Рафинья привлёк внимание клубов Английской Премьер-Лиги

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вчера, 11:54

Нападающий «Барселоны» попал в сферу интересов «Челси» и «Ньюкасла».

Каталонцам придется продать некоторых игроков из-за непростой финансовой ситуации, однако с бразильцем клуб расставаться не хочет. Именно на Рафинью есть наибольший спрос. «Синие» и «сороки» общались с представителями футболиста, но конкретных переговоров не было.

Сам нападающий хочет остаться в стане «сине-гранатовых», «Барселона» предпочла бы расстаться с теми игроками, которые оказывают влияние на результат в меньшей степени. В крайнем случае продажа бразильца значительно поможет в финансовом плане.