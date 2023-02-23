Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2022/2023

«Байер» обыграл по пенальти «Монако» и вышел в 1/8 Лиги Европы

вчера, 23:30
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 3Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерЗакончился после серии пенальти

«Монако» уступил «Байеру» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3, 3:5 по пенальти).

Счёт на 13-й минуте встречи открыл Флориан Вирц. Виссам Бен-Йеддер с пенальти на 19-й сравнял. Эксекьель Паласиос на 21-й снова вывел гостей вперёд. Амине Адли на 58-й увеличил преимущество леверкузенцев. Хозяева отыгрались на 84-й усилиями Бреля Эмболо.

«Байер» одержал победу по сумме двух матчей (6:5). Немецкий клуб вышел в 1/8 финала турнира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Рома» обыграла «Ред Булл Зальцбург» и вышла в следующий раунд Лиги Европы
Сегодня, 00:56
«Манчестер Юнайтед» победил «Барселону» и вышел в 1/8 Лиги Европы
Сегодня, 00:56
«Лацио» сыграл вничью с «ЧФР Клуж» и вышел в 1/8 Лиги Конференций
Вчера, 22:47
«Севилья» в гостях проиграла ПСВ, но прошла дальше в Лиге Европы
Вчера, 22:43
Хет-трик Ди Марии помог «Ювентусу» крупно обыграть «Нант»
Вчера, 22:41
«Оренбург» забил 5 мячей «Химкам» в матче с тремя удалениями
Вчера, 19:58
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:05
«Байер» обыграл по пенальти «Монако» и вышел в 1/8 Лиги Европы .
Хочу поздравить болельщиков фармацевтов с заслуженной Победой ! Я вообще непонимаю как можно было так играть, я про игроков Монако. Такое было ощущение что в первом матче они выиграли у Байера с разгромным счётом и этот матч был просто как статистика . Все игроки Монако были в каком-то анабиозе ( сон разума ) , полное непонимание в какой футбол играть и вообще что это за матч. Это вам не против Аяччо играть, это немецкий клуб . С любым немецким клубом будь он даже аутсайдером в Бундеслиги, нельзя так играть и Бундеслига это совершенно не Лига 1 . Неужели главный тренер Монако, этого незнает и как можно было так подготовить команду к такому ответственному матчу . Ещё раз убедился что Клеман не тренер для Монако и задачи в еврокубках ему не подвласны .
протон
протон
сегодня в 00:05
Монако очень слабо сыграл сегодня, куча брака, мало мысли, какие-то сплошные тычки мяча вперёд, непонятные забросы. Головин сыграл тоже слабо. Сколько смотрю Монако с прихода Сани, 4 года и ничего не меняется - 1 матч просвет, видны комбинации, осмысленная игра и что-то интересное, Саня себя проявляет, все радуются. Следующий матч типо как с Байером - ни игры, ни мысли, пихаются, толкаются, как во дворе. И так по кругу, с любым тренером. И самое удивительное, такая игра им всё равно иногда приносит победы в чемпе и позволяет барахтаться в верхней четверке. Вот не жаль Монако. С такой нестабильной игрой им лучше сконцентрироваться на чём-то одном, может за ЛЧ в сезоне получится зацепиться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 