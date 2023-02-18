Нападающая ЦСКА встала в ворота в матче за выход на женский ЧМ-2023

Нападающая ЦСКА Татьяна Эводо Экого заменила в воротах сборной Камеруна Анж Баву в компенсированное время полуфинального матча плей-офф с Тайландом за выход на ЧМ-2023. Футболистка прокомментировала:
Я собиралась играть в атаке, но всё изменилось, когда наш вратарь получила красную карточку. Я подошла к нашему капитану Габи и сказала, что буду помогать команде! Она вселила в меня уверенность, дала мне перчатки, а мне оставалось только взять их. Это был хороший опыт.
Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
В команде в Африке родной
Казалась девочкой чужой.
В воротах раньше не умела
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день тоска
Сидела молча в ЦСКА.
Но мячик даже в эти годы
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды
Беседы в жизни не вела.
Пушкин А.С. "Евгений Гинер" 1833г
Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
В команде в Африке родной
Казалась девочкой чужой.
В воротах раньше не умела
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день тоска
Сидела молча в ЦСКА.
Но мячик даже в эти годы
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды
Беседы в жизни не вела.
Пушкин А.С. "Евгений Гинер" 1833г