожидал этого, но это придало мне большой импульс.
Я не знал, как на это реагировать. Говорить спасибо или поступать как-то еще. Постепенно я привыкаю к этому и должен сказать, что я очень рад сравнению с таким игроком. Это невероятно.
Подключал филологов на пунктуацию, на почерк, на правописание. Вывод был, что они почти все разной руки. Думаю, это сообщество. Физически это не возможно. вводить пароль и т. п. и управлять почти сотнями аккаунтов.
И к концу месяца все призы желает получать с одной почты для мня это странно на один адрес. Возможно, где то. Я не понимаю.
Подключал филологов на пунктуацию, на почерк, на правописание. Вывод был, что они почти все разной руки. Думаю, это сообщество. Физически это не возможно. вводить пароль и т. п. и управлять почти сотнями аккаунтов.
И к концу месяца все призы желает получать с одной почты для мня это странно на один адрес. Возможно, где то. Я не понимаю.
Попасть можно, но очень редко. Все равно что с ненастроенного телескопа искать в пасмурную погоду планету Плутон. Тому пример игрок ДАША Д
когда он побеждал последний раз в группе играя на высоких кефах? В сентябре.
Попасть можно, но очень редко. Все равно что с ненастроенного телескопа искать в пасмурную погоду планету Плутон. Тому пример игрок ДАША Д
когда он побеждал последний раз в группе играя на высоких кефах? В сентябре.
Не задавался, в целом, этим вопросом.
Не задавался, в целом, этим вопросом.
Согласен - хорошо!
Но я вот например без фарта в этом ремесле, иногда и пару "лучших комментариев" удается выстрелить, а иногда стараешься, вроде и норм, а их не замечают... И затем, как вчера в середине игры понимаешь, что с черновика "4:2" и "2:4" не могу поставить, а пару суток искал... Так это по 100 -150 очков....
Согласен - хорошо!
Но я вот например без фарта в этом ремесле, иногда и пару "лучших комментариев" удается выстрелить, а иногда стараешься, вроде и норм, а их не замечают... И затем, как вчера в середине игры понимаешь, что с черновика "4:2" и "2:4" не могу поставить, а пару суток искал... Так это по 100 -150 очков....
Да и сравнение с Великим неуместно и неприлично...!!!
Да и сравнение с Великим неуместно и неприлично...!!!