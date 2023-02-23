Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2022/2023

Хет-трик Ди Марии помог «Ювентусу» крупно обыграть «Нант»

вчера, 22:41
НантЛоготип футбольный клуб Нант0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Нант» проиграл «Ювентусу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:3).

Все голы в игре забил Анхель Ди Мария, оформив хет-трик. Он забил на 5-й минуте, 20-й (с пенальти) и 78-й. На 18-й у хозяев был удалён Николя Паллуа.

«Ювентус» по сумме двух матчей одержал победу (4:1) и вышел в 1/8 финала турнира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Рома» обыграла «Ред Булл Зальцбург» и вышла в следующий раунд Лиги Европы
Сегодня, 00:56
«Манчестер Юнайтед» победил «Барселону» и вышел в 1/8 Лиги Европы
Сегодня, 00:56
«Байер» обыграл по пенальти «Монако» и вышел в 1/8 Лиги Европы
Вчера, 23:30
«Лацио» сыграл вничью с «ЧФР Клуж» и вышел в 1/8 Лиги Конференций
Вчера, 22:47
«Севилья» в гостях проиграла ПСВ, но прошла дальше в Лиге Европы
Вчера, 22:43
«Оренбург» забил 5 мячей «Химкам» в матче с тремя удалениями
Вчера, 19:58
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:57
Отлично отыграл Ювентус - Молодцы!!!
Estiva
Estiva
сегодня в 00:41
Ди Мария после ЧМ окрылён
протон
протон
сегодня в 00:03
Было бы нелогично Ювентусу отпустить Ди Марию летом. Один из тех, кого в первую очередь следует продлить. В самых важных матчах он всегда решает исход!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:02
Дима затащил этот бой
Ислам Нажуев
Ислам Нажуев
вчера в 23:24
Понравилась игра. Игроки бились, играли с желанием. Ну а Ди Мария был шикарен.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:17
С заслуженной Победой всех болельщиков Юве !
И Шедевральный первый гол Ди Мария создал такое же настроение ! Красавчик Ди Мария !
DEIVID_355
DEIVID_355
вчера в 22:48
Жаль, что лягушатник лишил Ди Марию шедевра.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:47, ред.
Тут и анализировать игру, по сути, нет смысла. Разного уровня команды. Встреча прошла вообще без шансов для "канареек".

P.S. Поболею в ЛЕ за Ювентус. Если победят, то попадут в ЛЧ на следующий сезон.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:43
Мария жжёт не по детски
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 