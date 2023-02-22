«Реал» в гостях разгромил «Ливерпуль» в 1/8 финала ЛЧ, проигрывая в 2 гола

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сегодня, 00:54

«Ливерпуль» проиграл «Реалу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. На 14-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество «красных». На 21-й минуте форвард «Реала» Винисиус Жуниор отыграл один мяч, а на 36-й минуте Винисиус сравнял счёт. На 47-й минуте Эдер Милитао вывел «Реал» вперёд, а на 55-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество «сливочных». На 67-й минуте Бензема оформил дубль, чем довёл счёт до разгромного.

Ответный матч между клубами состоится 15 марта.