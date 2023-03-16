Отчёты Негрейры об арбитрах были поверхностны и неграмотны

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вчера, 21:12

Следствие изучило отчеты, которые Хосе Мария Энрикес Негрейра отправлял «Барселоне».

Данные документы были изъяты в процессе обыска в доме экс-директора «Барселоны» Хосепа Контрераса, который скончался в декабре прошлого года. Отчеты Негрейры занимали 2-3 страницы. Документы написаны в простой и неграмотной форме, в некоторых местах наблюдаются орфографические ошибки. За эту работу Негрейра получал в среднем более 430 000 евро в год.

Опубликован отчет об арбитре Игнасио Иглесиасе Вильянуэве, который судил в ноябре 2012 года поединок каталонцев против «Мальорки».