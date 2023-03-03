Тебас: «„Барселона“ должна сократить инвестиции в игроков»

Глава Ла Лиги прокомментировал текущее финансовое состояние «Барселоны».

Сейчас в бюджете «Барселоны» нет денег, которые можно было бы потратить в следующее трансферное окно. «Барселона» совершила ряд неоднозначных действий, которые повлияли на Ла Лигу. Мы поступаем с клубом соответствующим образом. Мы решили, что «Барселона» больше не сможет подписывать новых футболистов.

Они продали телевизионные права за 700 миллионов евро и пытались найти другие способы решить вопрос, но они не смогут сделать этого раньше следующего сезона. У нас строгий экономический контроль. В конце каждого трансферного окна мы сообщаем всем клубам Ла Лиги, какую сумму они могут потратить.

«Барселоне» необходимо сократить расходы на зарплаты и трансферы с 650 миллионов евро до 450 миллионов евро. На сегодняшний день их бюджет составляет минус 200 миллионов евро. Они должны сократить инвестиции в игроков, и мы говорим, что им нужно продавать футболистов, потому что они могут тратить 40% от каждой продажи.