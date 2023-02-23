Хет-трик Ди Марии помог «Ювентусу» крупно обыграть «Нант»

«Нант» проиграл «Ювентусу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:3).
Все голы в игре забил Анхель Ди Мария, оформив хет-трик. Он забил на 5-й минуте, 20-й (с пенальти) и 78-й. На 18-й у хозяев был удалён Николя Паллуа.
«Ювентус» по сумме двух матчей одержал победу (4:1) и вышел в 1/8 финала турнира.
И Шедевральный первый гол Ди Мария создал такое же настроение ! Красавчик Ди Мария !
И Шедевральный первый гол Ди Мария создал такое же настроение ! Красавчик Ди Мария !
P.S. Поболею в ЛЕ за Ювентус. Если победят, то попадут в ЛЧ на следующий сезон.
P.S. Поболею в ЛЕ за Ювентус. Если победят, то попадут в ЛЧ на следующий сезон.