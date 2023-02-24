Роналдиньо вернулся в футбол, чтобы сыграть в испанской медиалиге

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо выступит в испанской медиалиге.
42-летний спортсмен сыграет за команду «Порсинос» против клуба «Пио» в Kings League в матче, который состоится 26 февраля.
В испанской медиалиге встречи длятся по 40 минут в формате 7 на 7. Матчи проходят в «Барселоне».
любого сделает, ЛЕГЕНДА!!!
любого сделает, ЛЕГЕНДА!!!
Ни до, ни после него не будет в этой игре такой искромётной техники и чистой - детской любви к мячу.
Феноменальный и великолепный...
Ни до, ни после него не будет в этой игре такой искромётной техники и чистой - детской любви к мячу.
Феноменальный и великолепный...