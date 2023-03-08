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«Арсенал» может заплатить около 100 млн евро за полузащитника «Брайтона»

08 марта 2023, 11:29

«Арсенал» продолжает интересоваться полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо.

Недавно игрок подписал новый контракт с «чайками», но лондонский клуб все еще хочет заполучить хавбека.

Так как новая сделка Кайседо рассчитана до 2027 года, «Брайтон» запросит за своего футболиста около 100 млн евро.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
08 марта в 18:45
Ну если может заплатить столько, то думаю что договорятся
A.S.A
A.S.A
08 марта в 14:22, ред.
В зимнее трансферное окно Арсенал предлагал Брайтону 75 млн, но получил отказ.

Лично я считаю, что это уже много за игрока, и такое предложение было сделанно из-за того, что зимой сложно заполучить хорошего игрока за адекватные деньги, вот и Эду был готов сделать такой безумный шаг зимой, но не вышло, и возможно это и к лучшему. Летом будет куда больше вариантов на трансферы и будет из кого выбирать.

Да, Кайседо интересный игрок, но 100 млн он точно не стоит. Лучше купить Райса из ВХЮ, у него и опыта уже в разы больше, и паспорт британский, в Англии это ценится.
ДСА
ДСА
08 марта в 13:30
Похоже Брайтон может прилично обогатиться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 марта в 12:47
АПЛ перенасыщена деньгами...кидаются сотками млн евро как бумагой....
И не сказать что за супер-пупер игроков....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
08 марта в 12:25
В данном случае это нарушение отсутствует.
drug01
drug01
08 марта в 12:24
Откуда только такие финансы если предлагают
ЮЗИК
ЮЗИК
08 марта в 12:13, ред.
У Арсенала деньги появились, очень активны на трансферном рынке
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
08 марта в 12:08
Увы, но это так!
Потихоньку элитные клубы формируются...
Варвар7
Варвар7
08 марта в 12:07
Сумма в 100 лямов в расчётах между клубами, такими темпами, скоро будет звучать как обыденная.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
08 марта в 12:07, ред.
Мну опять нарывается на флуд КП?))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
08 марта в 12:05
Уверен что не от Зинченко.
Шуnя771
Шуnя771
08 марта в 12:04
"Зин, а Зин!"

Откуда деньги?)
нечитайло
нечитайло
08 марта в 11:57
Внушительный куш, поторгуйтесь
shlomo
shlomo
08 марта в 11:52
Сумма конечно не маленькая.... ну, как говорится, канонирам виднее кто им нужен
Гость
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