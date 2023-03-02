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Месси купил 35 золотых айфонов для игроков сборной Аргентины

02 марта 2023, 12:07

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарок свои партнёрам по национальной команде в честь победы на чемпионате мира 2022 года.

Лео купил 35 золотых iPhone 14 для футболистов сборной и тренерского штаба. Об этом рассказал глава компании Indesign Gold, которая занимается украшением телефонов, Бенжамен Лион.

На каждом из айфонов сзади написаны фамилия и номер игрока, которому он был подарен. В общей сложности всё это обошлось Месси в 200 000 евро.

Месси купил 35 золотых айфонов для игроков сборной Аргентины

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 марта в 19:01
Они ж не свистят. А вот тебе нужнее.
Рaтмир
Рaтмир
02 марта в 17:29
Может себе это позволить... заодно порадовал многих и память осталась.
Дoбрыня
Дoбрыня
02 марта в 17:16
Кубок мира – бесценно, для всего остального хватит зарплаты в «ПСЖ» 🏆
112910415
112910415
02 марта в 16:46
жест хороший, люди запомнят
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
02 марта в 16:30
Взаимно!!!
Alex12357
Alex12357
02 марта в 14:43
В Аргентине авария на АЭС ,а гном с жиру бесится!!!
Romeo 777
Romeo 777 ответ Capral (раскрыть)
02 марта в 14:37
Уважение к вам 🤝👍🏽
lobsterdam
lobsterdam
02 марта в 14:15
Какова сумма отката по сделке? Да и выглядит все это несолидно для одаряемых. Они что, сами не могут себе купить? Типа, барин шубу пожаловал с собственного плеча холопам! Или ещё картина маслом: Раздача подарков нижним чинам на позиции».
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
02 марта в 13:41
Ваша помощь пострадавшим- делает Вам Честь! У меня много друзей среди турок живущих в Германии. Конечно, я помог и не имел права остаться в стороне. Но это не подвиг- это дело Чести, каждого порядочного человека.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Capral (раскрыть)
02 марта в 13:34
И я помог чем смог Турции и Сирии 👌🏽
Но касаемо Месси, он помог…и не малыми деньгами (если верить СМИ).
И так же пост выложил в инстаграм, вроде бы мелочь для него, но этот пост увидели сотни миллионов людей, часть которых тоже помогли скорее всего.
А так в целом много мировых знаменитостей помогли и помогают по сей день.
Благодарен каждому человеку, кто не прошел мимо и помогли людям столкнувшимся с этой трагедией.
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 13:26
Он может себе позволить швыряться деньгами.
Russia_4ever
Russia_4ever
02 марта в 13:26
Очевидно же, что со своего кармана Месси не заплатил ни копейки, а только заработал на сотрудничестве с Indesign Gold )))
adekvat
adekvat
02 марта в 13:12
Готовится к ЧМ 2026 года, кому теперь совесть позволит не пригласить его в сборную. Кристинке урок.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
02 марта в 12:58
Красивый жест от Чемпиона Мира ..👏👏👍👍..
25процентный клоун
25процентный клоун
02 марта в 12:50
Лучше бы подарил золотые свистки им, справедливее было бы.
Elliada
Elliada
02 марта в 12:40
    Elliada
    Elliada ответ Capral (раскрыть)
    02 марта в 12:39
    Помог. Как минимум, 3,5 млн пожертвовал пострадавшим
    Elliada
    Elliada
    02 марта в 12:39
    Месси всегда ценил партнеров по команде. На каждой церемонии или интервью отмечает их вклад в победы. Хороший жест с айфонами, но не немного не попал. Телефон такая вещь, которая быстро ломается или появляется новая модель. Часы были бы лучшим подарком, но это его выбор. Одним словом, молодец.
    Кот в сапогах 1
    Кот в сапогах 1
    02 марта в 12:36
    Интересно, что гном купил Инфантино.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    02 марта в 12:31
    Рони себе золотую клетку, а Месси для друзей вот так. Есть у вас друзья? Вот так?)). Ну хотя бы на бытавуыху!?)).
    Был друг и нет друга)) стыдно должно быть..другу).
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    02 марта в 12:30, ред.
    Аплодирую стоя!!!!!!!
    Вот у меня, только один вопрос: этот скромняга, который запретил летать самолетам над своим домом, хоть на копейку помог пострадавшим в Турции?! Я не утверждаю, я только спрашиваю...
    Я помог.
    Futurista
    Futurista
    02 марта в 12:25
    Засунуть бы ему в одно место эти айфоны...с жиру бесится гном...
    Ironigor
    Ironigor
    02 марта в 12:10, ред.
    Ай да Месси, ай да .укин сын !)
    Всего-то 200 000 , а память будет помнить !
    Гость
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