Премьер-Лига дала комментарий касательно эпизода с Венделом .

Российская Премьер-Лига опубликовала заявление по поводу эпизода с брошенным бананом в полузащитника «Зенита» Вендела.
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А "пушкиными" их детям стать не суждено,ибо никто из всех перечисленных не собирается жить в России.Это продукт глобализации сознания,а не сознательного выбора,или жизненных обстоятельств непреодолимой силы,когда арапчонка вывез из французской колонии русский дворянин.
А "пушкиными" их детям стать не суждено,ибо никто из всех перечисленных не собирается жить в России.Это продукт глобализации сознания,а не сознательного выбора,или жизненных обстоятельств непреодолимой силы,когда арапчонка вывез из французской колонии русский дворянин.
https://youtu.be/Npp3rzKUciI