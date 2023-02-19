Президент ПСЖ недоволен трусливой игрой клуба в матче с «Баварией».

1676795977

сегодня, 11:39

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани следил за матчем ПСЖ против «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.

По данным источника, президенту парижского клуба не понравилось, что парижане играли от обороны, а также ничего не смогли создать в атаке.