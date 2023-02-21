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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Экс-игрок ПСЖ Ротен считает, что клуб должен продать Месси и Неймара

вчера, 23:21

Бывший игрок ПСЖ Жером Ротен выступил за продажу Неймара и Лионеля Месси.

Разбить трио «МНМ» – приоритетна основная задача для ПСЖ. Приоритетной целью является продать хотя бы одного из них. Я говорю о Месси или Неймаре, не о Мбаппе, конечно. Если Килиан захочет уйти, для ПСЖ это станет трагедией.

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20 февраля
Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 00:42
Очередной ноунейм возомнил себя экспертом. Мбаппе ничего не дал Парижу. Чемпионат и до него ПСЖ каждый год выигрывал. Единственный финал ЛЧ это заслуга Неймара. У Мбаппе 0 голов в плей-офф. Где был Мбаппе во всех плей-оффах ЛЧ, когда перед каждым Неймар получал травму, а Месси еще не было в Париже?

Как по мне, летом нужно продать Мбаппе. Иначе через год он бесплатно уйдет. Месси нужно продлить на год. В 2024 году он сам уйдет. Через пару лет и Неймар покинет команду.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 00:35
Месси не продаётся... Он просто уходит... Когда захочет... Хе-хе..
протон
протон
сегодня в 00:02
Месси: выигрывает в 35 ЧМ под огненную форму, став лучшим игроком турнира, сражаясь наравне с реактивным и пиковым, молодым Мбаппе. Ротен: Месси в ПСЖ - провал!
Месси безусловно не провал, а ценное приобретение для клуба.
Если возрастной Месси всё ещё способен делать разницу, то Неймар оказался полностью бесполезным игроком. Да, он феерит в отдельных матчах, но в еврокубках от него нету пользы, и периодически пребывает в лазарете.
протон
протон
вчера в 23:59
Знакомьтесь, представляю вам Ротена.
Достижения персонажа за всю карьеру:
- победитель кубка Франции (2 раза)
- победитель кубка Лиги

Обладатель 3 кубков за всю карьеру критикует без минут обладателя 8 золотых мячей, самого титулованного футболиста в истории и того, кто месяц назад с командой выиграл финал ЧМ у Франции
Гость
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