Месси купил 35 золотых айфонов для игроков сборной Аргентины

1677748051

02 марта 2023, 12:07

Капитан сборной Аргентины сделал подарок свои партнёрам по национальной команде в честь победы на чемпионате мира 2022 года.

Лео купил 35 золотых iPhone 14 для футболистов сборной и тренерского штаба. Об этом рассказал глава компании Indesign Gold, которая занимается украшением телефонов, Бенжамен Лион.

На каждом из айфонов сзади написаны фамилия и номер игрока, которому он был подарен. В общей сложности всё это обошлось Месси в 200 000 евро.