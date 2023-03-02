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Стоимость авто Месси превышает самую большую зарплату Джордана в НБА

02 марта 2023, 21:18

Стоимость редкой модели автомобиля, которым владеет нападающий ПСЖ Лионель Месси, превышает зарплату Майкла Джордана за один сезон в НБА.

Ferrari 335 S Spider стоит около 29,1 млн фунтов. Джордан получил самую большую сумму в размере 27,7 млн фунтов в сезоне 1997/98, выступая за «Чикаго Буллз».

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:47
Согласен, но если у меня или у вас во владении это было бы то все равно цена будет одна, а если во владении Джордана или Месси, цена все равно будет другая.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:36
Дворняжки коллекционируют ошейники.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:13, ред.
А простите ... почему именно Феррари Месси взят в качестве базы для сравнения ? Почему к примеру не его дом в Париже (Барселоне и др.)..., или не один из банковских депозитов его отпрысков...?
На основании чего вообще коррелируются материальные блага одного, с уровнем дохода у другого ?

P.S. Очередной вброс дури в массы.
cska1948
cska1948
вчера в 10:46
25 лет назад 27,7 миллионов фунтов имели покупательную способность выше, чем сегодняшние 29,1 миллион фунтов. Так что это сравнение неуместно.
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
02 марта в 22:34
Ну, че... Футбольная новость
Rattlehead
Rattlehead ответ monah-10 (раскрыть)
02 марта в 22:25
В текущую стоимость уже входит факт того, что ей владеет Месси, в отличие от зарплаты Джордана, приведенной без учета инфляции. Да и потенциального покупателя будет интересовать в большей мере сам автомобиль, нежели факт того, что им владел аргентинец, ибо экземпляр крайне редкий.
drug01
drug01
02 марта в 22:22
Цены растут с каждым годом
monah-10
monah-10 ответ Rattlehead (раскрыть)
02 марта в 22:19
С учетом что машиной владеет Месси, и при продаже ценник за редкость модели, из года в год будет повышается, плюс что им владел Месси, итого за 70-80 лямов уйдет минимум, так что и сейчас это больше чем у Джордана, но если тачкой владел бы Майкл, ценник был бы такой же, хотя и так ценник на его гараж тоже аховый.
Rattlehead
Rattlehead
02 марта в 22:09
С учетом уровня инфляции, 28 миллионов фунтов Джордана в 1997 году сегодня равнялись бы почти 50 миллионам.
youtomee
youtomee ответ Futurista (раскрыть)
02 марта в 22:08
около 100% за последние 30 лет, так что Джордан бы должен был получать сейчас 55-60
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 21:32
Разные времена, разные зарплаты, разная стоимость автомобилей, разные игроки. Зачем это всё сравнивать?
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
02 марта в 21:26
Скоро узнаем, что и "верблюды" бывают дороже... А-ха-ха-ха..🐪..
Futurista
Futurista
02 марта в 21:24
Прямое доказательство чудовищной инфляции на Западе с 1997г....
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