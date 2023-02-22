«Спартак» в гостях обыграл «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России

«Локомотив» проиграл «Спартаку» (0:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Единственный гол в игре на 16-й минуте забил полузащитник «Спартака» Данил Пруцев.
Следующая матч между командами пройдёт 27 февраля на стадионе «Спартака».
«Локомотив» проиграл «Спартаку» (0:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Единственный гол в игре на 16-й минуте забил полузащитник «Спартака» Данил Пруцев.
Следующая матч между командами пройдёт 27 февраля на стадионе «Спартака».
Локо понравился. Первый тайм играл судя по всему не совсем основной состав. Но скамейка хорошая. Во втором стали играть в быстрый и агрессивный футбол. Думаю - сейчас начнут набирать очки и для всех станут проблемой. Галактионов - интересный молодой тренер. Хочется пожелать ему удачи.
И ребята. Ужасное. Улыбайтесь. Радуйтесь. Не ищите негатив. Его и так выше крыши. Отличный матч же был. Обе команды играли от души. И погода не "мальдивы".
Все супер!!! Всем хорошего вечера!!!!
Локо понравился. Первый тайм играл судя по всему не совсем основной состав. Но скамейка хорошая. Во втором стали играть в быстрый и агрессивный футбол. Думаю - сейчас начнут набирать очки и для всех станут проблемой. Галактионов - интересный молодой тренер. Хочется пожелать ему удачи.
И ребята. Ужасное. Улыбайтесь. Радуйтесь. Не ищите негатив. Его и так выше крыши. Отличный матч же был. Обе команды играли от души. И погода не "мальдивы".
Все супер!!! Всем хорошего вечера!!!!
С победой !!!
С победой !!!
И Вас с Праздником!!!
И Вас с Праздником!!!
Всех на с 23 февраля и победы во всем..
Всех на с 23 февраля и победы во всем..
Спартачей с Победой ! Хотя если говорить как обычного болельщика со стороны, который не является фанатом ни одной из команд, то справедедливый итоговый счёт на табло смотрелся бы лучше как 1:1 ! И пожалуй соглашусь с мнением всех кто голосовал за лучшего игрока матча, коем был признан Артемий Дзюбиньо !) Хорош был в подигрыше , выиграл почти все верховые мячи , и не просто выиграл , а нацеленно делал передачи . Да и удар головой который чудом не попал в ворота, лишь стойка ворот спасла Спартак от пропущенного гола . Тем более у Дзюбы почти не было времени для подготовки к началу сезона. Думаю что Артём поможет Локо выбраться из нижней части турнирной таблицы и будет сражаться за более достойные места. В любом случае пожелаю только Удачи Локо ! Всё только начинается .
Спартачей с Победой ! Хотя если говорить как обычного болельщика со стороны, который не является фанатом ни одной из команд, то справедедливый итоговый счёт на табло смотрелся бы лучше как 1:1 ! И пожалуй соглашусь с мнением всех кто голосовал за лучшего игрока матча, коем был признан Артемий Дзюбиньо !) Хорош был в подигрыше , выиграл почти все верховые мячи , и не просто выиграл , а нацеленно делал передачи . Да и удар головой который чудом не попал в ворота, лишь стойка ворот спасла Спартак от пропущенного гола . Тем более у Дзюбы почти не было времени для подготовки к началу сезона. Думаю что Артём поможет Локо выбраться из нижней части турнирной таблицы и будет сражаться за более достойные места. В любом случае пожелаю только Удачи Локо ! Всё только начинается .
Спартак с победой, Локо удачи и скоройшего возвращения на победные рельса!
Спартак с победой, Локо удачи и скоройшего возвращения на победные рельса!
Локо не унывать - второй тайм отличный.
Локо не унывать - второй тайм отличный.