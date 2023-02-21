Экс-игрок ПСЖ Ротен считает, что клуб должен продать Месси и Неймара

Бывший игрок ПСЖ выступил за продажу и .

Разбить трио «МНМ» – приоритетна основная задача для ПСЖ . Приоритетной целью является продать хотя бы одного из них. Я говорю о Месси или Неймаре, не о Мбаппе, конечно. Если Килиан захочет уйти, для ПСЖ это станет трагедией.