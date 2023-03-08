«Арсенал» может заплатить около 100 млн евро за полузащитника «Брайтона»

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08 марта 2023, 11:29

«Арсенал» продолжает интересоваться полузащитником «Брайтона» .

Недавно игрок подписал новый контракт с «чайками», но лондонский клуб все еще хочет заполучить хавбека.

Так как новая сделка Кайседо рассчитана до 2027 года, «Брайтон» запросит за своего футболиста около 100 млн евро.