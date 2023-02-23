Хет-трик Ди Марии помог «Ювентусу» крупно обыграть «Нант»

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вчера, 22:41

«Нант» проиграл «Ювентусу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:3).

Все голы в игре забил Анхель Ди Мария, оформив хет-трик. Он забил на 5-й минуте, 20-й (с пенальти) и 78-й. На 18-й у хозяев был удалён Николя Паллуа.

«Ювентус» по сумме двух матчей одержал победу (4:1) и вышел в 1/8 финала турнира.