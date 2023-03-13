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«Барселона» разочарована позицией «Реала» касательно «дела Негрейры»

вчера, 09:36

Отношения «Барселоны» и «Реала» могут стать хуже.

«Реал» обеспокоен из-за «дела Негрейры», «сливочные» опубликовали соответствующее заявление. В «Барселоне» были удивлены и расстроены из-за позиции клуба из Мадрида. Каталонцы полагают, что данный поступок «Реала» может значительно ухудшить отношения между клубами.

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Все комментарии
Lori-M
Lori-M
вчера в 23:41
А вчера опять судьи подарили очки Каталонияии...
Все рвали глотки, что "Перес всех купил". А вышло, что вор громче всех кричит - "Держите вора!!!!"...
Поиграет в низших лигах, научится играть честно, и если сможет , вернется в Премьеру....
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ! - Глеб Жеглов...
Hamman
Hamman
вчера в 22:23, ред.
Не понятна позиция некоторых болел Барсы. Что именно они хотят чтобы сделал Реал? Взять всю вину на себя? Типа ,,Перес всех купил"? Какую именно поддержку они хотят видеть от Реала? Руководство Реала повело себя максимально сдержанно, по сравнению с руководством остальных клубов Ла Лиги.
Болельщики Реала не желают вылета Барсы в Сегунду! Это желание хейтеров каталонского клуба. Эль Классико это визитная карточка испанского футбола на международной арене. Без него испанский футбол невозможно представить.
Лично моё мнение, что нужно посадить тех кто причастен к этому преступлению. Ладно определённое количество очков снять, но не отправлять в дивизион ниже. А снимать с еврокубков или нет, это уже УЕФА решать.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:40
Как будто вместе пиво по вечерам пьют, а тут вдруг рассорились, смешно очень
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 13:52, ред.
Я еще не читал заявление Реала, но хотел бы чтобы Реал как минимум воздержался, а в идеале оказал бы всевозможную помощь Барселоне, это самый мой ненавистный клуб, но такой грязи я им не желаю, хочу чтобы мы продолжали любоваться Эль Класико, и сильнейший выявлялся на поле.

Конечно мы не знаем истины, возможно и не узнаем, но я допускаю что вся эта шумиха по указке чинушей из УЕФА, не смогли запугать судами и исключениями из турниров и взялись за грязное белье. Пересу стоит задуматься не Реал ли следующий.

А если окажется что Барса реально виновата в чём-то, то пусть оштрафуют или снимут пару-тройку очков, но о понижении в лиге или громадных снятием очков я им не желаю.

Эль Класико Forever!!! Реал и Барса не могут друг без друга, а то превратятся в ПСЖ.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:51
Когда Переса проверять начнут?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:22, ред.
Реал и Барса заклятые враги, но по многим вопросам они всегда поддерживали друг друга, как к примеру с созданием "суперлиги".

Не думаю, что в в интересах Реала, что бы Барса была слабой и наоборот.
В Ла Лиге сейчас настали тяжёлые времена. Еще недавно Ла Лига была сильнейшей в мире, а к соперничеству Месси и Роналду были прикованы все, даже далеко не фанаты этих футболистов.

Сейчас же Месси и Роналду нет в Ла Лиге и замены им пока нет.
Сам же уровень турнира намного уступает АПЛ, Бундеслиге и Серии А.
Да Барсу могут наказать и тогда Реал станет чемпионом, но выиграют ли они от этого? Думаю что нет.

Ну во-первых чемпионство они тогда достигнут не в спортивной борьбе, а закулисной, и как-то стрёмно будет в такой ситуации называться чемпионами, тем более такому клубу как Реал.

А во-вторых уровень чемпионата упадёт даже ниже Лиги 1.

Ну и конечно дальнейшие сотрудничество по вопросом "суперлиги" под большим вопросом, хотя обоим клубам надо зарабатывать, а они по уши в долгах.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:15
В Барселоне разве не знают, что сливочные рады будут вонзить нож в спину в любое удобное для них время?
Только нужен случай.
А что с ними поддерживать тёплые отношения, если исторически происходили выпады из столицы?
Время, когда падают маски с людей.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 12:42, ред.
Реал сядет в лужу, если Барса выйдет сухой из воды... Перес поторопился...
112910415
112910415
вчера в 11:24
всё пройдёт, как с белых яблонь дым ... Ъ
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:52
Кому нужны чужие проблемы? Кто захочет делить эту ситуацию с Барселоной? Не вижу повода для удивления.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 10:43, ред.
Ухудшением отношений, должно быть нечестная игра и открвенное жульничество со стороны Барсы а не обеспокоеность Реала. После такого в Ла лиге Барса не рукопожемаема
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:08
Они думали,что "члены клуба неприкасаемых" едины? Отнюдь.
Гость
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