«Вулверхэмптон» выиграл у «Тоттенхэма» в игре 26-го тура АПЛ (1:0).
Адама Траоре на 82-й минуте отличился победным взятием ворот.
После матча «волки» идут на 13-м месте (27 баллов), «шпоры» расположились на 4-й строчке (45 очков).
|Вулверхэмптон1 : 0Тоттенхэм
|Матч завершен
«Вулверхэмптон» выиграл у «Тоттенхэма» в игре 26-го тура АПЛ (1:0).
Адама Траоре на 82-й минуте отличился победным взятием ворот.
После матча «волки» идут на 13-м месте (27 баллов), «шпоры» расположились на 4-й строчке (45 очков).
Даже другие стали появляться кто на премодерации, а тут оказывается пользователь ну очень нагрешил, что появляется так долго.
Хотя зря, я уж надеялся, что эту функцию убрали.
Даже другие стали появляться кто на премодерации, а тут оказывается пользователь ну очень нагрешил, что появляется так долго.
Хотя зря, я уж надеялся, что эту функцию убрали.
Молодцы!
Молодцы!