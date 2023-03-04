«Арсенал» вырвал победу на последних секундах матча с «Борнмутом»

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вчера, 20:02

«Арсенал» одолел «Борнмут» в матче 26-го тура АПЛ (3:2).

Филипп Биллинг вывел гостей вперед на 1-й минуте. Маркос Сенеси на 57-й удвоил преимущество команды. На 62-й минуте Томас Партей забил первый гол хозяев, Бен Уайт на 70-й счет сравнял. Победный мяч оказался на счету Рейсса Нельсона — взятие ворот произошло на 90+8-й минуте.

После поединка «канониры» продолжают лидировать (63 очка), «вишни» идут на 19-й позиции (21 пункт).

В другой встрече тура «Вулверхэмптон» выиграл у «Тоттенхэма».