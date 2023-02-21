В 2025 году стартует клубный суперчемпионат мира. Там сыграет «Реал»

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вчера, 19:48

ФИФА планирует создать клубный суперчемпионат мира к 2025 году, в котором будут участвовать 32 команды.

Четыре из них — это победители Лиги чемпионов в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Таким образом, в турнире точно будет участвовать «Реал». Ещё восемь клубов пройдут отбор автоматически по таблице коэффициентов УЕФА . Если бы турнир начался сейчас, то это были бы «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», ПСЖ , «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». С учетом того, что «Реал» будет классифицироваться как победитель Лиги чемпионов, его место досталось бы «Ювентусу», занимающему девятое место в рейтинге.

УЕФА хочет ограничить количество команд от одной страны, которые могут выступать в суперчемпионате мира, до двух. Особенно это коснется Англии, где в первой восьмерке рейтинга находятся четыре клуба. Единственный способ иметь по четыре команды от одной страны — это чтобы две из них выиграли Лигу чемпионов в предыдущие годы, а еще две — попали в восьмерку лучших в рейтинге.