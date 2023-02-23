«Оренбург» забил 5 мячей «Химкам» в матче с тремя удалениями

«Оренбург» обыграл «Химки» в товарищеском матче (5:2).
В составе уральцев хет-триком отметился нападающий Дмитрий Воробьёв (4-я, 48-я и 78-я минута), также голами отличились Тимур Аюпов (на 17-й) и Брайан Мансилья (на 58-й). За «Химки» забили Александр Руденко на 33-й и Неманья Главчич на 76-й. У подмосковной команды три игрока получили красные карточки — полузащитник Бутта Магомедов, защитник Кристиан Гонсалес и вратарь Антон Митрюшкин.
Здесь я переборщил. "мне было стыдно играть по такой тактике каждый раз и присваивать призы".
Ведь лог был выложен в прошлом месяце, и мне пришлось пролистать в архивах. Да, действительно, вы сожалели. ". И сейчас, видя, к чему это привело, я испытываю сожаление. ".
В общем, мой посыл был адресован к Гору
" Но не стоит убивать конкурс. ".
А кое-кто нашел повод поставить мои труды в ряды писателей на том и спасибо).
Здесь я переборщил. "мне было стыдно играть по такой тактике каждый раз и присваивать призы".
Ведь лог был выложен в прошлом месяце, и мне пришлось пролистать в архивах. Да, действительно, вы сожалели. ". И сейчас, видя, к чему это привело, я испытываю сожаление. ".
В общем, мой посыл был адресован к Гору
" Но не стоит убивать конкурс. ".
А кое-кто нашел повод поставить мои труды в ряды писателей на том и спасибо).
Кто кого не уважает? Корову делили?
Игру не смотрел.
Кто кого не уважает? Корову делили?
Игру не смотрел.