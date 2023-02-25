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Премьер-Лига дала комментарий касательно эпизода с Венделом

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zooveterinar
zooveterinar ответ bacek15 (раскрыть)
26 февраля в 20:02
Ну,дай Бог,что бы так,все было!!
bacek15
bacek15 ответ zooveterinar (раскрыть)
26 февраля в 12:39
Таких людей не так уж и много чтобы беспокоится о том, что они создадут некий дисбаланс в стране. Одно то, что указ о гражданстве подписывает сам президент, уже говорит о немногочисленности подобных случаев. Во-вторых, это не обычные ноунеймы, а уже достаточно известные личности, и можно быть уверенными, что целесообразность принятия такого шага является обоснованной.
ermak6848
ermak6848
26 февраля в 12:24
печально, что такие прорываются и стадионы..
Союзник противников
Союзник противников ответ zooveterinar (раскрыть)
26 февраля в 10:52, ред.
Некая французская "культурная организация" уже объявила Пушкина "французским поэтом,писавшим по-русски",ибо его предок вышел из французской колонии.
А "пушкиными" их детям стать не суждено,ибо никто из всех перечисленных не собирается жить в России.Это продукт глобализации сознания,а не сознательного выбора,или жизненных обстоятельств непреодолимой силы,когда арапчонка вывез из французской колонии русский дворянин.
zooveterinar
zooveterinar ответ bacek15 (раскрыть)
26 февраля в 01:32
Я не против африканцев,или еще кого-либо!но просто не хочется здесь,второй америки,или что происхдит в некоторых европейских странах!! А прадед Пушкина,это единичный случай,кстати очень удачный!!! Ну будем надеяться,что правнуки Малкома,Фернандеса,Ари и мн.др когда родятся станут Пушкиными!!!
112910415
112910415
25 февраля в 22:02
отдельные недостатки у нас ещё имеются
Брулин
Брулин
25 февраля в 21:45
Ждем комментарии Родниной и Журовой о том, что при фан-айди такого бы не было. А потом ждем фан-айди на кубке
ABir
ABir
25 февраля в 21:22
Вот, как можно понять и доказать, что банан был адресован именно Венделу, на нем написано было?
bacek15
bacek15 ответ zooveterinar (раскрыть)
25 февраля в 21:16
А прадед нашего Пушкина Александра Сергеевича был африканец.
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 21:15
Надо ввести запрет на ввоз в Россию бананов.Срочно известите о предложении страны Балтии и Польшу.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля в 21:03
Привыкли виновных искать, при этом делать вид что они всё порешали, а про причины этого поступка молчат
Ravshan878
Ravshan878
25 февраля в 20:55
Не адекватный болельщики можно увидеть везде.Думаю правоохранительные органы найдёт хулиганов и получить свои доли.😉.)
zooveterinar
zooveterinar
25 февраля в 20:09
Вы когда паспорта раздаете направо,налево,цветным всяким,иногда,у людей интересуйтеся,которые здесь живут,мы Россияне,хотим этого и этих людей вообще!!!! Здесь на нашей,Русской земле видеть их?????!!!Получается как правительство,так называемое создает проблему,ввиде всяких Венделов,шмендэлов,ивсякой шляпы,которую,здесь никто не ждет,а потом обвиняет нас в рассизме!!! Я лично непротив всех наций,но мне спокойнее когда ,они живут там ,у себя!!!побыли в гостях досвидание!!!
протон
протон
25 февраля в 20:08
нужно внести штраф в 100000₽ за такие поступки!
Шуnя771
Шуnя771
25 февраля в 19:41
Опять сорок пять, сколько можно разбрасываться продуктами?)
bacek15
bacek15
25 февраля в 19:26
А был бы фанайди ... )
lotsman
lotsman
25 февраля в 19:17
В Ульяновске неграмотные болельщики. Банан кидают обычно неграм, а Вендел типичный латинец.
Futurista
Futurista
25 февраля в 19:16, ред.
Заявление: Едой бросаться нельзя...даже в негров...

Ironigor
Ironigor
25 февраля в 19:05
Премьер-Лига дала комментарий касательно эпизода с Венделом .
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