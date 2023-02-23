«Байер» обыграл по пенальти «Монако» и вышел в 1/8 Лиги Европы .

«Монако» уступил «Байеру» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3, 3:5 по пенальти).
Счёт на 13-й минуте встречи открыл Флориан Вирц. Виссам Бен-Йеддер с пенальти на 19-й сравнял. Эксекьель Паласиос на 21-й снова вывел гостей вперёд. Амине Адли на 58-й увеличил преимущество леверкузенцев. Хозяева отыгрались на 84-й усилиями Бреля Эмболо.
«Байер» одержал победу по сумме двух матчей (6:5). Немецкий клуб вышел в 1/8 финала турнира.
Хочу поздравить болельщиков фармацевтов с заслуженной Победой ! Я вообще непонимаю как можно было так играть, я про игроков Монако. Такое было ощущение что в первом матче они выиграли у Байера с разгромным счётом и этот матч был просто как статистика . Все игроки Монако были в каком-то анабиозе ( сон разума ) , полное непонимание в какой футбол играть и вообще что это за матч. Это вам не против Аяччо играть, это немецкий клуб . С любым немецким клубом будь он даже аутсайдером в Бундеслиги, нельзя так играть и Бундеслига это совершенно не Лига 1 . Неужели главный тренер Монако, этого незнает и как можно было так подготовить команду к такому ответственному матчу . Ещё раз убедился что Клеман не тренер для Монако и задачи в еврокубках ему не подвласны .
Хочу поздравить болельщиков фармацевтов с заслуженной Победой ! Я вообще непонимаю как можно было так играть, я про игроков Монако. Такое было ощущение что в первом матче они выиграли у Байера с разгромным счётом и этот матч был просто как статистика . Все игроки Монако были в каком-то анабиозе ( сон разума ) , полное непонимание в какой футбол играть и вообще что это за матч. Это вам не против Аяччо играть, это немецкий клуб . С любым немецким клубом будь он даже аутсайдером в Бундеслиги, нельзя так играть и Бундеслига это совершенно не Лига 1 . Неужели главный тренер Монако, этого незнает и как можно было так подготовить команду к такому ответственному матчу . Ещё раз убедился что Клеман не тренер для Монако и задачи в еврокубках ему не подвласны .