Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИспания. Примера 2022/2023

Тебас: «„Барселона“ должна сократить инвестиции в игроков»

вчера, 17:10

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал текущее финансовое состояние «Барселоны».

Сейчас в бюджете «Барселоны» нет денег, которые можно было бы потратить в следующее трансферное окно. «Барселона» совершила ряд неоднозначных действий, которые повлияли на Ла Лигу. Мы поступаем с клубом соответствующим образом. Мы решили, что «Барселона» больше не сможет подписывать новых футболистов.

Они продали телевизионные права за 700 миллионов евро и пытались найти другие способы решить вопрос, но они не смогут сделать этого раньше следующего сезона. У нас строгий экономический контроль. В конце каждого трансферного окна мы сообщаем всем клубам Ла Лиги, какую сумму они могут потратить.

«Барселоне» необходимо сократить расходы на зарплаты и трансферы с 650 миллионов евро до 450 миллионов евро. На сегодняшний день их бюджет составляет минус 200 миллионов евро. Они должны сократить инвестиции в игроков, и мы говорим, что им нужно продавать футболистов, потому что они могут тратить 40% от каждой продажи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стоимость авто Месси превышает самую большую зарплату Джордана в НБА
02 марта
Официально«Динамо» подписало контракт с новым спонсором более чем на 3,5 млрд рублей
02 марта
Слухи«Интер» недополучил 25 миллионов евро от спонсора
01 марта
Официально«Тоттенхэм» заключил соглашение с Формулой-1
01 марта
СлухиПроцесс продажи прав на «Манчестер Юнайтед» может оказаться длительным
01 марта
«Барса» заплатит «Баварии» дополнительную сумму за 25 голов Левандовского
25 февраля
Сортировать
Все комментарии
Mekail
Mekail
вчера в 20:17
Обложили "волки" Барсу со всех сторон
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:53
Тебас вечно сует свой нос в чужие кошельки. Как же гложет старого, что большие деньги мимо его кармана идут)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:59
Барселона просто всем должна.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 18:57
Тебас много болтает... Пора ему в отставку... За дискредитацию ЛЛ..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:49
А как же тогда побеждать?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 