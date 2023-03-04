Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» минимально переиграл «Лидс»

вчера, 19:57
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

«Челси» переиграл «Лидс» в поединке 26-го тура АПЛ (1:0).

Гол забил Уэсли Фофана на 53-й минуте.

После матча «синие» идут на 10-м месте (34 балла), «павлины» занимают 17-ю позицию (22 балла).

В другом матче тура «Арсенал» одолел «Борнмут».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Атлетико» разгромил «Севилью», в матче 7 голов
Сегодня, 00:57
ПСЖ вырвал победу в матче с «Нантом»
Сегодня, 00:54
«Фиорентина» победила «Милан» в матче Серии А
Сегодня, 00:44
«Штутгарт» уступил «Баварии» в матче Бундеслиги
Вчера, 22:28
Хет-трик Дзюбы помог «Локомотиву» победить «Ростов»
Вчера, 21:26
«Вулверхэмптон» выиграл у «Тоттенхэма»
Вчера, 20:07
Сортировать
Все комментарии
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 23:39
эхх как жаль,думал кикнут это дно(
ДСА
ДСА
вчера в 21:38
Ну хоть так, а то совсем все было плохо.
311
311
вчера в 21:21
Ну всё, Поттер реабилитирован!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 20:13
Поттер выдохнул... Пока...
Таганский
Таганский
вчера в 20:04
Поттеровцы временно продлили время работы менеджера..
Работой тренера и игрой Челси неудовлетворен..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:59
Вымученная победа над аутсайдером…родили наконец таки гол хоть и с углового.
Поттер в страхе сразу же заменил атакующих игроков Стерлинга и Феликса, выпустив взамен игроков центра Закария с Галлахером. А дальше игрой сложно было назвать…
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 19:59
Победа есть а игры как не было так и нет, а при Поттере игры не будет,Поттера в отставку.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 