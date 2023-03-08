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«Реал» готов заплатить запрашиваемую сумму за Лаутаро Мартинеса

08 марта 2023, 10:54

«Реал» проявляет серьезный интерес к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.

«Сливочные» обратились к миланскому клубу, чтобы узнать, за какую сумму он готов продать форварда.

«Интер» рассчитывает выручить с трансфера Мартинеса 80 млн евро, а «Реал» готов заплатить эти деньги.

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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
08 марта в 23:45
Никуда он не уйдёт... Без Интера он никто..
Dima salev
Dima salev
08 марта в 19:23
Зачем Реалу запасной игрок сборной Аргентины?
Переоцененый игрок. Когда-то називали его замена Месси
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ sir_Alex (раскрыть)
08 марта в 18:03
    sir_Alex
    sir_Alex
    08 марта в 17:33
    Похоже, договорятся.
    УЕСКА
    УЕСКА
    08 марта в 17:16
    Что то Интер мало просит. С Реала можно стрясти гораздо большую сумму. Как минимум сотку Мартинес стоит.
    dok66
    dok66
    08 марта в 15:16
    Если всех сделка удовлетворяет , нужно ее закрывать .
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    08 марта в 14:10
    Ну вот ... ёщё одна потенциальная плюха на несговорчивого Винисиуса: Мартинес - в центр; Родриго - слева; Винисиус - на лавке.)
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    08 марта в 14:04
    Реал делает то, что хочет...
    Loko57
    Loko57
    08 марта в 12:52
    По-ходу нового чемпионства ждать долго придётся! Лукаку минус, Лаутаро минус(
    112910415
    112910415
    08 марта в 12:45
    похоже, переговоры не будут долгими
    A.S.A
    A.S.A
    08 марта в 12:17
    Ну вот это уже более нужный трансфер если судить по позиции игрока. Лаутаро хорошо играет в центре нападения, плюс хорошо работает на команду, стилестически подходит для Реала, так что вполне вероятно что заиграет в Мадриде так же успешно как в Интере! И даже если в будущем Мадридский Реал приобретет Эрлинга Холланда, то и тут Лаутаро не окажется лишнем, т.к показал в паре с Лукаку что может отлично играть на роли второго форварда, как когда то в Реале играл легендарный Рауль!
    Шуnя771
    Шуnя771
    08 марта в 12:05
    Торг неуместен!
    Пора усилить Реал!
    VeniaminS
    VeniaminS
    08 марта в 11:57
    Готовы заплатить ,значит он им очень нужен.
    Comentarios
    Comentarios
    08 марта в 11:45
    А как же Мбапе?)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 4aw54mhwx6at (раскрыть)
    08 марта в 11:29, ред.
    ЧМ это всего лишь короткий малопоказывающий период. В сборной игрок проводит лишь несколько часов в год, и судить игрока по ним - несерьёзно.

    Условно тот же Гакпо может раскуражиться на ЧМ, но не блистать в клубе, а тот же Лаутаро, при всём старании, может выдать нефееричную серию на большом турнире, но быть крайне полезным в клубе.
    ДАША Д
    ДАША Д
    08 марта в 11:24
    С Реалом приятно иметь дело.
    4aw54mhwx6at
    4aw54mhwx6at
    08 марта в 11:22
    Мундиаль наглядно показал всю переоцененность этого арга
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    08 марта в 11:20, ред.
    Тот случай когда покупающая сторона своим быстрым согласием заставляет продающую сторону задуматься..."А не продешевили ли мы?"

    Стоимость на сегодня €75 млн...контракт до 2026-го...
    Ironigor
    Ironigor
    08 марта в 11:01
    Ну если готовы,то деньги 💰 💰 💰 на бочку и Мартинес уже стоит в майке Реала.
    Гость
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