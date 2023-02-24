Роналдиньо вернулся в футбол, чтобы сыграть в испанской медиалиге

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сегодня, 12:14

Легендарный бразильский футболист выступит в испанской медиалиге.

42-летний спортсмен сыграет за команду «Порсинос» против клуба «Пио» в Kings League в матче, который состоится 26 февраля.

В испанской медиалиге встречи длятся по 40 минут в формате 7 на 7. Матчи проходят в «Барселоне».