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Роналдиньо вернулся в футбол, чтобы сыграть в испанской медиалиге

сегодня, 12:14

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо выступит в испанской медиалиге.

42-летний спортсмен сыграет за команду «Порсинос» против клуба «Пио» в Kings League в матче, который состоится 26 февраля.

В испанской медиалиге встречи длятся по 40 минут в формате 7 на 7. Матчи проходят в «Барселоне».

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 13:08
...мужик не курит, а это главное для дыхалки, хотя он и на месте
любого сделает, ЛЕГЕНДА!!!
112910415
112910415
сегодня в 12:54
он и сейчас может почти всё ...
ОПС
ОПС
сегодня в 12:51
Всего то 42. Конечно, надо играть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:43, ред.
Эх...,Рони, Рони... Ни на кого не похожий, не в меру гениальный ... он, по моему мнению, даже сейчас в состоянии оставить в дураках лучших защитников современности.
Ни до, ни после него не будет в этой игре такой искромётной техники и чистой - детской любви к мячу.
Феноменальный и великолепный...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:27
В испанской медиалиге происходит много интересного, не исключено, что она по посещаемости обгонит , чью либо обычную лигу.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:19
Решил тряхнуть стариной?))
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