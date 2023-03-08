Винисиус отказался подписывать новый контракт с «Реалом»

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08 марта 2023, 12:12

Нападающий может покинуть «Реал» этим летом.

Стороны не смогли договориться о подписании нового контракта, а текущая сделка бразильца рассчитано до 2024-го. Чтобы не потерять игрока бесплатно через год, «сливочные» могут продать форварда.