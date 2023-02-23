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«Манчестер Сити» упустил победу над «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:58
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Лейпциг» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 27-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез. На 70-й минуте защитник «Лейпцига» Йошка Гвардиол сравнял счёт.

Ответный матч между командами состоится 14 марта.

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Стадион «Ред Булл Арена»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:12, ред.
Не мне конечно судить о тактических изысках Гвардиолы, но на мой субъективный взгляд он искусственно усложнил решение футбольного уравнения, ход которого давал свои позитивные плоды в первые 45 минут.

Зачем спрашивается было во 2-м тайме отдавать инициативу в центре, имея там таких мастеров как Силва Родри и Гюндоган ? Эти ребята всю 1-ю половину игры возили немцев, не давая им вообще ничего путного у ворот МС создать.

Кроме того, ну явно правая бровка во 2-м тайме начала проседать - Марез и Уокер изрядно набегались, а немцы наоборот оттуда стали поддавливать... и с каждым разом всё ощутимее... , однако ни замен, ни перестроений по ходу игры Пеп не сделал.

Одним словом..., что хотел Гвардиола от своих во 2-м тайме вообще непонятно.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:08, ред.
Лейпциг понял что с МС играть можно, но поздновато проснулись, от убаюкивания
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 01:04
норвежская дубина 2 раза коснулся мяча, как он там 30 забил непонятно
Capral
Capral
сегодня в 01:03, ред.
Победу упустил Лейпциг. Отвратительный 2-й тайм МС. Непонятно, во что играли. Кстати, ГТ Лейпцига М.Розе- лучший друг циника и самозванца, дружат семьями, вместе отдыхают, играют в тенис. Вот только, ума, у Розе побольше, чем у его друга. Надо признать, Розе- способный тренер.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 01:02
Что-то МС не впечатлил вообще
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:01
Во втором тайме Лейпциг проснулся и мог даже выиграть!
Гость
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