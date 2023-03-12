ПСЖ намерен усилиться футболистами «Барселоны» и «Манчестер Сити»

ПСЖ планирует усилить состав летом.
Парижане интересуются нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле и полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.
Силва хочет перейти в каталонский клуб, но предполагаемая стоимость трансфера (65 миллионов евро) делает данную сделку невозможной. Парижский клуб намерен предложить футболисту выгодный договор.
Переход Дембеле во многом будет зависеть от ухода Неймара из команды. Соглашение Дембеле с «сине-гранатовыми» действует до лета 2024 года. Стоимость выкупа прав на француза составляет 50 миллионов евро.
Неймар хороший был игрок, но своими понтами загубил себе карьеру.
Ему столько было выдано авансов и все ждали от него умопомрачительной карьеры, а сейчас когда карьера игрока на закате, что первое приходит на ум?
Афера с переходом из Барсы в ПСЖ и его симуляции, которые стали самым известным мемом в футболе.
Неймар одно из самых больших разочаровании в футболе.
Неймар хороший был игрок, но своими понтами загубил себе карьеру.
Ему столько было выдано авансов и все ждали от него умопомрачительной карьеры, а сейчас когда карьера игрока на закате, что первое приходит на ум?
Афера с переходом из Барсы в ПСЖ и его симуляции, которые стали самым известным мемом в футболе.
Неймар одно из самых больших разочаровании в футболе.