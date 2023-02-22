Клопп: «Первый пропущенный гол сделал нас немного пассивными»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:5).

Начало было шикарным. В нем была вся наша суть. Это получилось идеально, именно так мы хотели выступить. Весь первый тайм был неплох, не считая пропущенных мячей. Первый пропущенный гол сделал нас немного пассивными, мы не преследовали их. Второй гол – это фарс. Такого быть не должно, но такое может произойти, 2:2.

Потом счет стал 2:3, а это не очень хорошо против прекрасно играющей на контратаках команды. Прийти в себя мы больше не смогли. Нужно было все 95 минут играть как в первом тайме, мы должны были вернуть импульс. При счете 2:3 все было наоборот. Размер свободного пространства при третьем голе поражает, но это произошло. Мы поедем в Мадрид и будем играть там. Это будет серьезная задача. Но сначала мы должны сыграть в Премьер-Лиге и убедиться, что извлекли уроки из этой встречи.