Нападающая ЦСКА встала в ворота в матче за выход на женский ЧМ-2023

Нападающая ЦСКА Татьяна Эводо Экого заменила в воротах сборной Камеруна Анж Баву в компенсированное время полуфинального матча плей-офф с Тайландом за выход на ЧМ -2023. Футболистка прокомментировала:

Я собиралась играть в атаке, но всё изменилось, когда наш вратарь получила красную карточку. Я подошла к нашему капитану Габи и сказала, что буду помогать команде! Она вселила в меня уверенность, дала мне перчатки, а мне оставалось только взять их. Это был хороший опыт.