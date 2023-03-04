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«Арсенал» вырвал победу на последних секундах матча с «Борнмутом»

вчера, 20:02
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Арсенал» одолел «Борнмут» в матче 26-го тура АПЛ (3:2).

Филипп Биллинг вывел гостей вперед на 1-й минуте. Маркос Сенеси на 57-й удвоил преимущество команды. На 62-й минуте Томас Партей забил первый гол хозяев, Бен Уайт на 70-й счет сравнял. Победный мяч оказался на счету Рейсса Нельсона — взятие ворот произошло на 90+8-й минуте.

После поединка «канониры» продолжают лидировать (63 очка), «вишни» идут на 19-й позиции (21 пункт).

В другой встрече тура «Вулверхэмптон» выиграл у «Тоттенхэма».

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Все комментарии
Migelito
Migelito
сегодня в 00:03
Чемпионская победа. Молодцы, удачи)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:42
Лидер ели выигрывает у команды находящейся на 20 месте,что творится.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:03
Для победы в чемпионате Арсеналу придётся в каждом матче так страдать.
ABir
ABir
вчера в 23:00
Как будто судья добавлял ровно столько времени, пока Арсенал не забьет. Но все равно канонирам респект за желание победить при двух пропущенных голах.
shur
shur
вчера в 22:59
...судья просто красава, эти нелепые отскоки в верхние конечности, при счёте 2:2 , не испортил концовки игры,
а небольшая компенсация была в добавленые полторы
минуты сверх 6 назначенных, в это время и забили! Арсенал
бойцы, заслужили эту вымученную победы, отыгрываясь по
ходу поединка!!!
aNOOBis
aNOOBis ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:48
Ну, из 3-х случаев игры рукой в штрафной можно было назначить один пенальти. При том, что это ВАР смотрел всякий раз...Ли Мейсон явно заходил в просмотровую :-)
aNOOBis
aNOOBis ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 22:43
У них Лига Европы 9 марта.
Артета хотел дать отдыху Джаке, Уайту. Борнмут "на бумаге" выглядит не опасным.
Еле взяли 3 очка, но смотреть было ОООЧЕНЬ интересно.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Master Shake (раскрыть)
вчера в 22:23
7 раз маловато будет. Ещё 12 игр до окончание чемпионата. Опережают всего на 5 баллов. Как минимум 10 побед точно нужно будет.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:39
Мои поздравления! На характере одержали победу
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:23
Молодцы, хотя симпатизирую Сити, но рад продолжению чемпионской гонки и сохранению интриги!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ arsworld (раскрыть)
вчера в 21:00, ред.
Нельзя так себя изводить.
Арсенал..., его конечно можно любить, но в первую очередь надо любить свои органы.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:45
Моё Почтение!!!
Я верил, но за пару минут до конца так разволновался, что переключил и только одним глазком поглядывал за игрой. Когда увидел счет 3:2 был счастлив и понял, что победа никуда уже не денется!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:36, ред.
Приветствую Вас! Сложно надеяться на положительный итог, когда команда полностью контролирует игру, но мяч ни в какую не идет в ворота соперника, а у того залетает все что создает.... после того как счет стал 0-2 надеялся только на ничью....
shlomo
shlomo
вчера в 20:35
КАНОНИРЫ!.... какое стремление к Чемпионству... нужно брать всем пример!
A.S.A
A.S.A ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 20:21
Ну как по мне, когда мяч попал в руку защитнику который якобы хотел сыграть головой железный пенальти! Ну в наши ворота такой бы точно поставили....
Elliada
Elliada ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 20:15
Я ж сказал, что не смотрел. Судя по комментариям, Арсеналу не дали несколько пенальти
Тристан
Тристан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:14
Никто не судил против Арсенала, спорные моменты, не более.
112910415
112910415
вчера в 20:14
канониры понимают же, что это шанс жизни !
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:14
Зря не верили!!! А я верил!!! Верить и надеяться- надо всегда!!!
Loko57
Loko57
вчера в 20:13
Фух... Заставили понервничать)
Elliada
Elliada
вчера в 20:13
Матч не смотрел, только на счет иногда поглядывал. Когда увидел, что Арсенал проигрывает 0:2, подумал, что всё, очки потеряют, но всё оказалось не так. Арсенал проявил волю, чемпионский характер и совершил камбэк. Судя по комментариям, арбитр судил против Арсенала. Уже не впервые. Неприятная тенденция.

Арсенал с победой!!!! Гонка в самом разгаре.
Тристан
Тристан
вчера в 20:13
Молодцы, сражались до последнего. чем то напомнил победный гол Майкла Оуэна в матче МЮ-МС, тогда тоже судья добавил к уже истекшему добавленному. Отмечу ошибки Артеты с составом, при живом Уайте зачем нужно в старте выпускать заметно сдавшего Томиясу? При живом Джаке зачем в центре дистрофик Виейра? Выпускать их можно в ЛЕ, не страшно, но в АПЛ все лучшие должны быть на поле. Вопросов много и к защите, как можно на 25 секунде пропускать гол?
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 20:10
Блестящий матч...
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:08
О Боже, что за матч!!! Вот это комбэкчище!!! Пропустить на 11-й секунде, чтоб победить на 98-й!!!! Молодцы что не сдались при счете 0-2!!! Скажу чесно, в прбеду точно не верил....сегодня все было против нас, Борнмут создал 3 момента и 2 из них реализовал, VAR принимал непонятно какие решения, как по мне 1 момент точно будут обсуждать...но парни не бросили играть и заслужили эту ооочень трудную, но такую важную победу!!!
arsworld
arsworld
вчера в 20:06
Да УЖжж!!! Валидол весь выпил,корвалол,закончился еще в первом тайме,фенизипан начал закидывать в добавочное время. Доминация одним словом!
Capral
Capral
вчера в 20:05
Болел за Арсенал, и в частности- за главного болельщика этой команды A.S.A!!!
Молодцы, проигрывая 0:2, проявили волю к победе и выиграли важнейшую игру!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:05
Арсенал проявил волю и вырвал победу на последних секундах.
Gahi
Gahi
вчера в 20:04, ред.
Молодцы, огненный матч и соперник был достойный в этой игре чтобы не проиграть.
Master Shake
Master Shake
вчера в 20:03
Вот вам и усталость! Осталось 7 раз победить и никто больше не догонит!
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