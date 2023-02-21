Экс-игрок ПСЖ Ротен считает, что клуб должен продать Месси и Неймара

Бывший игрок ПСЖ Жером Ротен выступил за продажу Неймара и Лионеля Месси.
Разбить трио «МНМ» – приоритетна основная задача для ПСЖ. Приоритетной целью является продать хотя бы одного из них. Я говорю о Месси или Неймаре, не о Мбаппе, конечно. Если Килиан захочет уйти, для ПСЖ это станет трагедией.
Как по мне, летом нужно продать Мбаппе. Иначе через год он бесплатно уйдет. Месси нужно продлить на год. В 2024 году он сам уйдет. Через пару лет и Неймар покинет команду.
Как по мне, летом нужно продать Мбаппе. Иначе через год он бесплатно уйдет. Месси нужно продлить на год. В 2024 году он сам уйдет. Через пару лет и Неймар покинет команду.
Месси безусловно не провал, а ценное приобретение для клуба.
Если возрастной Месси всё ещё способен делать разницу, то Неймар оказался полностью бесполезным игроком. Да, он феерит в отдельных матчах, но в еврокубках от него нету пользы, и периодически пребывает в лазарете.
Месси безусловно не провал, а ценное приобретение для клуба.
Если возрастной Месси всё ещё способен делать разницу, то Неймар оказался полностью бесполезным игроком. Да, он феерит в отдельных матчах, но в еврокубках от него нету пользы, и периодически пребывает в лазарете.
Достижения персонажа за всю карьеру:
- победитель кубка Франции (2 раза)
- победитель кубка Лиги
Обладатель 3 кубков за всю карьеру критикует без минут обладателя 8 золотых мячей, самого титулованного футболиста в истории и того, кто месяц назад с командой выиграл финал ЧМ у Франции
Достижения персонажа за всю карьеру:
- победитель кубка Франции (2 раза)
- победитель кубка Лиги
Обладатель 3 кубков за всю карьеру критикует без минут обладателя 8 золотых мячей, самого титулованного футболиста в истории и того, кто месяц назад с командой выиграл финал ЧМ у Франции