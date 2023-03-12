ПСЖ намерен усилиться футболистами «Барселоны» и «Манчестер Сити»

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вчера, 11:01

ПСЖ планирует усилить состав летом.

Парижане интересуются нападающим «Барселоны» и полузащитником «Манчестер Сити» .

Силва хочет перейти в каталонский клуб, но предполагаемая стоимость трансфера (65 миллионов евро) делает данную сделку невозможной. Парижский клуб намерен предложить футболисту выгодный договор.

Переход Дембеле во многом будет зависеть от ухода Неймара из команды. Соглашение Дембеле с «сине-гранатовыми» действует до лета 2024 года. Стоимость выкупа прав на француза составляет 50 миллионов евро.