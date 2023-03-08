Винисиус отказался подписывать новый контракт с «Реалом»

Нападающий Винисиус Жуниор может покинуть «Реал» этим летом.
Стороны не смогли договориться о подписании нового контракта, а текущая сделка бразильца рассчитано до 2024-го. Чтобы не потерять игрока бесплатно через год, «сливочные» могут продать форварда.
В подписании Винисиуса заинтересованы топ-клубы АПЛ, ПСЖ и «Бавария».
Уйдёт Карло в другую тиму, придёт рулить прямой и жёсткий, типа Маура, и вновь старые комплексы и киксы обволокут былой паутиной бразильца, ибо Вини - игрок, которому нужна подпитка извне, потому как собственный ментальный ресурс у него нулевой.
P.S. Был бы он хоть чуток с мозгами, сидел бы и не рыпался.
Уйдёт Карло в другую тиму, придёт рулить прямой и жёсткий, типа Маура, и вновь старые комплексы и киксы обволокут былой паутиной бразильца, ибо Вини - игрок, которому нужна подпитка извне, потому как собственный ментальный ресурс у него нулевой.
P.S. Был бы он хоть чуток с мозгами, сидел бы и не рыпался.
В мире миллионы молодых ребят, которые ничуть не хуже, чем он..., так ведь они и мечтать о таком не могут. Беда в том, что голова у парня настолько пуста, что он даже не задумывается над этим.
P.S. Прямая аналогия. Есть такой игрок - Илайш Мориба... Ну так вот..., посчастливилось ему попасть в Барселону, вырасти там, засветиться, показать товар лицом во взрослой команде..., а потом..., потом он поступил как сейчас Вини - "Дайте мне, дайте..., мало мне! " Где он сейчас не знаю, да и не интересно уже. Всем (!) не интересно...
В мире миллионы молодых ребят, которые ничуть не хуже, чем он..., так ведь они и мечтать о таком не могут. Беда в том, что голова у парня настолько пуста, что он даже не задумывается над этим.
P.S. Прямая аналогия. Есть такой игрок - Илайш Мориба... Ну так вот..., посчастливилось ему попасть в Барселону, вырасти там, засветиться, показать товар лицом во взрослой команде..., а потом..., потом он поступил как сейчас Вини - "Дайте мне, дайте..., мало мне! " Где он сейчас не знаю, да и не интересно уже. Всем (!) не интересно...
Но стоит ему потом подписать контракт, то снова станет гением.
Весной прошлого года как только не унижали Мбаппе, после того как он кинул Реал, а из Переса сделал клоуна, а сейчас уже многие его хотят видеть и пытаются оправдать, тем что был глупым, что родственники-агенты затуманили голову талантливому и лучшему на данный момент игроку в мире.
Но стоит ему потом подписать контракт, то снова станет гением.
Весной прошлого года как только не унижали Мбаппе, после того как он кинул Реал, а из Переса сделал клоуна, а сейчас уже многие его хотят видеть и пытаются оправдать, тем что был глупым, что родственники-агенты затуманили голову талантливому и лучшему на данный момент игроку в мире.