«Реал» в гостях разгромил «Ливерпуль» в 1/8 финала ЛЧ, проигрывая в 2 гола

«Ливерпуль» проиграл «Реалу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. На 14-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество «красных». На 21-й минуте форвард «Реала» Винисиус Жуниор отыграл один мяч, а на 36-й минуте Винисиус сравнял счёт. На 47-й минуте Эдер Милитао вывел «Реал» вперёд, а на 55-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество «сливочных». На 67-й минуте Бензема оформил дубль, чем довёл счёт до разгромного.
Ответный матч между клубами состоится 15 марта.
Респект каждому игроку. За исключением первых 15 минут, когда Ливерпуль был крайне бодр, остальные 75 минут сыграли очень классно. Второй тайм так вообще - вы гений, Анчелотти.
Салах пропал почти сразу после вынужденной замены Алабы на Начо. Матчи АПЛ смотрю редко, поэтому не объективен, но Гакпо и полузащита Ливерпуля - это вообще что? Трент не впечатлил совершенно, как и Робертсон. Боролись, конечно, но казалось, что между защитой и нападением просто пустота. Желаю обрести себя и командную игру, а на данный момент - без шансов
Отдельное восхищение игрой Милитао, Камавинга и Вальверде. Технично, бодро, с самоотдачей. Про Модрича молчу, маэстро.
Такой же игры, как во втором тайме (стопудово так не будет, сначала надо пропустит папочку), в матчах с Атлетико и Барселоной.
П.С. В ответном матче с Ливерпулем надо бы мяча три пропустить сначала, чтоб было интересно :))
Респект каждому игроку. За исключением первых 15 минут, когда Ливерпуль был крайне бодр, остальные 75 минут сыграли очень классно. Второй тайм так вообще - вы гений, Анчелотти.
Салах пропал почти сразу после вынужденной замены Алабы на Начо. Матчи АПЛ смотрю редко, поэтому не объективен, но Гакпо и полузащита Ливерпуля - это вообще что? Трент не впечатлил совершенно, как и Робертсон. Боролись, конечно, но казалось, что между защитой и нападением просто пустота. Желаю обрести себя и командную игру, а на данный момент - без шансов
Отдельное восхищение игрой Милитао, Камавинга и Вальверде. Технично, бодро, с самоотдачей. Про Модрича молчу, маэстро.
Такой же игры, как во втором тайме (стопудово так не будет, сначала надо пропустит папочку), в матчах с Атлетико и Барселоной.
П.С. В ответном матче с Ливерпулем надо бы мяча три пропустить сначала, чтоб было интересно :))