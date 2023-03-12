Рафинья привлёк внимание клубов Английской Премьер-Лиги

Нападающий «Барселоны» Рафинья попал в сферу интересов «Челси» и «Ньюкасла».
Каталонцам придется продать некоторых игроков из-за непростой финансовой ситуации, однако с бразильцем клуб расставаться не хочет. Именно на Рафинью есть наибольший спрос. «Синие» и «сороки» общались с представителями футболиста, но конкретных переговоров не было.
Сам нападающий хочет остаться в стане «сине-гранатовых», «Барселона» предпочла бы расстаться с теми игроками, которые оказывают влияние на результат в меньшей степени. В крайнем случае продажа бразильца значительно поможет в финансовом плане.
По теме. Конечно будет непростая финансовая ситуация, если судей покупать (известный скандал, барса не признана невиновной, поэтому обвинять можно). Вообще, в топ клубах очень завышенный размер зарплат. Вот перейдет Рафинья в другой клуб, зарплатная планка у него будет ниже. Барсе бы с игроками поговорить и новые контракты позаключать, с уменьшением зарплаты. Тем более игрок сам за. Можно и в аренду отдать, не бесплатно, а с компенсацией зарплаты. И да, если денег нет, от одного-двух придется избавиться, чтобы жить. но у вас есть хорошая академия, вы переживете потерю хоть десятерых.
По теме. Конечно будет непростая финансовая ситуация, если судей покупать (известный скандал, барса не признана невиновной, поэтому обвинять можно). Вообще, в топ клубах очень завышенный размер зарплат. Вот перейдет Рафинья в другой клуб, зарплатная планка у него будет ниже. Барсе бы с игроками поговорить и новые контракты позаключать, с уменьшением зарплаты. Тем более игрок сам за. Можно и в аренду отдать, не бесплатно, а с компенсацией зарплаты. И да, если денег нет, от одного-двух придется избавиться, чтобы жить. но у вас есть хорошая академия, вы переживете потерю хоть десятерых.