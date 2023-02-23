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ЦСКА крупно обыграл «Краснодар» в Кубке России

сегодня, 19:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (3:0).

Москвичей на 10-й минуте вперёд вывел Мойсес. Фёдор Чалов на 30-й удвоил преимущество команды. Хорхе Карраскаль на 61-й не реализовал пенальти. Третий мяч забил Антон Заболотный на 86-й.

Ответный поединок пройдёт 28 февраля.

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Все комментарии
shur
shur ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 20:37
...ещё как испортили, Быкам - 15 лет , ну извините, это же ЦСКА...!
dok66
dok66
сегодня в 20:26
Молодцы парни , не посрамили армию .
lotsman
lotsman
сегодня в 20:25
Хорошо сыграли Армейцы. Не плохо отработали на сборах, подготовились к сезону.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:07
что то быки вообще нюх потеряли..
112910415
112910415
сегодня в 20:05
хороший футбол
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:55
ЦСКА ,Молодцы,с победой!!!
Просто пенсионер
Просто пенсионер
сегодня в 19:47
Символично что в такой день победили армейцы . И всё по делу , мои поздравления.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:43
Красивая игра, ЦСКА с победой !
А пенальти уже третий подряд не забивают. Есть над чем работать.
Игоря с очередным сухарём. Удачной игры в Краснодаре.
Праздник не испортили))).
blitz
blitz
сегодня в 19:38
Порадовали армейцы, есть задел в ответной игре.
valt134
valt134
сегодня в 19:34
ЦСКА -с Победой! Всех русских Мужиков-с Праздником!
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 19:32
Чуть не раздолбал)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:32
Одна беда :Вместо 8-1 всего лишь 3-0.И Карраскаль,как я и говорил после первого тайма.
Ветер23
Ветер23
сегодня в 19:31
Цска с победой над фк.Стыд и Позор
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:29
Молодцы....могли и крупнее выигрывать.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:28
Не переиграл....а разгромил...
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