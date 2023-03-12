Дембеле близок к продлению контракта с «Барселоной»

«Барселона» работает над продлением контракта с нападающим Усманом Дембеле.
Стороны в ближайшее время проведут заключительный этап переговоров, нынешний договор игрока с клубом действует до 2024 года. Отмечается, что перед этим каталонцы намерены решить вопрос с соглашением Серхио Бускетса. Дембеле нравится в «Барселоне», у него хорошие отношения с главным тренером Хави. Но француз изучит предложение «сине-гранатовых»: насколько оно его устроит в финансовом плане.
У Дембеле есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции.