Стоимость авто Месси превышает самую большую зарплату Джордана в НБА

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02 марта 2023, 21:18

Стоимость редкой модели автомобиля, которым владеет нападающий ПСЖ , превышает зарплату Майкла Джордана за один сезон в НБА .

Ferrari 335 S Spider стоит около 29,1 млн фунтов. Джордан получил самую большую сумму в размере 27,7 млн фунтов в сезоне 1997/98, выступая за «Чикаго Буллз».