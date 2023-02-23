«Манчестер Сити» упустил победу над «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Лейпциг» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 27-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез. На 70-й минуте защитник «Лейпцига» Йошка Гвардиол сравнял счёт.
Ответный матч между командами состоится 14 марта.
Зачем спрашивается было во 2-м тайме отдавать инициативу в центре, имея там таких мастеров как Силва Родри и Гюндоган ? Эти ребята всю 1-ю половину игры возили немцев, не давая им вообще ничего путного у ворот МС создать.
Кроме того, ну явно правая бровка во 2-м тайме начала проседать - Марез и Уокер изрядно набегались, а немцы наоборот оттуда стали поддавливать... и с каждым разом всё ощутимее... , однако ни замен, ни перестроений по ходу игры Пеп не сделал.
Одним словом..., что хотел Гвардиола от своих во 2-м тайме вообще непонятно.
Зачем спрашивается было во 2-м тайме отдавать инициативу в центре, имея там таких мастеров как Силва Родри и Гюндоган ? Эти ребята всю 1-ю половину игры возили немцев, не давая им вообще ничего путного у ворот МС создать.
Кроме того, ну явно правая бровка во 2-м тайме начала проседать - Марез и Уокер изрядно набегались, а немцы наоборот оттуда стали поддавливать... и с каждым разом всё ощутимее... , однако ни замен, ни перестроений по ходу игры Пеп не сделал.
Одним словом..., что хотел Гвардиола от своих во 2-м тайме вообще непонятно.