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Президент ПСЖ недоволен трусливой игрой клуба в матче с «Баварией»

сегодня, 11:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани следил за матчем ПСЖ против «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.

По данным источника, президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи не понравилось, что парижане играли от обороны, а также ничего не смогли создать в атаке.

Критике со стороны руководства после этого матча подвергся и главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:26
Этот ПСЖ ужасен и вновь обречён вылететь на ранней стадии ЛЧ. Отсутствие дисциплины, слабый для такого состава тренер, вседозволенность Мбаппе, гулянки Неймара - всё это исключает ПСЖ из фаворитов ЛЧ, выход из группы - это максимум Парижа на сегодняшний день.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:13
Опять пролетят мимо ЛЧ
амурец
амурец
сегодня в 13:49
Вышел Мбаппе игра ПСЖ стала веселее, а критика Гальтье верная, держать на поле балласт в виде Месси
sova147
sova147
сегодня в 13:10
Одними деньгами результат получить очень сложно нужна игра
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:08

Призыв президента клуба к тренеру...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:07, ред.
Президент ПСЖ недоволен трусливой игрой клуба в матче с «Баварией».

Никакой трусливой игры я вообще не увидел. Видимо президент клуба не знал, что его сборище звёздных нарциссов играли с одной из самых лучших , дисциплинированных, и забивных команд мирового футбола ⚽️- Баварией!?

Я, как и говорил, что пока в ПСЖ будет вакханалия из сборище звёздных нарциссов, им не видать удачи в Лиге Чемпионов. А всю эту вакханалию создали именно руководство клуба. И тут нечего сетовать на игроков которые якобы играют в трусливый футбол. Они играют именно в тот футбол который проповедует главный тренер Гальтье , который не способен сделать команду из такого количества качественных игроков мирового футбола ⚽️ .

И руководству клуба стоит пересмотреть свою клубную стратегию, да и пост главного тренера нуждается в сильной личности. Какие имена подобраны в команде, такой нужен и тренерский штаб ! Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. А Баварию им в любом случае не пройти !)
112910415
112910415
сегодня в 13:00
деньги должны работать
работать должны хорошо !
drug01
drug01 ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 12:42
Они думали что их будут бояться
pomor445
pomor445
сегодня в 12:41
Его можно понять.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:34, ред.
Сегодня еше они играют против Лилля поймавший кураж в чемпе при Фонсеки. Они борются за место в 4ке.
Ну что 4й подряд рука-лицо ожидается?! )))
lotsman
lotsman
сегодня в 12:29
Бавария перепугала ПСЖ?))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:27
Бавария должна была на штуки три забивать больше
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:26
Звездный состав проигрывает на своем поле - обидно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:20, ред.
Не перевариваю Галтье. С его лёгкой руки отправили в Бильбао Андера Эрреру - парня хоть и возрастного, но техничного, сильного в плане физики, а потому способного навязать борьбу в середине поля. А тут ещё и травма Ренату Санчеша. Вот вам и результат.

На одних жестикуляциях и тёрках Верратти с арбитрами, далеко не уедешь. Хорошо, что только один пропустили...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:17, ред.
Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани следил за матчем ПСЖ против «Баварии»
Естественный интерес со стороны надо понимать "основного спонсора" "горожан".
И недовольство президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи, напрямую связано с невысказанным мнением (нам по крайней мере)) уважаемого эмира!
Отдельной красной нитью идет критика, и скорее всего уместная, главного тренера ПСЖ Кристофа Гальтье. Подробно повторяться об игре не стоит и так все помнят безобразный первый тайм (не уровня ПСЖ) и хороший второй... Но вот напомнить о суперзвёздном трио Неймар, Месси, Мбаппе стоит... И если бразилец отбывал номер (мыслями походу был на вечеринке...), а Месси как то держал доброе реноме, то Киллиан просто оживил, если не спас игру...
Сможет ли Кристоф Гальтье воедино собрать эту тройку и дать результат - неизвестно, хотя в отдельности каждый из них должен был если не решать исход игры, то очень серьёзно повлиять, за это и были отданы астрономические суммы...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 11:58
Добрый день!

Ко второй ставке (№929429) написал комментарий (к первой тоже, но другого содержания),
а 30 баллов не прилетело?
Capral
Capral
сегодня в 11:54
Первый тайм у ПСЖ действительно получился невыразительным, но не трусливым. Во втором- прибавили, появились моменты, а с выходом Мбаппе и вовсе заиграли острее. Шансы на выход в 1/4 есть. Надеюсь, ПСЖ пройдет Баварию.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:48
Ну наверное Эмир хорошо разбирается в футбольной тактике...:)))
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