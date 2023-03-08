«Реал» готов заплатить запрашиваемую сумму за Лаутаро Мартинеса

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08 марта 2023, 10:54

«Реал» проявляет серьезный интерес к нападающему «Интера» .

«Сливочные» обратились к миланскому клубу, чтобы узнать, за какую сумму он готов продать форварда.

«Интер» рассчитывает выручить с трансфера Мартинеса 80 млн евро, а «Реал» готов заплатить эти деньги.