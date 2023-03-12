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Стало известно, где может продолжить карьеру игрок «Ньюкасла» Гимараес

вчера, 10:34

Полузащитник Бруно Гимараес может покинуть «Ньюкасл».

Следующим клубом бразильца, вероятно, станет «Реал». Соглашение игрока с «сороками» действует до 2026 года, англичане готовы сделать Гимараеса самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба, чтобы отбить интерес претендентов на полузащитника.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:41
Давайте поднакопите денег, заходите в зону еврокубков и ждём появления Роналду, ему же надо с чего-то зарплату выплачивать.
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:33
По-моему гадание на кофейной гуще, да и откровенно Гимараеш не дотягивает до уровня Реала. В Ньюкасле да, он неплох, но даже в Ливерпуле уже может потеряться.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:43
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