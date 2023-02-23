ЦСКА крупно обыграл «Краснодар» в Кубке России

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сегодня, 19:27

ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (3:0).

Москвичей на 10-й минуте вперёд вывел Мойсес. Фёдор Чалов на 30-й удвоил преимущество команды. Хорхе Карраскаль на 61-й не реализовал пенальти. Третий мяч забил Антон Заболотный на 86-й.

Ответный поединок пройдёт 28 февраля.