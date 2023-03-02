АПЛ призвали изучить связи владельцев «Ньюкасла» с саудовским государством

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02 марта 2023, 18:38

Организация Amnesty International призвала Английскую Премьер-Лигу пересмотреть заверения владельцев «Ньюкасла» о том, что правительство Саудовской Аравии не будет контролировать клуб.

Ранее состоялось обращение в суд, в котором PIF (Государственный инвестиционный фонд, которому принадлежит «Ньюкасл») описывается как суверенный инструмент Королевства Саудовская Аравия. Главу фонда и президента клуба Ясира Аль-Румайяна называют действующим министром правительства страны.