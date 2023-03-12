Стало известно, где может продолжить карьеру игрок «Ньюкасла» Гимараес

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вчера, 10:34

Полузащитник может покинуть «Ньюкасл».

Следующим клубом бразильца, вероятно, станет «Реал». Соглашение игрока с «сороками» действует до 2026 года, англичане готовы сделать Гимараеса самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба, чтобы отбить интерес претендентов на полузащитника.