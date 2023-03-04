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Хет-трик Дзюбы помог «Локомотиву» победить «Ростов»

вчера, 21:26
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Ростов» уступил «Локомотиву» в матче 18-го тура РПЛ (1:3).

Хет-трик оформил Артём Дзюба, забив на 33-й, 58-й и 64-й минуте. У хозяев на 87-й забил Николай Комличенко.

После поединка южане идут на 3-м месте (35 очков), москвичи расположились на 13-й строчке (16 баллов).

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:48
Товарищеские игры показывали, что есть проблема у Ростова. Выводы не были сделаны. Ягодки и набат теперь. И то, что Дзюба три забил говорит об уровне РПЛ. Без защиты, без сопротивления легенды возвращаются.
Второй гол Ростову, это приговор всей команде и тренерскому штабу. Дзюба и Ко просто махнули Ростов в чернильницу.
УЕСКА
УЕСКА ответ Бот зануда (раскрыть)
сегодня в 02:35
Если Дзюба продолжит в таком же темпе забивать регулярно, то может и за "Золотую бутсу" поборется.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:33
У Дзюбы на команду Карпина настрой особый.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:06
Дзюба показательно унизил лично Карпина.
амурец
амурец
сегодня в 01:22
Локо с победой
Capral
Capral ответ БиллиБоб (раскрыть)
сегодня в 00:11
После чемпионата Италии, да- доставляет. Мне, точно.
БиллиБоб
БиллиБоб
сегодня в 00:09
Неужели и правда кому то может доставить удовольствие смотреть подобные матчи, как ростов-локомотив? После чемпионатов Англии, Италии, Испании и Германии как можно смотреть такое убожество?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:22
Это ничего не меняет в футбольном портрэте локомотивщика.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 23:20


Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.


ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:15
Артёмка не сдается,всем нос утер
adekvat
adekvat
вчера в 23:10
Ответ Дзюбы Картину. Пакуй чемоданы на Иран и Ирак.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:58
Дзюба трешку отгрузил.Феноменально!
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:57
Думаю, Валеру не столько огорчило поражение, сколько голы Артемки...
shur
shur
вчера в 22:47
...у нас офигительный футбол в России, не устаю удивлятся ...!
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:37
Да, уж, хуже не придумаешь...
ABir
ABir
вчера в 22:36
Дзюба серьезно расстроил Карпина
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:32
Оздоев тоже сегодня забил очередной гол.соккер молчит.
Gahi
Gahi
вчера в 22:30, ред.
Конечно болельщикам команды "Ростова" обидно что их любимая команда так без ответственно играет на своем поле. При этом у команды была хорошая возможность опередить "Спартак" и выйти на чистое второе место в турнирной таблице.

Но если быть совсем объективными, то при такой игре, что показали хозяева трудно рассчитывать на успех. Тем более на фоне усиление команды "Локомотива" они выглядели совсем беспомощными в контроле мяча и с большим количеством ошибок в обороне.

А гости смогли во время паузы навести порядок в команде, поменяли игроков и машиниста в лице Артёма Дзюба который готов вновь давать честь при каждом забитым им голе. Своим новым поклонникам, на пути каждого вокзала, которых еще больше стало после перехода в "Локомотив".

Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:29, ред.
Хет-трик Дзюбы помог «Локомотиву» победить «Ростов» .

Во-первых хочу поздравить болельщиков Паровоза с заслуженной Победой! Во-вторых хочу поздравить Артемия с первым хет-триком в первой же своей игре за Локомотив 🚂 ! Надеюсь, как я и говорил, что Дзюба обязательно будет полезен команде, что в принципе он уже начал доказывать с первого матча. Удачи тебе, Артемийl с Паровозом .

Теперь немного о самой игре. Начало матча было очень уж скучное зрелище, еле-еле заставил себя досмотреть до первого мяча Дзюбы, ну а потом засмотрелся, потому как поставил на победу Локомотива, хотя переживал за Ростов.

Хотя по играм в межсезонье и кубки было видно что Ростов в этом матче точно не сможет одолеть Паровоз. И удивительно то, что все команды достаточно хорошо укомплектовались, а вот Ростов как-то совсем видимо никаких задач не ставит на этот сезон, хотя мог бы.

Ведь Ростов сейчас находится в тройке сильнейших клубов РПЛ. Руководство клуба скорее всего имеет проблемы с финансами и не смогли сделать хотя бы пару тройку качественных приобретений. А сейчас уже нечего рассчитывать на попадание скорее всего даже в пятёрку сильнейших. И уж Карпин точно не волшебник и с таким составом рассчитывать на что-то лучшее просто невозможно.

И в этом можно было убедиться в сегодняшнем матче, где команда в чистую проигрывает команде из нижней части турнирной таблицы, которая только в зимнее трансферное окно приобрела несколько хороших игроков и тренерский штаб. И уже есть очевидный прогресс. А вот у Ростова совершенно другое положение, которое потянет команду в середину турнирной таблицы.

Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.

Всем Добра, а болельщикам Ростсельмаша не отчаиваться.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:25
Зюба ещё могет.
Kosmos58
Kosmos58 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 22:24
А у нас есть сборная?..
112910415
112910415
вчера в 22:16
не, не возьмут Артёма в сборную ... не убедил )
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 22:10
    Тот самый чувак
    Тот самый чувак
    вчера в 22:10
    Второй гол вообще комедия, начали перепасовываться в своей штрафной (почувствовали себя Барселоной или Реалом?), хотя самое простое выбей мяч из штрафной, пусть даже в аут, но нет, мы супер дриблёры, за это и получили по ушам.
    Колобокforever
    Колобокforever
    вчера в 22:10
    Ждем вызова Дзюбу в сборную !
    drug01
    drug01
    вчера в 22:10
    Столько было шума вокруг Дзюбы а он держит слово хет рик
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер ответ Аспект (раскрыть)
    вчера в 22:08
    Дзюба зажигает. Зенит лидирует. Спартак ноет. Так правдивие.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Аспект (раскрыть)
    вчера в 22:05
    И главный заголовок и снова Спартак решает!!!
    Capral
    Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 22:00
    Правильно думаете, согласен!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 21:59, ред.
    Локомотив в десятку попал взяв в команду дзюбу, глушенкова, лантратова и пиняева...Я думаю Локо еще прибавит , ресурс есть.
    Гость
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