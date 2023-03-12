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Рафинья привлёк внимание клубов Английской Премьер-Лиги

вчера, 11:54

Нападающий «Барселоны» Рафинья попал в сферу интересов «Челси» и «Ньюкасла».

Каталонцам придется продать некоторых игроков из-за непростой финансовой ситуации, однако с бразильцем клуб расставаться не хочет. Именно на Рафинью есть наибольший спрос. «Синие» и «сороки» общались с представителями футболиста, но конкретных переговоров не было.

Сам нападающий хочет остаться в стане «сине-гранатовых», «Барселона» предпочла бы расстаться с теми игроками, которые оказывают влияние на результат в меньшей степени. В крайнем случае продажа бразильца значительно поможет в финансовом плане.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 15:39
Что началось после ухода Месси?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:37
Пусть там и останется.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:37, ред.
А можно было сразу указать, какой Премьер-лиги? Для меня слово "Премьер-лига" без указания конкретики означает РОССИЙСКУЮ Премьер-лигу. И смотрю я на эту новость и думаю: а что ж это за бездарность такая, которую хотят к нам в РПЛ взять? В Зенит, наверное?

По теме. Конечно будет непростая финансовая ситуация, если судей покупать (известный скандал, барса не признана невиновной, поэтому обвинять можно). Вообще, в топ клубах очень завышенный размер зарплат. Вот перейдет Рафинья в другой клуб, зарплатная планка у него будет ниже. Барсе бы с игроками поговорить и новые контракты позаключать, с уменьшением зарплаты. Тем более игрок сам за. Можно и в аренду отдать, не бесплатно, а с компенсацией зарплаты. И да, если денег нет, от одного-двух придется избавиться, чтобы жить. но у вас есть хорошая академия, вы переживете потерю хоть десятерых.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:18
Придется продавать, деваться некуда.
ABir
ABir
вчера в 12:51
Скоро возможно многих придется Барсе продавать
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:27
А всё началось после ухода Месси
a9rkda5suv39
a9rkda5suv39
вчера в 12:17
Трудное время Барселоны игроков жалко и нужны деньги....
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