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«Спартак» в гостях обыграл «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России

вчера, 22:03
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Локомотив» проиграл «Спартаку» (0:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Единственный гол в игре на 16-й минуте забил полузащитник «Спартака» Данил Пруцев.

Следующая матч между командами пройдёт 27 февраля на стадионе «Спартака».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:40
По матчу. Спартак чуть поменялся. Очень хорошее движение. Если сейчас еще Витя вернется - может быть очень вкусно. Дай нам бог!
Локо понравился. Первый тайм играл судя по всему не совсем основной состав. Но скамейка хорошая. Во втором стали играть в быстрый и агрессивный футбол. Думаю - сейчас начнут набирать очки и для всех станут проблемой. Галактионов - интересный молодой тренер. Хочется пожелать ему удачи.

И ребята. Ужасное. Улыбайтесь. Радуйтесь. Не ищите негатив. Его и так выше крыши. Отличный матч же был. Обе команды играли от души. И погода не "мальдивы".

Все супер!!! Всем хорошего вечера!!!!
амурец
амурец
вчера в 23:59
Жаль
112910415
112910415
вчера в 23:38
победа лучше, чем непобеда !
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:03
Мои поздравления красно белым.
С победой !!!
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 22:56
А у меня коллекция, и не только советских клубов, но и чемпионов Мира, до 1988года. И, я, тоже- ею горжусь!
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:55
Я не коллекционер. Просто у меня был такой , и я им гордился.
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 22:47, ред.
Значок классный! У меня, тоже, богатейшая коллекция значков, советских футбольных клубов!
И Вас с Праздником!!!
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 22:39
Моё мнение-ничья была-бы справедлива. Ну а так спартачей с победой , а всех МУЖИКОВ с наступающим . Особливо тех кто СА застал.
Паровозов
Паровозов
вчера в 22:31
Рано говорить что Галактионов наладит игру Локо, но второй тайм дал не большие надежды.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:22, ред.
Радует Победа конечно в предверии нашего мужского праздника , но...первый мы конечно локо переиграли а второй почти весь был за паровозом.....справедлив ли результат...???...но он на табло...
Всех на с 23 февраля и победы во всем..
ABir
ABir
вчера в 22:20
Спартак с трудной победой! Отличный перый тайм в исполнении Спартака. Правильное решение тренерского штаба красно-белых не выставлять с начала теплолюбивых игроков, россияне справились и забили. Локомотив во втором тайме был достоин ничьей, но не повезло. Дзюба феерил, достойно отрабатывает свой контракт.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:19
Спартак с победой ! Локо не плохо . И , конечно , играть в такой мороз , это маразм ! Очень удивлюсь ,если кто-нибудь не получит воспаление лёгких .
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:19
Тавареш крут!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:17
Спартак хорош, но поле ужас и судья.
Capral
Capral
вчера в 22:16
Первый тайм полностью за Спартаком. Во 2-м, Локо включил прессинг, колективный отбор, лишил соперника простора в атаке, перехватил инициативу- забил гол. Не буду лишний раз обсуждать незащитанный мяч Локо, хочу обратить внимание на проблемы Спартака в защите, которые обнажились в полной мере во 2-м тайме. Вообще же, на мой взгляд, состав у Локо, более чем приличный, и, если команда проникнется тренерской идеей, и сыграется, то Локо будет грозен для любого соперника. Второй тайм- Локо понравился. Да, несколько хаотично, торопливо, но в целом, впечатление об игре уже есть. Конечно, погода не очень футбольная и на таком поле техничным футболистам Спартака неудобно было играть, но, как известно- матч состоится в любую погоду, и российские погодные реалии никто не отменял. Спартак с победой! Локо с достойной игрой!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:15
11 Россиян в старте - это Спартак!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:14, ред.
Как говорится , так получилось !)
Спартачей с Победой ! Хотя если говорить как обычного болельщика со стороны, который не является фанатом ни одной из команд, то справедедливый итоговый счёт на табло смотрелся бы лучше как 1:1 ! И пожалуй соглашусь с мнением всех кто голосовал за лучшего игрока матча, коем был признан Артемий Дзюбиньо !) Хорош был в подигрыше , выиграл почти все верховые мячи , и не просто выиграл , а нацеленно делал передачи . Да и удар головой который чудом не попал в ворота, лишь стойка ворот спасла Спартак от пропущенного гола . Тем более у Дзюбы почти не было времени для подготовки к началу сезона. Думаю что Артём поможет Локо выбраться из нижней части турнирной таблицы и будет сражаться за более достойные места. В любом случае пожелаю только Удачи Локо ! Всё только начинается .
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:10
Если бы не погодные условия и качество газона, игра бы смотрелась куда лучше, а так Спартак играл лучше, так что победа закономерна! Локо пока сыроват еще, но все же лучше чем при немецких шарлатанах....
Спартак с победой, Локо удачи и скоройшего возвращения на победные рельса!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 22:10
Это новый уровень РПЛ)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:09
Всех спартачей с победой!

Локо не унывать - второй тайм отличный.
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:09
Это что вообще было ?! Две комвнды инвалидов и судья инвалид)))))
Futurista
Futurista
вчера в 22:05
Спартак с победой...счет на табло...игра шла 97 мин....
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