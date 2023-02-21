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В 2025 году стартует клубный суперчемпионат мира. Там сыграет «Реал»

вчера, 19:48

ФИФА планирует создать клубный суперчемпионат мира к 2025 году, в котором будут участвовать 32 команды.

Четыре из них — это победители Лиги чемпионов в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Таким образом, в турнире точно будет участвовать «Реал». Ещё восемь клубов пройдут отбор автоматически по таблице коэффициентов УЕФА. Если бы турнир начался сейчас, то это были бы «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», ПСЖ, «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». С учетом того, что «Реал» будет классифицироваться как победитель Лиги чемпионов, его место досталось бы «Ювентусу», занимающему девятое место в рейтинге.

УЕФА хочет ограничить количество команд от одной страны, которые могут выступать в суперчемпионате мира, до двух. Особенно это коснется Англии, где в первой восьмерке рейтинга находятся четыре клуба. Единственный способ иметь по четыре команды от одной страны — это чтобы две из них выиграли Лигу чемпионов в предыдущие годы, а еще две — попали в восьмерку лучших в рейтинге.

От Европы в турнире будет участвовать 12 команд, КОНМЕБОЛ (Южная Америка) — 6, АФК (Азия) — 4, КАФ (Африка) — 4, Центральная и Северная Америка — 4, OFC (Океания) — 1. Последним клубом станет команда из страны-хозяйки турнира.

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Перевод с as.com Фото: Твиттер ФК «Реал»
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Все комментарии
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 23:46
Это усилит футбол в целом , теперь все топ клубы будут укрепляться к такому протиаостоянию , бразильскте , азиаты и все остальные , а шейхи подкинут бабла для большего интереса .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:04
А нам не где не сыграть!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 22:30
Очередной распил денег. Лучше оставить нынешний формат клубного ЧМ.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:58
Абсолютно не интересно
Gahi
Gahi ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:53
Этим решением ФИФА для себя и ставит такую цель, чтобы создать турнир в противовес тем кто мечтает о Суперлиги. Но вопросов действительно очень много возникает по этому поводу, как по времени проведения данного турнира, так и по уровню команд его участников. К чему это всё может привести сказать сложно, но ясно одно что ФИФА всяческий будет стремиться удержать ситуацию мирового футбольного хозяйства под своим контролем.
los-desperados
los-desperados
вчера в 21:38
давно надо было расширить клубный ЧМ
adekvat
adekvat
вчера в 21:27
Суперчемпионат, суперпупер чемпионат, мегасуперпуперчемпионат. 56ы, скоро бедные команды каждый день матчи играть будут.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:25
Очередная попытка натянуть сову на глобус.
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 21:24
Суперчемпионат мира это типа Суперлиги ?
Что то чешется прямо у организаторов в ФИФЕ !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
Решён вопрос с Суперлигой ? Отнюдь. По мне так ещё большую сумятицу ввели, нежели кардинально что-то дельное внедрили. Скажи, какой на твой взгляд смысл от остальных участников, кроме европейских топов, если всё бабло и все звёзды из той же ЮА, Африки, да и Юго-Восточной Азии там же - в Европе ?! Какая к примеру конкуренция может быть со стороны нынешнего победителя кубка Либертадорес - Фламенго, который вон даже с Аль Хилялем справиться не смог ?! Да никакой. Турнир будет плодить те же лишние футбольные рты, типа европейских Ференцварошей, но только теперь из южно-африканских и азиатских "деревень". По сути этот новый формат состязаний, на стадии выбывания, будет представлять тех же участников ЛЧ. Ну и какой тогда станет прок от последней ? И каков будет её новый статус ?

Вопросы, вопросы, вопросы...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:02
Турнир будет максимально размыт Не надо так много команд, если это "супер чемп", то достаточно 16. 6 от Европы, 4 от Америки, 2 от Азии, 3 от Африки и 1 от всех остальных (Австралия, Океания). Компактно и представительно. Отбор только грамотно организовать.
Gahi
Gahi
вчера в 20:56
Ну вот, это решение ФИФА окончательно решила для себя вопрос с Суперлигой, которую так добивались европейские гранды. Но участие 32 команд в клубном чемпионате мира потребует найти промежуток месяца, чтобы данные соревнования вписать и так в плотный футбольный график всех уровней включая интересы сборных стран. Но и главный вопрос в том, как часто будет проходить данный турнир каждый год, через года, через два или четыре? А ещё если учесть тот факт, что составы ведущих клубов топ-5 намного сильнее сборных своих стран, то сразу возникает вопрос, а не случится так, что интерес к Клубному Чемпионату Мира возрастёт в разы по сравнению с тем же турниром для сборных стран.
3ton
3ton
вчера в 20:44
Бесполезный турнир
pomor45
pomor45
вчера в 20:35
Страной-хозяйкой будут США.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:34
От нас пошлем Спартак!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:25
)
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:24
На этом супер чемпионате выступят...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:20
Зенит будет чемпионом безусловно,пацаны!!!! Вот увидите!!!
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:12
Бред, вообщем убивают нац.чемпионаты.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ zenit680 (раскрыть)
вчера в 20:00
Здравствуйте. Нажмите на плюс справа от названия уже существующей команды на этой странице - https://www.soccer.ru/fantasy
zenit680
zenit680
вчера в 19:56
А как создать вторую команду?
Elliada
Elliada
вчера в 19:54
Суперлига по версии ФИФА
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