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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ намерен усилиться футболистами «Барселоны» и «Манчестер Сити»

вчера, 11:01

ПСЖ планирует усилить состав летом.

Парижане интересуются нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле и полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.

Силва хочет перейти в каталонский клуб, но предполагаемая стоимость трансфера (65 миллионов евро) делает данную сделку невозможной. Парижский клуб намерен предложить футболисту выгодный договор.

Переход Дембеле во многом будет зависеть от ухода Неймара из команды. Соглашение Дембеле с «сине-гранатовыми» действует до лета 2024 года. Стоимость выкупа прав на француза составляет 50 миллионов евро.

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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 13:42, ред.
Дембеле не заиграет в ПСЖ в Лиге 1 точно... Ему нужно пространство, а с Парижем все ставят автобус... В позиционной атаке он бесполезен... Но в ЛЧ мог бы помочь... Но он хрустальный... Негры во Франции его поломают... Заманить его можно только хорошими деньгами и Зиданом на мостике... Сильву можно брать..
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 13:24
Дембеле в Барсе имхо бестолковый)) Может в ПСЖ француз бы раскрылся, но сомнительно
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:22
Куда ещё усиливаться ,лучше бы тренера сменили
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:32
А ну вот пожалуйста, продадут Неймара и Месси, вместо них Дембеле и Силву. Может быть ПСЖ ещё даже лучше заиграет. А на деньги с трансфера Мбаппе купят себе стадион.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:29, ред.
ПСЖ необходимо перетрясти состав и один из лучших шагов будет избавления от Неймара.
Неймар хороший был игрок, но своими понтами загубил себе карьеру.
Ему столько было выдано авансов и все ждали от него умопомрачительной карьеры, а сейчас когда карьера игрока на закате, что первое приходит на ум?
Афера с переходом из Барсы в ПСЖ и его симуляции, которые стали самым известным мемом в футболе.
Неймар одно из самых больших разочаровании в футболе.
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