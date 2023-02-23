«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче Кубка России

«Крылья Советов» переиграли «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:1).
Владимир Писарский вывел хозяев вперед на 49-й минуте, на 81-й Константин Тюкавин забил ответный гол. Победный мяч на 89-й минуте забил Александр Зуев.
Ответный поединок состоится 1 марта.
Я не сомневаюсь, что в Москве мы победим, но при такой игре- это КАТАСТРОФА!!!
Я не сомневаюсь, что в Москве мы победим, но при такой игре- это КАТАСТРОФА!!!
Команда, с которой он пришёл в РПЛ и навёл тут немалого шороху, практически растащена, но он целеустремлённо и небезуспешно строит следующую.
Эта новая команда пока нестабильна, но шутить с собой не позволяет.
Мы вот после перерыва "пошутили", слишком увлёкшись позиционной атакой,
и сразу же получили..
А вот Йоканович сегодня неприятно удивил, причём неоднократно.
Во-первых, как получается, что он до сего дня так и не оценил откровенную слабость Грулёва справа- совершенно непонятно.
Тем более, что игрок едва успел восстановиться после травмы, а его сразу
в основу на неудобную позицию..
Он, правда, несколько раз смещался в центр и создал пару обострений, но в целом смотрелся бледненько.
Во-вторых, мы сегодня хоть и атаковали довольно много, но делалось это бессистемно и неубедительно. Такое ощущение, что Йоканович в межсезонку так и не определился, как ему играть в атаке.
Обилие забитых голов в межсезонных матчах, большинство соперников в которых были заведомо слабее, достаточной пищи для этого, похоже, не дало.
Ну и в третьих, ответный гол теоретически должен был окрылить команду, но концовка матча прошла под диктовку и с преимуществом хозяев, так что их второй гол оказался закономерен.
Поражение у нас сегодня, на мой взгляд, тренерское.
Самару же с заслуженной победой, но до встречи в Москве..
Команда, с которой он пришёл в РПЛ и навёл тут немалого шороху, практически растащена, но он целеустремлённо и небезуспешно строит следующую.
Эта новая команда пока нестабильна, но шутить с собой не позволяет.
Мы вот после перерыва "пошутили", слишком увлёкшись позиционной атакой,
и сразу же получили..
А вот Йоканович сегодня неприятно удивил, причём неоднократно.
Во-первых, как получается, что он до сего дня так и не оценил откровенную слабость Грулёва справа- совершенно непонятно.
Тем более, что игрок едва успел восстановиться после травмы, а его сразу
в основу на неудобную позицию..
Он, правда, несколько раз смещался в центр и создал пару обострений, но в целом смотрелся бледненько.
Во-вторых, мы сегодня хоть и атаковали довольно много, но делалось это бессистемно и неубедительно. Такое ощущение, что Йоканович в межсезонку так и не определился, как ему играть в атаке.
Обилие забитых голов в межсезонных матчах, большинство соперников в которых были заведомо слабее, достаточной пищи для этого, похоже, не дало.
Ну и в третьих, ответный гол теоретически должен был окрылить команду, но концовка матча прошла под диктовку и с преимуществом хозяев, так что их второй гол оказался закономерен.
Поражение у нас сегодня, на мой взгляд, тренерское.
Самару же с заслуженной победой, но до встречи в Москве..
Поэтому наберусь мужества и признаю свою неправоту. Команды у нас нет. За зимнюю паузу, команда должна была прибавить, заиграть, хотя бы не хуже, чем осенью прошлого года. Увы, то что я увидел сегодня повергло меня в ужас, это страшно...
Поэтому ничего больше комментировать не буду, все всё видели. Все команды усилились за зиму, мы нет. Как играли с дырявой защитой, так и играем. Как играли без диспетчера, так и играем. Возможно это не самое веское оправдание, но что есть то есть.
Поэтому наберусь мужества и признаю свою неправоту. Команды у нас нет. За зимнюю паузу, команда должна была прибавить, заиграть, хотя бы не хуже, чем осенью прошлого года. Увы, то что я увидел сегодня повергло меня в ужас, это страшно...
Поэтому ничего больше комментировать не буду, все всё видели. Все команды усилились за зиму, мы нет. Как играли с дырявой защитой, так и играем. Как играли без диспетчера, так и играем. Возможно это не самое веское оправдание, но что есть то есть.