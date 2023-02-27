Пети: «Я бы не стал сейчас критиковать Поттера за плохие результаты»

Бывший футболист «Челси» Эммануэль Пети считает, что приглашение экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана на пост главного тренера «синих» — не лучшая идея.
Зидан не знает английского, для «Челси» это не самый оптимальный кандидат на замену Поттеру – при всем уважении к моему бывшему партнеру.
Поттер работает с сентября, вы собираетесь его уволить? Нужно оставить его, у команды еще есть шанс выиграть Лигу чемпионов.
Если вы уволите Поттера, тот, кто придет ему на замену, будет вынужден адаптироваться, делать правильные вещи, а болельщикам следует понять, что на это уйдут недели. Я бы не стал сейчас критиковать Поттера за плохие результаты.
Надо же было такое придумать, что Зидан незнает английского языка и это проблема. Проблема в том что Поттер его знает, а толку нет никакого, от слова Абсолютно !)
Ну а про Победу в Лиге Чемпионов, это как новый анекдот !)))
Надо же было такое придумать, что Зидан незнает английского языка и это проблема. Проблема в том что Поттер его знает, а толку нет никакого, от слова Абсолютно !)
Ну а про Победу в Лиге Чемпионов, это как новый анекдот !)))