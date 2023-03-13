«Барселона» разочарована позицией «Реала» касательно «дела Негрейры»

1678689396

вчера, 09:36

Отношения «Барселоны» и «Реала» могут стать хуже.

«Реал» обеспокоен из-за «дела Негрейры», «сливочные» опубликовали соответствующее заявление. В «Барселоне» были удивлены и расстроены из-за позиции клуба из Мадрида. Каталонцы полагают, что данный поступок «Реала» может значительно ухудшить отношения между клубами.