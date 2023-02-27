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Пети: «Я бы не стал сейчас критиковать Поттера за плохие результаты»

27 февраля 2023, 18:33

Бывший футболист «Челси» Эммануэль Пети считает, что приглашение экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана на пост главного тренера «синих» — не лучшая идея.

Зидан не знает английского, для «Челси» это не самый оптимальный кандидат на замену Поттеру – при всем уважении к моему бывшему партнеру.

Поттер работает с сентября, вы собираетесь его уволить? Нужно оставить его, у команды еще есть шанс выиграть Лигу чемпионов.

Если вы уволите Поттера, тот, кто придет ему на замену, будет вынужден адаптироваться, делать правильные вещи, а болельщикам следует понять, что на это уйдут недели. Я бы не стал сейчас критиковать Поттера за плохие результаты.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:40
не, эмоции притушить сейчас невозможно
Romeo 777
Romeo 777
27 февраля в 20:48
Какая победа в ЛЧ? Пети такой Пети…команда гола даже забить не может, о чем вообще речь…в 15 матчах лишь 2 намученные победы…Он пол года в команде, а игры вообще нет, от слова совсем.
ДСА
ДСА
27 февраля в 19:44
Результат превыше всего, а тут всё очень плохо.
Ironigor
Ironigor
27 февраля в 19:14, ред.
Пети был хороший футболист, но то что он говорит похоже на больные фантазии.
Надо же было такое придумать, что Зидан незнает английского языка и это проблема. Проблема в том что Поттер его знает, а толку нет никакого, от слова Абсолютно !)
Ну а про Победу в Лиге Чемпионов, это как новый анекдот !)))
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