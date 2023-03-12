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На игрока «Атлетика» претендуют 4 клуба

вчера, 15:14

Защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес стал трансферной целью нескольких клубов.

«Барселона» уже следит за игроком два года, уход Жерара Пике является причиной повышенного интереса каталонцев к исполнителю. Однако финансовые трудности и «дело Негрейры» могут усложнить процесс совершения трансфера.

«Атлетико» также претендует на футболиста, коллектив из Мадрида продолжает работать в данном направлении. «Астон Вилла» тоже следит за Мартинесом, главный тренер Унаи Эмери лично заинтересован в этом переходе. «Интер» включился в борьбу относительно недавно. «Нерадзурри» стремятся восполнить пробел в обороне, связанный с будущим уходом Милана Шкриньяра.

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Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
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Придется выложить кругленькую сумму.
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