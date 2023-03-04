Хет-трик Дзюбы помог «Локомотиву» победить «Ростов» .

«Ростов» уступил «Локомотиву» в матче 18-го тура РПЛ (1:3).
Хет-трик оформил Артём Дзюба, забив на 33-й, 58-й и 64-й минуте. У хозяев на 87-й забил Николай Комличенко.
После поединка южане идут на 3-м месте (35 очков), москвичи расположились на 13-й строчке (16 баллов).
Во-первых хочу поздравить болельщиков Паровоза с заслуженной Победой! Во-вторых хочу поздравить Артемия с первым хет-триком в первой же своей игре за Локомотив 🚂 ! Надеюсь, как я и говорил, что Дзюба обязательно будет полезен команде, что в принципе он уже начал доказывать с первого матча. Удачи тебе, Артемийl с Паровозом .
Теперь немного о самой игре. Начало матча было очень уж скучное зрелище, еле-еле заставил себя досмотреть до первого мяча Дзюбы, ну а потом засмотрелся, потому как поставил на победу Локомотива, хотя переживал за Ростов.
Хотя по играм в межсезонье и кубки было видно что Ростов в этом матче точно не сможет одолеть Паровоз. И удивительно то, что все команды достаточно хорошо укомплектовались, а вот Ростов как-то совсем видимо никаких задач не ставит на этот сезон, хотя мог бы.
Ведь Ростов сейчас находится в тройке сильнейших клубов РПЛ. Руководство клуба скорее всего имеет проблемы с финансами и не смогли сделать хотя бы пару тройку качественных приобретений. А сейчас уже нечего рассчитывать на попадание скорее всего даже в пятёрку сильнейших. И уж Карпин точно не волшебник и с таким составом рассчитывать на что-то лучшее просто невозможно.
И в этом можно было убедиться в сегодняшнем матче, где команда в чистую проигрывает команде из нижней части турнирной таблицы, которая только в зимнее трансферное окно приобрела несколько хороших игроков и тренерский штаб. И уже есть очевидный прогресс. А вот у Ростова совершенно другое положение, которое потянет команду в середину турнирной таблицы.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра, а болельщикам Ростсельмаша не отчаиваться.
Во-первых хочу поздравить болельщиков Паровоза с заслуженной Победой! Во-вторых хочу поздравить Артемия с первым хет-триком в первой же своей игре за Локомотив 🚂 ! Надеюсь, как я и говорил, что Дзюба обязательно будет полезен команде, что в принципе он уже начал доказывать с первого матча. Удачи тебе, Артемийl с Паровозом .
Теперь немного о самой игре. Начало матча было очень уж скучное зрелище, еле-еле заставил себя досмотреть до первого мяча Дзюбы, ну а потом засмотрелся, потому как поставил на победу Локомотива, хотя переживал за Ростов.
Хотя по играм в межсезонье и кубки было видно что Ростов в этом матче точно не сможет одолеть Паровоз. И удивительно то, что все команды достаточно хорошо укомплектовались, а вот Ростов как-то совсем видимо никаких задач не ставит на этот сезон, хотя мог бы.
Ведь Ростов сейчас находится в тройке сильнейших клубов РПЛ. Руководство клуба скорее всего имеет проблемы с финансами и не смогли сделать хотя бы пару тройку качественных приобретений. А сейчас уже нечего рассчитывать на попадание скорее всего даже в пятёрку сильнейших. И уж Карпин точно не волшебник и с таким составом рассчитывать на что-то лучшее просто невозможно.
И в этом можно было убедиться в сегодняшнем матче, где команда в чистую проигрывает команде из нижней части турнирной таблицы, которая только в зимнее трансферное окно приобрела несколько хороших игроков и тренерский штаб. И уже есть очевидный прогресс. А вот у Ростова совершенно другое положение, которое потянет команду в середину турнирной таблицы.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра, а болельщикам Ростсельмаша не отчаиваться.
Но если быть совсем объективными, то при такой игре, что показали хозяева трудно рассчитывать на успех. Тем более на фоне усиление команды "Локомотива" они выглядели совсем беспомощными в контроле мяча и с большим количеством ошибок в обороне.
А гости смогли во время паузы навести порядок в команде, поменяли игроков и машиниста в лице Артёма Дзюба который готов вновь давать честь при каждом забитым им голе. Своим новым поклонникам, на пути каждого вокзала, которых еще больше стало после перехода в "Локомотив".
Удачи
Но если быть совсем объективными, то при такой игре, что показали хозяева трудно рассчитывать на успех. Тем более на фоне усиление команды "Локомотива" они выглядели совсем беспомощными в контроле мяча и с большим количеством ошибок в обороне.
А гости смогли во время паузы навести порядок в команде, поменяли игроков и машиниста в лице Артёма Дзюба который готов вновь давать честь при каждом забитым им голе. Своим новым поклонникам, на пути каждого вокзала, которых еще больше стало после перехода в "Локомотив".
Удачи