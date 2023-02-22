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«Реал» в гостях разгромил «Ливерпуль» в 1/8 финала ЛЧ, проигрывая в 2 гола

сегодня, 00:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Ливерпуль» проиграл «Реалу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. На 14-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество «красных». На 21-й минуте форвард «Реала» Винисиус Жуниор отыграл один мяч, а на 36-й минуте Винисиус сравнял счёт. На 47-й минуте Эдер Милитао вывел «Реал» вперёд, а на 55-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество «сливочных». На 67-й минуте Бензема оформил дубль, чем довёл счёт до разгромного.

Ответный матч между клубами состоится 15 марта.

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Стадион «Энфилд Роуд»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Реал»
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Все комментарии
witynchik
witynchik
сегодня в 01:43
Папа Карло могет
Comentarios
Comentarios ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:42
Что то в этом есть может и от футбола устал
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:39
Он сам себя, уже достаточно понизил. Человек не совершенствуется- живет прошлым. А как известно- развиваться надо в любом возрасте.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:37
Хорошо сказал, живописно!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 01:37
Очень правильно подметил.
Я смотрел только второй тайм и игра Ливерпуля местами напоминала цирк.. просто дикие ошибки.
Реал очень грамотно сыграл и воспользовался всеми шансами на сто процентов, идеальная реализация от сливочных.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:36
Знаешь..., я написал более развёрнуто ниже, как мне всё это виделось.
Не так плох был Ливерпуль сегодня, как слиииишком хорош Реал + магия Энфилда работала на Мадрид. (имхо)
allemz
allemz
сегодня в 01:35
Забавно как некоторые уже начали "понижать" в классе Клоппа. Он есть и остается умнейшим профессионалом. Выгорают все, таково свойство человека
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:34
Ну вот его упрямство и обернулось разгромом его команды. И кому теперь интересна эта его визитная карточка.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:34
Ну, что будем с Клоппом делать?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 01:32
Коммент - трагикомедия.


P.S. Красиво написал. Молодец.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 01:32
Прессинг- визитная карточка Клоппа, он не мог от него отказаться.
Incredulous
Incredulous ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:30, ред.
А мне кажется здесь была грубейшая ошибка Коппа. Как можно было с Реалом играть такой высокой линией обороны. Причем от первой до последней минуты, не зависимо от счета и физического состояния команды. Если ты видишь, что твоя команда устала и начала подседать физически зачем загонять ее ещё больше, вместо того чтобы опустится больше в оборону и играть на контратаках. А Клопп решил навязать открытый футбол, не учитывая ни физического, ни психологического состояния своей команды, от чего сам и пострадал.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:25
Гакпо - дерево, причем абсолютное, Зачем в команде до сих пор держат Гомеса - тоже большой секрет, у них с Коди даже одинаковый взгляд аутиста, как будто на время выключаются а потом вообще не раздупляют что происходит на поле, это мнение поддерживается когда видишь подсказки сокомандников на тему того, что им надо делать. Ничего не имею против людей страдающих синдромом аутизма, искренняя поддержка и сочувствие. Но, как минимум двоим игрокам Ливерпуля надо провериться, для таких спортсменов как они создают специальные компетишны, но не в АПЛ и ЛЧ пожалуйста.

Вообще, опять вернулся 2016, когда отрезок времени играли великолепно, а потом выдыхались. Разница в том, что тогда могли сконцентрироваться на один матч против принципиального соперника, а потом следующий слить аутсайдеру. Сейчас такого не наблюдается - верните мне мой 2016й!
...а лучше 2019й и 20й!
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 01:23
Победа в ЛЧ была добыта над средним ТХ, который с большой долей везения пролез в финал. Я нисколько не умоляю победу Клоппа в ЛЧ, но хочу напомнить, что в 1986г., КЧ выиграла скромная Стяуа. Так что, случайности, бывают даже в таких серьезных турнирах...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:20
Клоп попадет или под ноготь или под гребешок....)
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:19
Был бы средним ЛЧ бы не взял. А так бывает такое что с составом перемудрил
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:18, ред.
Что там с фейерверком? Ливерпульские глутаматы пускать будут..?))
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 01:17
Не похоже, что могут уволить. Недавно, Клопп рассуждал о новых приобретениях, строил планы на будущее в Ливерпуле. По-моему, он не собирается уходить. Ему бы отпуск взять, на рыбалку съездить, тупо отдохнуть от футбола. Нет, он упрямо двигается вперёд не думая о последствиях. Для меня- он тренер, чуть выше среднего. Не худший, но и не очень продвинутый...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 01:12, ред.
Это было что-то! Ливерпуль играл ровно полчаса, после чего заметно начали поделать физически. А Реал проигрывая в два мяча не поплыл, а выждал пока соперник выдохнется и начал планомерно давить и давить, и в конце концов добавил. Помимо Винисиуса и Бензема очень понравились Камавинга и Начо, они сегодня сделали просто колоссальный объем работы на поле. Начо, выйдя на поле полностью нейтрализовал Салаха, а Камавинга заметно начинает прибавлять и главное заметно набираться опыта. А в общем красивый матч получился с шикарными голами, обоюдными ошибками вратарей, а главное зрелищный и результативный.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:09
И да, я бы оштрафовал на месте УЕФА Ливерпуль за газон-каток. Просто испортили первый тайм, обе команды скользили, рисковали травмами мышц и связок.
амурец
амурец
сегодня в 01:09, ред.
Ну Реал как всегда сначало создает проблемы себе, а потом их успешно решает, но ведь так не всенда получается, ну сегодня Рнал молодцы все, Бензема с Вини по дублю и голы заглядение (ну второй гол Вини случай, но тоже геплохо) и гол Милитао-Модрич просто сказка, ну и вратари немного почудили, и честно сказать вообще не узнаю Ливерпуль, или разболтались, либо действительно играли как им позволял Реал, ну тем не менее удовольствие от игры получил
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:09
Если в ответке даже не постараются выиграть могут и уволить . Рыхленько сегодня смотрелся Ливерпуль много лишних движений и беготни
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:08
Только от Барселоны 0:3 и есть 0:3))
Мурат Казбек 1
Мурат Казбек 1
сегодня в 01:07
в 1/4 Наполи, Бавария, Реал, Милан, Интер, МС, Челси, Бенфика будет
Capral
Capral
сегодня в 01:06
Даже не знаю- приговор ли это футболу Клоппа. И не сказать, что так уж безнадежно выглядел Ливерпуль. Начало игры было за британцами и не только по счету но и по игре. По персоналиям, конечно Реал сильнее, да и Анчелотти мудрее своего оппонента. Реал с победой, и удачи в дальнейшем!!!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:06
Результат неожиданный, но очень приятный!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:05
Это за фейерверки ответка прилетела от сливочных.
Понятно, почему Ливерпуль на 10 месте в АПЛ, паса абсолютно нет, слишком мелко и коряво, физики не хватает игрокам. Реал на их фоне смотрелся просто солидно и уверенно! Второй матч формальность. Не в том состоянии красные, чтобы такой счёт отыграть на выезде.
Клопп полностью провалил сезон!
Hamman
Hamman
сегодня в 01:04
Ливер надеялся в размене раскатать Реал который в не самых оптимальных физических кондициях. Реал принял вызов и устроил разгром на Энфилде.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:04
Браво, Реал!

Респект каждому игроку. За исключением первых 15 минут, когда Ливерпуль был крайне бодр, остальные 75 минут сыграли очень классно. Второй тайм так вообще - вы гений, Анчелотти.

Салах пропал почти сразу после вынужденной замены Алабы на Начо. Матчи АПЛ смотрю редко, поэтому не объективен, но Гакпо и полузащита Ливерпуля - это вообще что? Трент не впечатлил совершенно, как и Робертсон. Боролись, конечно, но казалось, что между защитой и нападением просто пустота. Желаю обрести себя и командную игру, а на данный момент - без шансов

Отдельное восхищение игрой Милитао, Камавинга и Вальверде. Технично, бодро, с самоотдачей. Про Модрича молчу, маэстро.

Такой же игры, как во втором тайме (стопудово так не будет, сначала надо пропустит папочку), в матчах с Атлетико и Барселоной.

П.С. В ответном матче с Ливерпулем надо бы мяча три пропустить сначала, чтоб было интересно :))
allemz
allemz
сегодня в 01:03
Проигравших, конечно, не жалеют, ибо их положение - результат собственных трудов, но Клоппу с травмами совсем не везет, да и новички вообще ни о чем. У команды химия полностью испортилась. Физики хватает только на первые 30 минут. Если в следующем сезоне будет аналогичная картина, то без перестройки уже наверное не обойтись
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