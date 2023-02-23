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«Оренбург» забил 5 мячей «Химкам» в матче с тремя удалениями

сегодня, 19:58
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 5Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Оренбург» обыграл «Химки» в товарищеском матче (5:2).

В составе уральцев хет-триком отметился нападающий Дмитрий Воробьёв (4-я, 48-я и 78-я минута), также голами отличились Тимур Аюпов (на 17-й) и Брайан Мансилья (на 58-й). За «Химки» забили Александр Руденко на 33-й и Неманья Главчич на 76-й. У подмосковной команды три игрока получили красные карточки — полузащитник Бутта Магомедов, защитник Кристиан Гонсалес и вратарь Антон Митрюшкин.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:39
Хорошо, что выиграли.....Плохо что столько пропустили
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:32, ред.
Интересно, что от них ждать в официальном матче, если они так "лютовали" в товарищеском?
протон
протон ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 20:19
Добрый вечер. Агент Смит

Здесь я переборщил. "мне было стыдно играть по такой тактике каждый раз и присваивать призы".

Ведь лог был выложен в прошлом месяце, и мне пришлось пролистать в архивах. Да, действительно, вы сожалели. ". И сейчас, видя, к чему это привело, я испытываю сожаление. ".

В общем, мой посыл был адресован к Гору 

 " Но не стоит убивать конкурс. ".

А кое-кто нашел повод   поставить  мои труды в ряды писателей на том и спасибо).
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:00
Вот никак не пойму, согласились на товарняк, можно сказать дружественный матч и нате вам - три карточки!
Кто кого не уважает? Корову делили?
Игру не смотрел.
Гость
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