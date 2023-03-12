Топ-клубы Европы интересуются вундеркиндом из «Лилля»

Европейские топ-клубы проявляют интерес к 19-летнему полузащитнику «Лилля» Карлосу Нуму.
На футболиста претендуют «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». По слухам, за игроком также следят «Милан», «Ювентус», «Ницца» и «Монако». Вариант с переездом в Англию для камерунца наиболее вероятен. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.
В основной команде появляется не так часто, потихоньку планомерно подводят к составу чтоб набирался опыта и уверенности. Думаю, в следующем сезоне будет уже полноценным игроком первой команды, вот тогда и поглядим что он из себя представляет, а пока это просто подающий большие надежды игрок.
В основной команде появляется не так часто, потихоньку планомерно подводят к составу чтоб набирался опыта и уверенности. Думаю, в следующем сезоне будет уже полноценным игроком первой команды, вот тогда и поглядим что он из себя представляет, а пока это просто подающий большие надежды игрок.