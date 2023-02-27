Пети: «Я бы не стал сейчас критиковать Поттера за плохие результаты»

Бывший футболист «Челси» считает, что приглашение экс-тренера «Реала» на пост главного тренера «синих» — не лучшая идея.

Зидан не знает английского, для «Челси» это не самый оптимальный кандидат на замену Поттеру – при всем уважении к моему бывшему партнеру.

Поттер работает с сентября, вы собираетесь его уволить? Нужно оставить его, у команды еще есть шанс выиграть Лигу чемпионов.

Если вы уволите Поттера, тот, кто придет ему на замену, будет вынужден адаптироваться, делать правильные вещи, а болельщикам следует понять, что на это уйдут недели. Я бы не стал сейчас критиковать Поттера за плохие результаты.