«Ахмат» в большинстве переиграл «Оренбург»

«Ахмат» переиграл «Оренбург» в поединке 18-го тура РПЛ (3:1).
Евгений Харин на 11-й минуте вывел хозяев вперед. На 45+2-й гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Михаил Сиваков. Бернард Бериша на 45+3-й реализовал пенальти и удвоил преимущество команды. У гостей гол на 45+7-й минуте забил Дмитрий Воробьёв. Итоговый счет на 90+4-й оформил Артем Тимофеев.
После матча «Ахмат» занимает 4-е место (29 очков), «Оренбург» идет на 7-й позиции (25 баллов).
Пенальти за фол за пределами поля. Удаление за случайное нарушение за пределами поля. И это после просмотра повторов. Что придумают эти клоуны? Какими футбольными правилами будут прикрываться?
При этом и сам "Оренбург" играет довольно отвратно. Повезло, что забили гол. В обороне во многих ситуациях наших игроков обыгрывают как неподвижных....
Пенальти за фол за пределами поля. Удаление за случайное нарушение за пределами поля. И это после просмотра повторов. Что придумают эти клоуны? Какими футбольными правилами будут прикрываться?
При этом и сам "Оренбург" играет довольно отвратно. Повезло, что забили гол. В обороне во многих ситуациях наших игроков обыгрывают как неподвижных....