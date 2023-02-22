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Клопп: «Первый пропущенный гол сделал нас немного пассивными»

сегодня, 08:16
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:5).

Начало было шикарным. В нем была вся наша суть. Это получилось идеально, именно так мы хотели выступить. Весь первый тайм был неплох, не считая пропущенных мячей. Первый пропущенный гол сделал нас немного пассивными, мы не преследовали их. Второй гол – это фарс. Такого быть не должно, но такое может произойти, 2:2.

Потом счет стал 2:3, а это не очень хорошо против прекрасно играющей на контратаках команды. Прийти в себя мы больше не смогли. Нужно было все 95 минут играть как в первом тайме, мы должны были вернуть импульс. При счете 2:3 все было наоборот. Размер свободного пространства при третьем голе поражает, но это произошло. Мы поедем в Мадрид и будем играть там. Это будет серьезная задача. Но сначала мы должны сыграть в Премьер-Лиге и убедиться, что извлекли уроки из этой встречи.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 10:56
Потом счёт стал 2:3, потом я уже ничего не видел
ОПС
ОПС
сегодня в 09:37
Оправдание должно быть адекватным.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:20
Первый гол действительно получился красивым и неожиданным, потом была ошибка Куртуа , ну а потом была только одна команда - Реал! Справедливости ради надо вспомнить о возможном пенальти который не назначил судья при счёте 2 : 3 в ворота испанцев, но сейчас после матча видно, что это вряд ли бы спасло англичан. Игра показала это.
Клопп же спокойно рассуждает будто не чего особенного не произошло и они поедут в Мадрид и будут играть там. Хотя после 5 голов дома полученные в свои ворота в ЛЧ и в целом провальной игре в этом сезоне многие тренеры задумались бы а не пора ли в отставку!
shlomo
shlomo
сегодня в 09:08
Плохо сыграл Ливер и это учитывая что играл дома.... что тогда будет в гостях...
Elliada
Elliada
сегодня в 08:41
Клопп решил пересказать весь матч??? Все всё видели сами. Это был провал. Никогда еще Ливерпуль не пропускал 5 голов в ЛЧ на своем поле. Клопп ничего не сделал, просто смотрел, как Реал забивал. Клоппа нужно увольнять. Ливерпуль по сути без тренера играет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:19
Матч получился просто шикарным!
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