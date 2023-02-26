Вендел отреагировал на брошенный в него банан

Полузащитник «Зенита» Вендел отреагировал на ситуацию, произошедшую в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).
В сторону футболиста с трибун был брошен банан. Бразилец в соцсетях после случившегося опубликовал видео с моментом и написал: «Fogo neles» (сожгите их — прим.).
Он темнокожий, негр в простонародье.
Отец нигериец, мать русская. Но он родился в России и всю жизнь провёл в России. Естественно русский язык он знал на 5+ и вообще был по сути своим в доску, русским.
Но не хорошие из регионов этого не знала.
В каком-то матче в регионе, его начал дразнить местный "кузьмич" с трибуны, типа, обезьянка он, выучи русский.
И в один из таких момента когда Ойволе пошёл пошёл сбрасывать аут с линии поля, тот опять начал кидать оскорбления в его сторону. Игрок развернулся и на чистейшем русском языке со смачным басом в голосе ему ответил: ...... завали!
Говорят трибуна ухахатывалась от смеха в тот момент, над мужиком которого он осадил и люди начали аплодировать "эфиопу"))
Он темнокожий, негр в простонародье.
Отец нигериец, мать русская. Но он родился в России и всю жизнь провёл в России. Естественно русский язык он знал на 5+ и вообще был по сути своим в доску, русским.
Но не хорошие из регионов этого не знала.
В каком-то матче в регионе, его начал дразнить местный "кузьмич" с трибуны, типа, обезьянка он, выучи русский.
И в один из таких момента когда Ойволе пошёл пошёл сбрасывать аут с линии поля, тот опять начал кидать оскорбления в его сторону. Игрок развернулся и на чистейшем русском языке со смачным басом в голосе ему ответил: ...... завали!
Говорят трибуна ухахатывалась от смеха в тот момент, над мужиком которого он осадил и люди начали аплодировать "эфиопу"))