Хет-трик Дзюбы помог «Локомотиву» победить «Ростов» .

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вчера, 21:26

«Ростов» уступил «Локомотиву» в матче 18-го тура РПЛ (1:3).

Хет-трик оформил Артём Дзюба, забив на 33-й, 58-й и 64-й минуте. У хозяев на 87-й забил Николай Комличенко.

После поединка южане идут на 3-м месте (35 очков), москвичи расположились на 13-й строчке (16 баллов).