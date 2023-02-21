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Кварацхелия оценил сравнение с Марадоной

вчера, 20:45

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о сравнении с легендарным нападающим неаполитанцев Диего Марадоной. Грузин получил прозвище «Кварадона».

Поначалу это казалось невероятным, ведь мое имя ассоциировалось с легендой футбола. Я совсем не ожидал этого, но это придало мне большой импульс.

Я не знал, как на это реагировать. Говорить спасибо или поступать как-то еще. Постепенно я привыкаю к этому и должен сказать, что я очень рад сравнению с таким игроком. Это невероятно.

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20 февраля
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Все комментарии
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:27
Я проводил расследование по этому поводу. 
Подключал филологов на пунктуацию, на почерк, на правописание. Вывод был, что они почти все разной руки. Думаю, это сообщество. Физически это не возможно. вводить пароль и т. п. и управлять почти сотнями аккаунтов. 
 И к концу месяца все призы желает получать с одной почты для мня это странно на один адрес. Возможно, где то. Я не понимаю.
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:20
И это один человек?
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:20
Ну, 200. я переборщил. Но в каждой группе по 8-10 клонов. Теперь простая арифметика.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:20
А где можно ознакомиться с требованиями к "народный обозреватель"?
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:18
Что реально 200 сотни? 4-5?
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:17
Ну, я буду короток. Пока играют 200 клонов, никакие баллы не помогут.
Попасть можно, но очень редко. Все равно что с ненастроенного телескопа искать в пасмурную погоду планету Плутон. Тому пример игрок ДАША Д
когда он побеждал последний раз в группе играя на высоких кефах? В сентябре.
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Для "Народного обозревателя" надо иметь ВИП?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:09
Спасибо, буду знать.

Не задавался, в целом, этим вопросом.
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:07, ред.
"В блок "лучший комментарий" уже 700 очков за сутки чем же плохо?"

Согласен - хорошо!

Но я вот например без фарта в этом ремесле, иногда и пару "лучших комментариев" удается выстрелить, а иногда стараешься, вроде и норм, а их не замечают... И затем, как вчера в середине игры понимаешь, что с черновика "4:2" и "2:4" не могу поставить, а пару суток искал... Так это по 100 -150 очков....
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:03
В основном у меня редкое попадание в Народный обозреватель. Тут помогает владение фотошопом и мой юмор по теме футбола из жизненных ситуаций, из кинофильмов. Больше всего этим опытом владел Федор Паршунин, если не ошибся в инициалах и часто попадал в этот раздел.
wpsk86kw2d3w
wpsk86kw2d3w
вчера в 21:01
Зачем в голову себе это в бивать
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:00
Поделись , Уважаемый - как?
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:58
Попасть в народный обозреватель 1500 баллов)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:58
Ми похож адын в адын :Он аргентин,а я грузин.
shur
shur
вчера в 20:57
...что такое возраст 22 в футболе - ничего, тренировки, игры, место в основе, вот что должно волновать молодого играка.
Да и сравнение с Великим неуместно и неприлично...!!!
протон
протон
вчера в 20:52
Про Хвичу еще 4 года назад Семин говорил что это будущая звезда мирового уровня! Палыч уже тогда рассмотрел этот "алмаз"!
cska1948
cska1948
вчера в 20:50
Хвича, ты должен это сравнение принять как аванс...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:49, ред.
Ну всё, поплывёт по бездорожью в бумажной короне !)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:49
Неуместное сравнение в настоящий момент.
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