ЦСКА крупно обыграл «Краснодар» в Кубке России

ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (3:0).
Москвичей на 10-й минуте вперёд вывел Мойсес. Фёдор Чалов на 30-й удвоил преимущество команды. Хорхе Карраскаль на 61-й не реализовал пенальти. Третий мяч забил Антон Заболотный на 86-й.
Ответный поединок пройдёт 28 февраля.
А пенальти уже третий подряд не забивают. Есть над чем работать.
Игоря с очередным сухарём. Удачной игры в Краснодаре.
Праздник не испортили))).
А пенальти уже третий подряд не забивают. Есть над чем работать.
Игоря с очередным сухарём. Удачной игры в Краснодаре.
Праздник не испортили))).