«Реал» готов заплатить запрашиваемую сумму за Лаутаро Мартинеса

«Реал» проявляет серьезный интерес к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.
«Сливочные» обратились к миланскому клубу, чтобы узнать, за какую сумму он готов продать форварда.
«Интер» рассчитывает выручить с трансфера Мартинеса 80 млн евро, а «Реал» готов заплатить эти деньги.
Условно тот же Гакпо может раскуражиться на ЧМ, но не блистать в клубе, а тот же Лаутаро, при всём старании, может выдать нефееричную серию на большом турнире, но быть крайне полезным в клубе.
Условно тот же Гакпо может раскуражиться на ЧМ, но не блистать в клубе, а тот же Лаутаро, при всём старании, может выдать нефееричную серию на большом турнире, но быть крайне полезным в клубе.