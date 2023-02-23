«Манчестер Сити» упустил победу над «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 00:58

«Лейпциг» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 27-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез. На 70-й минуте защитник «Лейпцига» Йошка Гвардиол сравнял счёт.

Ответный матч между командами состоится 14 марта.