«Ахмат» в большинстве переиграл «Оренбург»

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вчера, 18:31

«Ахмат» переиграл «Оренбург» в поединке 18-го тура РПЛ (3:1).

Евгений Харин на 11-й минуте вывел хозяев вперед. На 45+2-й гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Михаил Сиваков. Бернард Бериша на 45+3-й реализовал пенальти и удвоил преимущество команды. У гостей гол на 45+7-й минуте забил Дмитрий Воробьёв. Итоговый счет на 90+4-й оформил Артем Тимофеев.

После матча «Ахмат» занимает 4-е место (29 очков), «Оренбург» идет на 7-й позиции (25 баллов).