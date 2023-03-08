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Винисиус отказался подписывать новый контракт с «Реалом»

08 марта 2023, 12:12

Нападающий Винисиус Жуниор может покинуть «Реал» этим летом.

Стороны не смогли договориться о подписании нового контракта, а текущая сделка бразильца рассчитано до 2024-го. Чтобы не потерять игрока бесплатно через год, «сливочные» могут продать форварда.

В подписании Винисиуса заинтересованы топ-клубы АПЛ, ПСЖ и «Бавария».

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Все комментарии
Silverhand
Silverhand
вчера в 11:46
Учитывая, что ДЕ Мон и Кортегана давно сообщили что Вини и Милитао продлили уже контракты, эта новость выглядит забавно.
Было бы неплохо, если бы в новости указали источник
амурец
амурец
вчера в 03:17
если уйдёт будет конечно жаль, игрок то хороший
Икарус
Икарус
08 марта в 23:56
Не удивлюсь обмену на Мбаппе+доплата от Реала.Либо 250 лямов+ Винни для ПСЖ. В любом случае, Реал-вершина карьеры для любого игрока.
Olegon111
Olegon111
08 марта в 22:22
Негры они такие негры....
ABir
ABir
08 марта в 21:34
Жаль если уйдет из Реала. Не факт, что на новом месте будет лучше
Ron09
Ron09
08 марта в 21:10
главное чтобы не повторил судьбу Робинью
bars098
bars098
08 марта в 19:42
Винисиус может заиграть в любом клубе, ему бы в ПСЖ где играют лучшие игроки, тогда и деньги поимел и титулы завоевывал
Dima salev
Dima salev
08 марта в 19:20
Вини понимает что придёт время Реал как другие легенды его тоже выкинет как не нужный пьес . Примеры. Раул, Касильяс , Пепе, Роналду , Рамос и т.д
Любoмир
Любoмир
08 марта в 18:37
Ну насильно мил не будешь...и еще можно на нем заработать (денежных мешков хватает)...
Gelious
Gelious ответ AlexDen (раскрыть)
08 марта в 17:49
Я не писал такого. Речь о том, что Реал Мадрид - это место, где ты здесь и сейчас должен, выходя в основе, давать результат и быть лучшим. У Винисиуса и с этим проблемы, и с комбинационной игрой (в итоге атака через него просто стихает постоянно)
Vladimir808
Vladimir808 ответ УЕСКА (раскрыть)
08 марта в 17:32
1), Реал не мой клуб, но 14 Ушастых, это величие на века!!!
2), Винни , это дикий бразил, ещё тупее Кокорина. Реал с Папой Карлом обтесали его из бревна, а он даже не понимает где играет!!!
3), Мбампе…никто и никогда не узнает, что там было . Там где большие деньги, там тишина и немного темно, закон бизнеса. И Киллиан может летом очутиться в Реале.
AlexDen
AlexDen ответ Gelious (раскрыть)
08 марта в 16:14
В Реале Вини не сможет реализоваться!? Ей Богу смешно читать подобное! А кто по вашему его раскрыл!? Если бы не терпеливый Папа Карло, то был бы Винни пух на лавке, и выходил лишь изредка на замены, но нет, Анчелотти по отечески ждал и верил в него и именно в этом его полная заслуга. И только благодаря этому великому тренеру он должен продлить контракт, тем более он ещё так молод.
А перейдя в другой клуб может просто не заиграть.
lotsman
lotsman
08 марта в 16:01
Не стал подписывать, и что он хочет? Не слишком ли зазвездился? Можно сорвать джек-пот, а потом сорваться в яму.
Caniggia
Caniggia ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 марта в 15:50
Думаю, Реал предложил ему контракт уж точно не меньший в финансовом плане, а, скорее всего, на улучшенных условиях, чем прежний. Но зная об интересе к себе некоторых европейских топов, парень начал набивать себе цену, подстрекаемый своим агентом и не понимая в силу своего юного возраста - какой клуб ему предлагает новый контракт заранее, давая понять этим предложением, что заинтересован в его услугах! Вторых таких предложений, как правило, такие европейские и мировые клубные гранды, не делают.
Кирилл Кривошеев
Кирилл Кривошеев ответ УЕСКА (раскрыть)
08 марта в 15:28
УЭСКА, не согласен с Вами от слова совсем. Во первых, чтобы завоевать 14 кубков ЛЧ 10 лет не хватит, это как минимум подряд нужно будет сделать, и что с Ваших же слов о дикорастущей конкуренции в мире футбола, практически не реально сделать и за 15 лет, Ньюкасл только имя начинает свое возвращать, а одним вливанием денег такое имя, как у Реала не построишь. А то что Ювентус и Барселону начали проверять, то это не из-за супер лиги, а за финансовые махинации и как раз за нарушение фейр-плей нужно подтягивать МанСити, ПСЖ, Ньюкасл и Челси, а не королевский клуб, у которого бабок куры не клюют, а трансферные окна совсем скудно закрывают, поэтому такую грамотную политику, как в мадридском Реале, мало кто умеет проводить. Ну а то что Винисиус буксует, просто набивает цену, Реал и так потолок его возможностей и хайпа. Побуксует так и поедет 30м номером в ПСЖ или Челси, где денег много, звёзд много, а как командой их сделать, так тренер за тренером сменяются, а результатов практически нет. Реал строил свой авторитет на протяжении десятилетий, и вряд-ли у таких грандов, как Ювентус, Барселона и Реал быстро можно запятнать имя, тысячи игроков мечтали играть за эти клубы, а эти новые проекты, пока остаются ещё только проектами!
Шуnя771
Шуnя771
08 марта в 15:27
Посмотрим как будут развиваться дальше события. Похоже на утку.
Gelious
Gelious
08 марта в 15:19
ВОТ БЫ ПРОДАЛИ ЕГО! Потенциал пусть реализовывает в клубах для потенциала. Надоело смотреть, как комбинационная игра рушится раз за разом.
John 5mith
John 5mith
08 марта в 15:17
Полностью одобряю.
Сейчас он доигрывает "контракт перспективного мальчика" по которому получал вряд ли много. Даже если предлагают удвоить - это будет умеренная сумма просто игрока основы и ее наверняка снова предложат через полгода. А Вини надеется за эти полгода свой статус (и оплату за него) поднять до уровня полноценной звезды. Например еще одним голом в финале ЛЧ.
Ну и конечно страхуется от возможных летних пертурбаций. Придет ли Мбаппе, уволят ли Карло... Тут заслуживает уважения его нежелание становиться новым Бейлом готовым сидеть на лавке, зато с контрактом лет на 6.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
08 марта в 15:07, ред.
Все по делу, соглашусь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ УЕСКА (раскрыть)
08 марта в 15:05, ред.
При всей моей симпатии к ПСЖ и яркости его футбола, но к топам он пока не относится. Как и МС, кстати.
Да, это раскрученные мегапроекты с баблом и амбициями, но без ушастого, УВЫ - не более чем...
Победят в ЛЧ - другой разговор, но пока ...

А Реал..., хоть и не мой это клуб, но величие потерять он уже не сможет. Даже если и сам захочет!
УЕСКА
УЕСКА
08 марта в 14:57
Реал теряет свое величие. Игроки больше уже не мечтают играть за королевский клуб и даже большими деньгами их туда не заманишь. Мбаппе отказал Реалу, теперь Винисиус решил сбежать от них. Игроки чувствуют, что перспективы Реала плохие после истории с суперлигой. Ювентусу уже досталось, сейчас идет расследование по Барселоне и когда дело дойдет до Реала, лучше держаться от него как можно дальше и Винисиус это прекрасно понимает. Реал запятнал свою репутацию. Незаменимых нет. Уйдет Реал, придут другие ТОП-клубы, как когда-то пришли МС и ПСЖ. Сейчас Ньюкасл набирает обороты и думаю лет через 10 будет одним из грандов футбола.
75nhyz867yj8
75nhyz867yj8
08 марта в 14:48, ред.
Сейчас Вини из лучшего игрока Реала превратится в последнюю тварь (по мнению фанатов), которая толком и играть то не умеет и не нужен команде от слова совсем.
Но стоит ему потом подписать контракт, то снова станет гением.
Весной прошлого года как только не унижали Мбаппе, после того как он кинул Реал, а из Переса сделал клоуна, а сейчас уже многие его хотят видеть и пытаются оправдать, тем что был глупым, что родственники-агенты затуманили голову талантливому и лучшему на данный момент игроку в мире.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
08 марта в 14:24
Договорятся.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 марта в 14:17
Молодой и глупый, сидеть бы ему в Реале , мог бы стать лидером, но видно деньги любит
adekvat
adekvat ответ Agamaga........ (раскрыть)
08 марта в 14:02
Жадность может и сгубить.
99q56zfcu3jj
99q56zfcu3jj
08 марта в 13:59
Все дело в деньгах, они убивают игроков.
Alex12357
Alex12357
08 марта в 13:40
В Реал рвётся Камерунский Эму,ВИНИСИУС не такой дурак чтобы быть в подмастерьях у Африканца!!!
КЭТиК
КЭТиК
08 марта в 13:29
Понятно, что игрок ищет выгоды. Но не обманул бы сам себя.
Russia_4ever
Russia_4ever
08 марта в 13:24
Насколько же надо быть зажратым, чтобы не устраивал Реал Мадрид)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 марта в 13:18, ред.
Неважно сколько ему предлагают. Ему сейчас не о бабках, а об имени своём думать надобно. Он, играя за Реал, Уже (!) сорвал джек-пот. Не смалодушничал бы Мбаппе летом, оставшись в ПСЖ, сидел бы сейчас Вини на лавке и молил бы Карло об игровом времени в поле, не говоря о выходе в стартовой основе.

В мире миллионы молодых ребят, которые ничуть не хуже, чем он..., так ведь они и мечтать о таком не могут. Беда в том, что голова у парня настолько пуста, что он даже не задумывается над этим.

P.S. Прямая аналогия. Есть такой игрок - Илайш Мориба... Ну так вот..., посчастливилось ему попасть в Барселону, вырасти там, засветиться, показать товар лицом во взрослой команде..., а потом..., потом он поступил как сейчас Вини - "Дайте мне, дайте..., мало мне! " Где он сейчас не знаю, да и не интересно уже. Всем (!) не интересно...
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