Топ-клубы Европы интересуются вундеркиндом из «Лилля»

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вчера, 10:46

Европейские топ-клубы проявляют интерес к 19-летнему полузащитнику «Лилля» .

На футболиста претендуют «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». По слухам, за игроком также следят «Милан», «Ювентус», «Ницца» и «Монако». Вариант с переездом в Англию для камерунца наиболее вероятен. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.