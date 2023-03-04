«Челси» минимально переиграл «Лидс»

«Челси» переиграл «Лидс» в поединке 26-го тура АПЛ (1:0).
Гол забил Уэсли Фофана на 53-й минуте.
После матча «синие» идут на 10-м месте (34 балла), «павлины» занимают 17-ю позицию (22 балла).
В другом матче тура «Арсенал» одолел «Борнмут».
«Челси» переиграл «Лидс» в поединке 26-го тура АПЛ (1:0).
Гол забил Уэсли Фофана на 53-й минуте.
После матча «синие» идут на 10-м месте (34 балла), «павлины» занимают 17-ю позицию (22 балла).
В другом матче тура «Арсенал» одолел «Борнмут».
Работой тренера и игрой Челси неудовлетворен..
Работой тренера и игрой Челси неудовлетворен..
Поттер в страхе сразу же заменил атакующих игроков Стерлинга и Феликса, выпустив взамен игроков центра Закария с Галлахером. А дальше игрой сложно было назвать…
Поттер в страхе сразу же заменил атакующих игроков Стерлинга и Феликса, выпустив взамен игроков центра Закария с Галлахером. А дальше игрой сложно было назвать…