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«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче Кубка России

сегодня, 17:04
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Крылья Советов» переиграли «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:1).

Владимир Писарский вывел хозяев вперед на 49-й минуте, на 81-й Константин Тюкавин забил ответный гол. Победный мяч на 89-й минуте забил Александр Зуев.

Ответный поединок состоится 1 марта.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 17:42
Не зря КС и Зенит в Кубке обыгрывали
Роман Романов 3
Роман Романов 3
сегодня в 17:37
И кто там феерил у Динамо,забыл….
Аааа мистер Захарян!!! И точка😂!
Capral
Capral
сегодня в 17:36, ред.
СораДники, я обещал вам отличный футбол после зимней паузы, я надеялся на Йокановича, как на мудрого тренера, симпатизирую ему и сейчас считаю его не самым плохим тренером, но видимо я ошибся.

Поэтому наберусь мужества и признаю свою неправоту. Команды у нас нет. За зимнюю паузу, команда должна была прибавить, заиграть, хотя бы не хуже, чем осенью прошлого года. Увы, то что я увидел сегодня повергло меня в ужас, это страшно...

Поэтому ничего больше комментировать не буду, все всё видели. Все команды усилились за зиму, мы нет. Как играли с дырявой защитой, так и играем. Как играли без диспетчера, так и играем. Возможно это не самое веское оправдание, но что есть то есть.
баск
баск
сегодня в 17:27, ред.
Осинькин, конечно, большой молодец.
Команда, с которой он пришёл в РПЛ и навёл тут немалого шороху, практически растащена, но он целеустремлённо и небезуспешно строит следующую.
Эта новая команда пока нестабильна, но шутить с собой не позволяет.
Мы вот после перерыва "пошутили", слишком увлёкшись позиционной атакой,
и сразу же получили..

А вот Йоканович сегодня неприятно удивил, причём неоднократно.

Во-первых, как получается, что он до сего дня так и не оценил откровенную слабость Грулёва справа- совершенно непонятно.
Тем более, что игрок едва успел восстановиться после травмы, а его сразу
в основу на неудобную позицию..
Он, правда, несколько раз смещался в центр и создал пару обострений, но в целом смотрелся бледненько.

Во-вторых, мы сегодня хоть и атаковали довольно много, но делалось это бессистемно и неубедительно. Такое ощущение, что Йоканович в межсезонку так и не определился, как ему играть в атаке.
Обилие забитых голов в межсезонных матчах, большинство соперников в которых были заведомо слабее, достаточной пищи для этого, похоже, не дало.

Ну и в третьих, ответный гол теоретически должен был окрылить команду, но концовка матча прошла под диктовку и с преимуществом хозяев, так что их второй гол оказался закономерен.

Поражение у нас сегодня, на мой взгляд, тренерское.
Самару же с заслуженной победой, но до встречи в Москве..
Ислам Нажуев
Ислам Нажуев
сегодня в 17:24
Удалось посмотреть только первый тайм. Были моменты, играли с преимуществом. Не знаю как они умудрились так облажаться во втором тайме.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 17:13
Осинькин крут! Команду раздербанили в паузе, а гл.тренер и бровью не повёл. Работает с теми, кто есть. И очень хорошо получается. Респект!
Capral
Capral
сегодня в 17:12
ПОЗОРИЩЕ!!! Просто нет слов!!! АНТИФУТБОЛ!!! Еще по товарнякам было видно, что игры у нас нет, от слова совсем. Смотреть НЕВЫНОСИМО!!! Конечно, в очередной раз Йоканович проиграл гостевую игру, в очередной раз ошибся со стартовым составом. ЦЗ- УЖАС!!! Чем команда занималась на сборах??? БЕССИСТЕМНЫЙ, ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ футбол!!! Я даже не знаю, что комментировать, всё настолько плохо. Шунин? Ну, это отдельный разговор... Единственный человек достойный похвалы- Фернандес!!! Во что мы играем?!
Я не сомневаюсь, что в Москве мы победим, но при такой игре- это КАТАСТРОФА!!!
shur
shur
сегодня в 17:12
...Самару с праздником...!!!
6z9qzsv6bnve
6z9qzsv6bnve
сегодня в 17:10
В полном поряде Крылышки!
Гость
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