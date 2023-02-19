Президент ПСЖ недоволен трусливой игрой клуба в матче с «Баварией».

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани следил за матчем ПСЖ против «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.
По данным источника, президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи не понравилось, что парижане играли от обороны, а также ничего не смогли создать в атаке.
Критике со стороны руководства после этого матча подвергся и главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье.
На одних жестикуляциях и тёрках Верратти с арбитрами, далеко не уедешь. Хорошо, что только один пропустили...
На одних жестикуляциях и тёрках Верратти с арбитрами, далеко не уедешь. Хорошо, что только один пропустили...
Никакой трусливой игры я вообще не увидел. Видимо президент клуба не знал, что его сборище звёздных нарциссов играли с одной из самых лучших , дисциплинированных, и забивных команд мирового футбола ⚽️- Баварией!?
Я, как и говорил, что пока в ПСЖ будет вакханалия из сборище звёздных нарциссов, им не видать удачи в Лиге Чемпионов. А всю эту вакханалию создали именно руководство клуба. И тут нечего сетовать на игроков которые якобы играют в трусливый футбол. Они играют именно в тот футбол который проповедует главный тренер Гальтье , который не способен сделать команду из такого количества качественных игроков мирового футбола ⚽️ .
И руководству клуба стоит пересмотреть свою клубную стратегию, да и пост главного тренера нуждается в сильной личности. Какие имена подобраны в команде, такой нужен и тренерский штаб ! Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. А Баварию им в любом случае не пройти !)
Никакой трусливой игры я вообще не увидел. Видимо президент клуба не знал, что его сборище звёздных нарциссов играли с одной из самых лучших , дисциплинированных, и забивных команд мирового футбола ⚽️- Баварией!?
Я, как и говорил, что пока в ПСЖ будет вакханалия из сборище звёздных нарциссов, им не видать удачи в Лиге Чемпионов. А всю эту вакханалию создали именно руководство клуба. И тут нечего сетовать на игроков которые якобы играют в трусливый футбол. Они играют именно в тот футбол который проповедует главный тренер Гальтье , который не способен сделать команду из такого количества качественных игроков мирового футбола ⚽️ .
И руководству клуба стоит пересмотреть свою клубную стратегию, да и пост главного тренера нуждается в сильной личности. Какие имена подобраны в команде, такой нужен и тренерский штаб ! Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. А Баварию им в любом случае не пройти !)