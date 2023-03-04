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«Вулверхэмптон» выиграл у «Тоттенхэма»

вчера, 20:07
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Вулверхэмптон» выиграл у «Тоттенхэма» в игре 26-го тура АПЛ (1:0).

Адама Траоре на 82-й минуте отличился победным взятием ворот.

После матча «волки» идут на 13-м месте (27 баллов), «шпоры» расположились на 4-й строчке (45 очков).

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:40
Неожиданно, но в Англии это бывает.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:31
Немного неожиданный результат, но волки оказались настоящими волками!
2s8nsnytpwwv
2s8nsnytpwwv ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:28
Теперь увидел, но уж очень долго его не было в сетке.
Даже другие стали появляться кто на премодерации, а тут оказывается пользователь ну очень нагрешил, что появляется так долго.
Хотя зря, я уж надеялся, что эту функцию убрали.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ augrnepgwqy3 (раскрыть)
вчера в 20:20
Здравствуйте. Если речь о новости в которой находится данный Ваш комментарий, то там Ваш комментарий не был первым, просто первым там написал человек аккаунт которого на премодерации.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:09
Бли волки зачёт, до последнего верил в победу.
Молодцы!
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