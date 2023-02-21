В 2025 году стартует клубный суперчемпионат мира. Там сыграет «Реал»

ФИФА планирует создать клубный суперчемпионат мира к 2025 году, в котором будут участвовать 32 команды.
Четыре из них — это победители Лиги чемпионов в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Таким образом, в турнире точно будет участвовать «Реал». Ещё восемь клубов пройдут отбор автоматически по таблице коэффициентов УЕФА. Если бы турнир начался сейчас, то это были бы «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», ПСЖ, «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». С учетом того, что «Реал» будет классифицироваться как победитель Лиги чемпионов, его место досталось бы «Ювентусу», занимающему девятое место в рейтинге.
УЕФА хочет ограничить количество команд от одной страны, которые могут выступать в суперчемпионате мира, до двух. Особенно это коснется Англии, где в первой восьмерке рейтинга находятся четыре клуба. Единственный способ иметь по четыре команды от одной страны — это чтобы две из них выиграли Лигу чемпионов в предыдущие годы, а еще две — попали в восьмерку лучших в рейтинге.
От Европы в турнире будет участвовать 12 команд, КОНМЕБОЛ (Южная Америка) — 6, АФК (Азия) — 4, КАФ (Африка) — 4, Центральная и Северная Америка — 4, OFC (Океания) — 1. Последним клубом станет команда из страны-хозяйки турнира.
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