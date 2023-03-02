Стоимость авто Месси превышает самую большую зарплату Джордана в НБА

Стоимость редкой модели автомобиля, которым владеет нападающий ПСЖ Лионель Месси, превышает зарплату Майкла Джордана за один сезон в НБА.
Ferrari 335 S Spider стоит около 29,1 млн фунтов. Джордан получил самую большую сумму в размере 27,7 млн фунтов в сезоне 1997/98, выступая за «Чикаго Буллз».
На основании чего вообще коррелируются материальные блага одного, с уровнем дохода у другого ?
P.S. Очередной вброс дури в массы.
На основании чего вообще коррелируются материальные блага одного, с уровнем дохода у другого ?
P.S. Очередной вброс дури в массы.