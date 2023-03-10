Летом «Ливерпуль» ждёт перестройка. Возможно, со многими придётся попрощаться

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сегодня, 12:12

Целый ряд футболистов покинет клуб в качестве свободных агентов.

Куимхин Келлехер (вратарь) – трансферная стоимость 8 млн евро

24-летний ирландский голкипер на протяжении уже нескольких сезонов является сменщиком Алиссона Бекера. Естественно, что молодому футболисту требуется игровая практика и время для получения опыта. Келлехер не безуспешно выполнял роль запасного вратаря, когда это требовалось.

В прошлом сезоне основное время ирландец получал во внутренних Кубках. В обоих соревнованиях «Ливерпуль» добрался до финалов, где выиграл в сериях одиннадцатиметровых. В Кубке Лиги стоял Келлехер, а уже в Кубке Англии – Алиссон. В текущем розыгрыше «красным» тоже приходилось участвовать в послематчевых пенальти в матче против «Дерби Каунти».

Благодаря победе над «Дерби» Келлехер обновил сразу несколько клубных рекордов: он выиграл больше всех киперов в сериях пенальти за «Ливерпуль» (4), а также отбил наибольшее количество одиннадцатиметровых в этих сериях (6). Приятным дополнением к этому является его гол в ворота Кепы, когда 10 полевых игроков каждой из команд исправно отличались забитым мячом и очередь дошла до вратарей.

Ожидается, что «Ливерпуль» будет требовать за ирландца больше 20 млн фунтов. Он является основным голкипером сборной, имеет за своими плечами опыт выступлений в Лиге чемпионов и Премьер-Лиге, а его главный конкурент по национальной команде Гэвин Базуну прошедшим летом перешел в «Саутгемптон» за 12 млн фунтов, не имея при этом опыта во взрослом футболе.

Жоэль Матип (центральный защитник) – 16 млн евро

Камерунец перебирался в стан «красных» в качестве свободного агента, и он, безусловно, является одним из лучших примеров подобного рода трансферов. Однако за некоторым замечанием. До переезда на «Энфилд» Матип не имел в своей истории повреждений, которые выбивали бы его из строя более чем на 2-3 матча. После перехода в «Ливерпуль» количество травм сильно возросло, из-за чего его нельзя было назвать надежным защитником. Причина этого крылась далеко не в игровых качествах – тут как раз все было на достаточно высоком уровне.

Сейчас Матипу 31 год, а контракт истекает летом 2024 года. Его будущее в клубе под вопросом, поскольку основная пара центральных защитников из Ван Дейка и Конате не планирует уступать свое место кому-либо, а Жоэль больше борется с травмами, из-за чего «Ливерпуль» не горит желанием продлевать действующее соглашение. Согласно информации, поступающей из СМИ , в клубе ожидают, что с продажи защитника удастся выручить 15 млн фунтов.

Наби Кейта (центральный полузащитник) – 20 млн евро

Кейта перебрался в мерсисайдский клуб по довольно интересной схеме. «Ливерпулю» удалось договориться с немецким «Ред Буллом» о ранней активации опции выкупа. Заплатив за него 52,75 млн фунтов в конце лета 2017-го, команда получила его лишь летом 2018-го. Сделано это было, чтобы исключить вероятность его перехода в другие клубы, которые на него претендовали. К сожалению, карьера на «Энфилде» не задалась из-за постоянных травм. Наибольшее количество матчей, в которых ему удалось принять участие – 25. Определенно, не то, чего ожидаешь от игрока, за которого заплатил столь внушительную сумму.

Наби сейчас 28 лет, а переговоров по новому контракту не ведется. С 1 января он волен вести обсуждения о переходе в новую команду, а желающих его заполучить огромное множество. Среди основных кандидатов на полузащитника назывались «Интер», «Ред Булл» и дортмундская «Боруссия». Последняя рассматривает гвинейца в качестве замены Джуду Беллингему, который, вполне возможно, отправится в обратном направлении в «Ливерпуль».

Алекс Окслейд-Чемберлен (центральный полузащитник) – 10 млн евро

Алекс, как и Наби, последние 5 лет является постоянным посетителем лазарета «красных». Однако в его случае основным триггером стал разрыв крестообразных связок, полученный в полуфинальном матче Лиги чемпионов в 2018 году. С тех пор Окслейд не может пробиться в основу команды из-за того, что не получается набрать необходимые кондиции, требуемые Юргеном Клоппом.

Летом он уйдет свободным агентом, как и большинство других игроков, но выбор у него не столь разнообразен, если сравнивать с Кейта. Главный плюс Чемберлена в текущей ситуации – английский паспорт, который может сыграть ему на руку и поможет найти клуб в Премьер-Лиге.

Джеймс Милнер (центральный полузащитник) – 2 млн евро

37-летний ветеран переходил в «Ливерпуль» в качестве свободного агента из «Манчестер Сити» и сразу был удостоен звания вице-капитана команды. Джеймс не молодеет, но даже в его возрасте является лучшим в тестах на физподготовку в стане «красных». Милнер — один из тех, кто провел наибольшее количество матчей в Премьер-Лиге. Больше него на поле выходили лишь Лэмпард, Бэрри и Гиггз.

Однако завершать карьеру Милнер не планирует. О потенциальных переходах сейчас мало информации, но в социальных сетях нередко фантазируют о его возвращении в «Лидс», где он и начинал свой путь. Предполагается, что Юрген Клопп пытался убедить его остаться, только уже в качестве одного из тренеров, но Милнер все еще хочет выступать на зеленых газонах Англии.

Роберто Фирмино (нападающий) – 28 млн евро

История выступлений Фирмино за «Ливерпуль» очень насыщенна. За 8 лет он выиграл почти все возможные трофеи, кроме Лиги Европы. Роберто являлся ключевым элементом в прессинге Юргена Клоппа и всегда выкладывался ради команды. Совсем недавно им было объявлено, что текущий контракт продлен не будет, а это значит, что ближайшим летом 31-летний бразилец покинет команду.