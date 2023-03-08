«Арсенал» может заплатить около 100 млн евро за полузащитника «Брайтона»

«Арсенал» продолжает интересоваться полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо.
Недавно игрок подписал новый контракт с «чайками», но лондонский клуб все еще хочет заполучить хавбека.
Так как новая сделка Кайседо рассчитана до 2027 года, «Брайтон» запросит за своего футболиста около 100 млн евро.
Лично я считаю, что это уже много за игрока, и такое предложение было сделанно из-за того, что зимой сложно заполучить хорошего игрока за адекватные деньги, вот и Эду был готов сделать такой безумный шаг зимой, но не вышло, и возможно это и к лучшему. Летом будет куда больше вариантов на трансферы и будет из кого выбирать.
Да, Кайседо интересный игрок, но 100 млн он точно не стоит. Лучше купить Райса из ВХЮ, у него и опыта уже в разы больше, и паспорт британский, в Англии это ценится.
Лично я считаю, что это уже много за игрока, и такое предложение было сделанно из-за того, что зимой сложно заполучить хорошего игрока за адекватные деньги, вот и Эду был готов сделать такой безумный шаг зимой, но не вышло, и возможно это и к лучшему. Летом будет куда больше вариантов на трансферы и будет из кого выбирать.
Да, Кайседо интересный игрок, но 100 млн он точно не стоит. Лучше купить Райса из ВХЮ, у него и опыта уже в разы больше, и паспорт британский, в Англии это ценится.