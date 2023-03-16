Отчёты Негрейры об арбитрах были поверхностны и неграмотны

Следствие изучило отчеты, которые Хосе Мария Энрикес Негрейра отправлял «Барселоне».
Данные документы были изъяты в процессе обыска в доме экс-директора «Барселоны» Хосепа Контрераса, который скончался в декабре прошлого года. Отчеты Негрейры занимали 2-3 страницы. Документы написаны в простой и неграмотной форме, в некоторых местах наблюдаются орфографические ошибки. За эту работу Негрейра получал в среднем более 430 000 евро в год.
Опубликован отчет об арбитре Игнасио Иглесиасе Вильянуэве, который судил в ноябре 2012 года поединок каталонцев против «Мальорки».
Он в очень хорошей физической форме, внимательно следит за игрой.
Начо (Иглесиас Вильянуэва) – очень техничный и дисциплинированный рефери, всегда предупреждает футболистов в регламентированных ситуациях (игра рукой, удар локтем, подкат сзади, розыгрыш без свистка и т.д.).
Его спокойствие и храбрость позволят ему предупредить или удалить любого футболиста, который это заслужил. Его решения справедливы. У него нет сильного характера или харизмы, но его благоразумие позволяют ему качественно отрабатывать матчи. Он верит в свои силы, что хорошо, но, в свою очередь, это заставляет его придерживаться прежде всего своего мнения, а не указаний помощников.
Если вратарь или игрок в штрафной площади получит повреждение, он без сомнений остановит встречу. Он излучает спокойствие, но знает, когда и как привлечь к себе внимание, в такие моменты он использует свой характер, если ему нужно заставить футболистов замолчать. Он не любит симуляций, хотя не рискнет наказывать игрока, если не в полной мере уверен в его намерении обмануть судей.
Он разумен, с ним можно общаться вежливо, он не допускает протестов, когда они недопустимы. Уверен в своих решениях.