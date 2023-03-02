Месси купил 35 золотых айфонов для игроков сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарок свои партнёрам по национальной команде в честь победы на чемпионате мира 2022 года.
Лео купил 35 золотых iPhone 14 для футболистов сборной и тренерского штаба. Об этом рассказал глава компании Indesign Gold, которая занимается украшением телефонов, Бенжамен Лион.
На каждом из айфонов сзади написаны фамилия и номер игрока, которому он был подарен. В общей сложности всё это обошлось Месси в 200 000 евро.
Но касаемо Месси, он помог…и не малыми деньгами (если верить СМИ).
И так же пост выложил в инстаграм, вроде бы мелочь для него, но этот пост увидели сотни миллионов людей, часть которых тоже помогли скорее всего.
А так в целом много мировых знаменитостей помогли и помогают по сей день.
Благодарен каждому человеку, кто не прошел мимо и помогли людям столкнувшимся с этой трагедией.
Но касаемо Месси, он помог…и не малыми деньгами (если верить СМИ).
И так же пост выложил в инстаграм, вроде бы мелочь для него, но этот пост увидели сотни миллионов людей, часть которых тоже помогли скорее всего.
А так в целом много мировых знаменитостей помогли и помогают по сей день.
Благодарен каждому человеку, кто не прошел мимо и помогли людям столкнувшимся с этой трагедией.
Был друг и нет друга)) стыдно должно быть..другу).
Был друг и нет друга)) стыдно должно быть..другу).
Вот у меня, только один вопрос: этот скромняга, который запретил летать самолетам над своим домом, хоть на копейку помог пострадавшим в Турции?! Я не утверждаю, я только спрашиваю...
Я помог.
Вот у меня, только один вопрос: этот скромняга, который запретил летать самолетам над своим домом, хоть на копейку помог пострадавшим в Турции?! Я не утверждаю, я только спрашиваю...
Я помог.
Всего-то 200 000 , а память будет помнить !
Всего-то 200 000 , а память будет помнить !