«Барселона» разочарована позицией «Реала» касательно «дела Негрейры»

Отношения «Барселоны» и «Реала» могут стать хуже.
«Реал» обеспокоен из-за «дела Негрейры», «сливочные» опубликовали соответствующее заявление. В «Барселоне» были удивлены и расстроены из-за позиции клуба из Мадрида. Каталонцы полагают, что данный поступок «Реала» может значительно ухудшить отношения между клубами.
Не думаю, что в в интересах Реала, что бы Барса была слабой и наоборот.
В Ла Лиге сейчас настали тяжёлые времена. Еще недавно Ла Лига была сильнейшей в мире, а к соперничеству Месси и Роналду были прикованы все, даже далеко не фанаты этих футболистов.
Сейчас же Месси и Роналду нет в Ла Лиге и замены им пока нет.
Сам же уровень турнира намного уступает АПЛ, Бундеслиге и Серии А.
Да Барсу могут наказать и тогда Реал станет чемпионом, но выиграют ли они от этого? Думаю что нет.
Ну во-первых чемпионство они тогда достигнут не в спортивной борьбе, а закулисной, и как-то стрёмно будет в такой ситуации называться чемпионами, тем более такому клубу как Реал.
А во-вторых уровень чемпионата упадёт даже ниже Лиги 1.
Ну и конечно дальнейшие сотрудничество по вопросом "суперлиги" под большим вопросом, хотя обоим клубам надо зарабатывать, а они по уши в долгах.
Не думаю, что в в интересах Реала, что бы Барса была слабой и наоборот.
В Ла Лиге сейчас настали тяжёлые времена. Еще недавно Ла Лига была сильнейшей в мире, а к соперничеству Месси и Роналду были прикованы все, даже далеко не фанаты этих футболистов.
Сейчас же Месси и Роналду нет в Ла Лиге и замены им пока нет.
Сам же уровень турнира намного уступает АПЛ, Бундеслиге и Серии А.
Да Барсу могут наказать и тогда Реал станет чемпионом, но выиграют ли они от этого? Думаю что нет.
Ну во-первых чемпионство они тогда достигнут не в спортивной борьбе, а закулисной, и как-то стрёмно будет в такой ситуации называться чемпионами, тем более такому клубу как Реал.
А во-вторых уровень чемпионата упадёт даже ниже Лиги 1.
Ну и конечно дальнейшие сотрудничество по вопросом "суперлиги" под большим вопросом, хотя обоим клубам надо зарабатывать, а они по уши в долгах.
Конечно мы не знаем истины, возможно и не узнаем, но я допускаю что вся эта шумиха по указке чинушей из УЕФА, не смогли запугать судами и исключениями из турниров и взялись за грязное белье. Пересу стоит задуматься не Реал ли следующий.
А если окажется что Барса реально виновата в чём-то, то пусть оштрафуют или снимут пару-тройку очков, но о понижении в лиге или громадных снятием очков я им не желаю.
Эль Класико Forever!!! Реал и Барса не могут друг без друга, а то превратятся в ПСЖ.
Конечно мы не знаем истины, возможно и не узнаем, но я допускаю что вся эта шумиха по указке чинушей из УЕФА, не смогли запугать судами и исключениями из турниров и взялись за грязное белье. Пересу стоит задуматься не Реал ли следующий.
А если окажется что Барса реально виновата в чём-то, то пусть оштрафуют или снимут пару-тройку очков, но о понижении в лиге или громадных снятием очков я им не желаю.
Эль Класико Forever!!! Реал и Барса не могут друг без друга, а то превратятся в ПСЖ.