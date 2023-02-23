«Оренбург» забил 5 мячей «Химкам» в матче с тремя удалениями

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сегодня, 19:58

«Оренбург» обыграл «Химки» в товарищеском матче (5:2).

В составе уральцев хет-триком отметился нападающий Дмитрий Воробьёв (4-я, 48-я и 78-я минута), также голами отличились Тимур Аюпов (на 17-й) и Брайан Мансилья (на 58-й). За «Химки» забили Александр Руденко на 33-й и Неманья Главчич на 76-й. У подмосковной команды три игрока получили красные карточки — полузащитник Бутта Магомедов, защитник Кристиан Гонсалес и вратарь Антон Митрюшкин.