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АПЛ призвали изучить связи владельцев «Ньюкасла» с саудовским государством

02 марта 2023, 18:38

Организация Amnesty International призвала Английскую Премьер-Лигу пересмотреть заверения владельцев «Ньюкасла» о том, что правительство Саудовской Аравии не будет контролировать клуб.

Ранее состоялось обращение в суд, в котором PIF (Государственный инвестиционный фонд, которому принадлежит «Ньюкасл») описывается как суверенный инструмент Королевства Саудовская Аравия. Главу фонда и президента клуба Ясира Аль-Румайяна называют действующим министром правительства страны.

АПЛ одобрила поглощение «Ньюкасла» PIF в октябре 2021 года.

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Ньюкасл
Перевод с skysports.com
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 19:51
Не нравится конкурент грандам, интриги плетут
Ironigor
Ironigor
02 марта в 18:51
И в чём тут подвох !??
Гость
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