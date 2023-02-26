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Вендел отреагировал на брошенный в него банан

26 февраля 2023, 08:43
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вендел отреагировал на ситуацию, произошедшую в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

В сторону футболиста с трибун был брошен банан. Бразилец в соцсетях после случившегося опубликовал видео с моментом и написал: «Fogo neles» (сожгите их — прим.).

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Все комментарии
протон
протон
26 февраля в 18:10, ред.
Сразу вспоминаю случай с одним из игроков ФК Сибирь Адесойе Ойволе.
Он темнокожий, негр в простонародье.
Отец нигериец, мать русская. Но он родился в России и всю жизнь провёл в России. Естественно русский язык он знал на 5+ и вообще был по сути своим в доску, русским.
Но не хорошие из регионов этого не знала.

В каком-то матче в регионе, его начал дразнить местный "кузьмич" с трибуны, типа, обезьянка он, выучи русский.
И в один из таких момента когда Ойволе пошёл пошёл сбрасывать аут с линии поля, тот опять начал кидать оскорбления в его сторону. Игрок развернулся и на чистейшем русском языке со смачным басом в голосе ему ответил: ...... завали!
Говорят трибуна ухахатывалась от смеха в тот момент, над мужиком которого он осадил и люди начали аплодировать "эфиопу"))
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
26 февраля в 13:59, ред.
Однажды Зениту настолько сильно подсудили, что в судью полетели зажигалки.
Местные болельщики осудили таким образом газпром!

А в одной из южных республик в русского игрока московской команды умудрились кинуть пластиковый стакан.
Это явный отсыл к расистскому "все русские - пьяницы"

В игрока Арсенала кинули куском тульского пряника,
Спартака - куском отбивной а Краснодара - недоеденным бифштексом, Торпедо - игрушечной машинкой а в Дзюбу - резиновой куколкой.


Пора искоренять все это с наших футбольных арен!
морозз
морозз
26 февраля в 13:40
Вот как времена меняются … помню когда в Зените играли только российские футболисты или из Европы, то некоторые болелы Питера не только кидали бананы, но и ухали во всё горло! Но всё перевернулось на 180 градусов и теперь те же болелы Питера негодуют и клеймят то, чем недавно занимались сами! Судьба!
lotsman
lotsman ответ Союзник противников (раскрыть)
26 февраля в 13:34
    Союзник противников
    Союзник противников ответ bacek15 (раскрыть)
    26 февраля в 13:16
    НУ и пусть меня обзывают белой обезьяной и бросаются блинами.Впрочем,они и здесь "страшно оскорбляют" меня,когда пишут "руЗский". Я прям после этого по три ночи не сплю...
    bacek15
    bacek15 ответ Союзник противников (раскрыть)
    26 февраля в 13:06
    Я бы ещё добавил, что такие люди есть и в Молдове, и в Казахстане, и в Таджикистане.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ lotsman (раскрыть)
    26 февраля в 12:46
    Чтобы бросаться бананами,надо иметь их переизбыток и отсутствие перспектив сбыта,или быть 14ком.Разбираться в "тридцати оттенках чёрного" вообще не следует,как и рассуждать на эту тему.
    А для великорусского националиста все чёрные-от молдаванина до казаха,от таджика до татарина.Но это уже предмет рассмотрения УК,или приложения точки силы в виде лома.
    ABir
    ABir
    26 февраля в 11:12
    Надо было просто не раздувать вокруг этого случая шумиху во всех СМИ, а просто выявить и наказать нарушителя, если за этот поступок предусмотрено наказание.
    Василий Дугин
    Василий Дугин
    26 февраля в 11:03
    Теперь он бананы есть не будет! Мрак...
    Колобокforever
    Колобокforever
    26 февраля в 11:03
    Вот и родина Ленина вошла в аналы мирового футбола !
    lotsman
    lotsman ответ Союзник противников (раскрыть)
    26 февраля в 11:01
    Чтобы бросаться бананами, надо хотя немного разбираться в расах. Обычно бананы бросают в негров, а Вендел типичный латинец. В него надо было бросать с бразильский кофе.))
    lobsterdam
    lobsterdam
    26 февраля в 10:52
    сочетать банан с проявлением расизма - это очень натянутое или притянутое за уши , а точнее введенное в оборот зачем-то кем-то не очень умное понятие. Хорошо что еще не ананасом бросили! Надо просто игнорировать и само пройдет! Главное не рассчесывать!
    Брулин
    Брулин
    26 февраля в 10:11
    «С Fan ID ты не сможешь безнаказанно бросить банан. На таких людей карта и рассчитана». Хавбек «Волги» Ефремов о ситуации с Венделом
    Союзник противников
    Союзник противников
    26 февраля в 09:31
    «Fogo neles»...КАкая прЭлесть.какая тонкая "операторская работа" журналЫстов!!!
    Ведь мы живём в высококультурном обществе,где усе потребители контента владеют всеми языками.Хухл-переводчик нам в помощь...
    А по сути,помнится,как два армейских негра в ответ на оскорбления благочестивой спартаковской публики пришли к угловому флажку и станцевали "танец обезъян",как они его назвали.А в интервью сказали,что обезьяна-замечательное животное и наш родственник.Это более достойная реакция,чем обижаться на идиотов и устраивать перепалку в соцсетях.
    Варвар7
    Варвар7
    26 февраля в 09:27
    "Да гори оно всё синим пламенем!"
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    26 февраля в 09:05
    Пожизненно не пускать козла на стадион...
    112910415
    112910415
    26 февраля в 09:00
    поймать и спокойно наказать по закону
    8kqu4x8vws9k
    8kqu4x8vws9k
    26 февраля в 08:59
    Дурачье должно быть наказано.
    VeniaminS
    VeniaminS
    26 февраля в 08:57
    Наказать клуб и стадион и 14ка фаната.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 февраля в 08:56
    Из-за одного неадеквата пострадать может стадион...
    Gahi
    Gahi
    26 февраля в 08:52
    В любом случае хозяева должны быть гостеприимными.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    26 февраля в 08:52
    Первая реакция была верная проходя мимо пнул банан, сейчас лишнее. Реакция болел на футсайтах адекватная и многие осудили происшедшее. Осталось найти виновного и всыпать ремня или розок: "Надо Федя! Надо!". Ему сейчас плохо и он вздрагивает от каждого шороха, шума "черного ворона". Ожидание наказания..так что он сам себя уже наказал.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    26 февраля в 08:50
    Поясню...
    "Fogo Neles" фраза которая на родине футболиста стала синонимом борьбы с расизмом. Её можно перевести как «огонь по расизму» или «выжечь расизм».
    bq9aeeq9a8jc
    bq9aeeq9a8jc
    26 февраля в 08:45
    Лучше было бы просто проигнорировать
    Гость
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