Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ахмат» в большинстве переиграл «Оренбург»

вчера, 18:31
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Ахмат» переиграл «Оренбург» в поединке 18-го тура РПЛ (3:1).

Евгений Харин на 11-й минуте вывел хозяев вперед. На 45+2-й гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Михаил Сиваков. Бернард Бериша на 45+3-й реализовал пенальти и удвоил преимущество команды. У гостей гол на 45+7-й минуте забил Дмитрий Воробьёв. Итоговый счет на 90+4-й оформил Артем Тимофеев.

После матча «Ахмат» занимает 4-е место (29 очков), «Оренбург» идет на 7-й позиции (25 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Атлетико» разгромил «Севилью», в матче 7 голов
Сегодня, 00:57
ПСЖ вырвал победу в матче с «Нантом»
Сегодня, 00:54
«Фиорентина» победила «Милан» в матче Серии А
Сегодня, 00:44
«Штутгарт» уступил «Баварии» в матче Бундеслиги
Вчера, 22:28
Хет-трик Дзюбы помог «Локомотиву» победить «Ростов»
Вчера, 21:26
«Вулверхэмптон» выиграл у «Тоттенхэма»
Вчера, 20:07
Сортировать
Все комментарии
SHARP NANi
SHARP NANi ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:50
Какие шансы? О чем ты?))))
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:32
Отличное начало
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:18
Ахмат с победой!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:14
Натуральный цирк.
Пенальти за фол за пределами поля. Удаление за случайное нарушение за пределами поля. И это после просмотра повторов. Что придумают эти клоуны? Какими футбольными правилами будут прикрываться?

При этом и сам "Оренбург" играет довольно отвратно. Повезло, что забили гол. В обороне во многих ситуациях наших игроков обыгрывают как неподвижных....
aMur
aMur
вчера в 18:56
Закономерный результат
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:53
С ПОБЕДОЙ АХМАТ ! Можно было обойтись и без красной карточки.
Заяц Отбивака
Заяц Отбивака
вчера в 18:49, ред.
Да это разве игра? Спасибо судьям за антифутбол
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:32, ред.
К сожалению, удаление поставило крест на шансах Оренбурга в этом матче. Было бы намного приятнее после паузы увидеть, как хозяева поля побеждают в чистой игре, а не с помощью ошибок гостей и судьи, посмотреть на что они способны и как подготовились. А гости сражались до последнего, молодцы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 