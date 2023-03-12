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Топ-клубы Европы интересуются вундеркиндом из «Лилля»

вчера, 10:46

Европейские топ-клубы проявляют интерес к 19-летнему полузащитнику «Лилля» Карлосу Нуму.

На футболиста претендуют «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». По слухам, за игроком также следят «Милан», «Ювентус», «Ницца» и «Монако». Вариант с переездом в Англию для камерунца наиболее вероятен. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:50, ред.
Очередной талант из академии Лилля. Парню 19 лет, играет на позиции ЦПЗ. По манере игры напоминает молодого Погба ну или из более молодых то Тчуамени. Рослый, но при этом очень техничен (африканское происхождение дает о себе знать), левоногий, не боится брать игру на себя и продвигать мяч вперёд.

В основной команде появляется не так часто, потихоньку планомерно подводят к составу чтоб набирался опыта и уверенности. Думаю, в следующем сезоне будет уже полноценным игроком первой команды, вот тогда и поглядим что он из себя представляет, а пока это просто подающий большие надежды игрок.
lotsman
lotsman
вчера в 12:06
Это естественно. Как только появляется молодой талант, им сразу начинают интересоваться.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 11:50
Сколько их уже было этих вундеркиндов!
ssspartak
ssspartak ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 11:40
Новости такие себе. И не только но соккере. А клиентов не потеряют. Многие ведь пишут коммент для баллов на ставки
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:33
Гражданину ещё 20ти нет, а за уже 30тку хотят. Мбаппе что ли новый.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:09, ред.
Нет нормальных новостей. Не стало. Зачем вот нужен этот вундеркинд с Лиллем? Потеряете клиентов соккер...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:01
Кто-нибудь да переманит его.
Гость
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