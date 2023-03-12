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Дембеле близок к продлению контракта с «Барселоной»

вчера, 13:46

«Барселона» работает над продлением контракта с нападающим Усманом Дембеле.

Стороны в ближайшее время проведут заключительный этап переговоров, нынешний договор игрока с клубом действует до 2024 года. Отмечается, что перед этим каталонцы намерены решить вопрос с соглашением Серхио Бускетса. Дембеле нравится в «Барселоне», у него хорошие отношения с главным тренером Хави. Но француз изучит предложение «сине-гранатовых»: насколько оно его устроит в финансовом плане.

У Дембеле есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции.

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11 марта
Все комментарии
78jkx3aj5wsn
78jkx3aj5wsn
вчера в 14:40
Не надо ни кого слушать надо играть дальше
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 14:07
Никуда он не свалит... Старая песня про деньги...
Гость
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