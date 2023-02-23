«Байер» обыграл по пенальти «Монако» и вышел в 1/8 Лиги Европы .

1677184242

вчера, 23:30

«Монако» уступил «Байеру» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3, 3:5 по пенальти).

Счёт на 13-й минуте встречи открыл Флориан Вирц. Виссам Бен-Йеддер с пенальти на 19-й сравнял. Эксекьель Паласиос на 21-й снова вывел гостей вперёд. Амине Адли на 58-й увеличил преимущество леверкузенцев. Хозяева отыгрались на 84-й усилиями Бреля Эмболо.

«Байер» одержал победу по сумме двух матчей (6:5). Немецкий клуб вышел в 1/8 финала турнира.