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Нападающая ЦСКА встала в ворота в матче за выход на женский ЧМ-2023

вчера, 23:59

Нападающая ЦСКА Татьяна Эводо Экого заменила в воротах сборной Камеруна Анж Баву в компенсированное время полуфинального матча плей-офф с Тайландом за выход на ЧМ-2023. Футболистка прокомментировала:

Я собиралась играть в атаке, но всё изменилось, когда наш вратарь получила красную карточку. Я подошла к нашему капитану Габи и сказала, что буду помогать команде! Она вселила в меня уверенность, дала мне перчатки, а мне оставалось только взять их. Это был хороший опыт.

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Источник: wfccska.ru
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:02
Итог матча остался неизвестным,но догадаться можно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 08:37
Тут скорей не фамилия...а имя вызывает интерес...))

Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
В команде в Африке родной
Казалась девочкой чужой.
В воротах раньше не умела
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день тоска
Сидела молча в ЦСКА.

Но мячик даже в эти годы
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды
Беседы в жизни не вела.

Пушкин А.С. "Евгений Гинер" 1833г
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:29
Можно уже амплуа поменять
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:43
Молодец девчонка, помогла команде !
Futurista
Futurista
сегодня в 00:16, ред.
Эвоно как оно...Эводо Экого...
drug01
drug01
сегодня в 00:06
Спасибо за смелость и мастерство
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