Вендел отреагировал на брошенный в него банан

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26 февраля 2023, 08:43

Полузащитник «Зенита» отреагировал на ситуацию, произошедшую в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

В сторону футболиста с трибун был брошен банан. Бразилец в соцсетях после случившегося опубликовал видео с моментом и написал: «Fogo neles» (сожгите их — прим.).