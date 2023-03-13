Грандиозный скандал в Великобритании. Линекера отстранили за острое мнение

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вчера, 13:39

Бывший футболист умеет зажигать.

Гари больше чем просто ведущий

Сотни миллионов людей читают оценки ведущего ВВС. Линекер пишет о политике, и после новой реплики его убрали из эфира. Великобритания руками консерваторов решила отказаться от ходатайств нелегальных мигрантов. Количество незаконных пересечений Ла-Манша выросло до 45 тысяч, проблема реальная, хотя и раздутая в политических целях.

Линекер не заступался за нелегальных мигрантов. Его возмутило, что планируют нарушить базовое право человека на судебное разбирательство. Никакого убежища. Немедленная высылка. Запрет на въезд и гражданство по законной процедуре в будущем навсегда. Закон безумно жесткий, вот и Гари слов не выбирал:

Нет никакого большого наплыва. Мы принимаем намного меньше беженцев, чем другие крупные страны ЕС . Неизмеримо жесткая политика, направленная против наиболее уязвимых людей, она не отличается от того, что использовалось Германией в 30-х годах.

Линекер зацепил политиков сравнением. Великобритания огласила войну Рейху в 1939-м. Французы сдались, а британцы дрались. Нацисты снесли Ковентри. Лондон бомбардировали 57 дней подряд. «Олд Траффорд» уничтожили, МЮ годами играл на поле «горожан». Немцы «наказывали» англичан за смелость, убивая мирных людей.

Линекер юридически круто защищен

Не будем делать жертву из мультимиллионера с зарплатой под 2 миллиона фунтов в год. У Гари крутые юристы, по контракту с ВВС он не журналист, может подтереться внутренними кодексами. Также Линекер использовал «закон Годвина»: по мере спора в Сети появление сравнения, упоминающего нацизм и Гитлера, стремится к единице.

Гари в этом моменте дал маху, хотя либеральности к приезжим у британцев точно нет. Так было всегда, местную визу получить сложно. Линекера не волновали отказы во въезде на законных основаниях. С другой стороны, Гари ничего плохого не сказал. Стране на 67 миллионов жителей всегда нужен приток рабочих рук.

Смешно, если взглянуть на состав сборной Англии, кричать, будто все мигранты ленивые и бесполезные люди. А кто вам футболистов воспитал? Родители игроков часто трудятся, как раньше мама Рэшфорда, на трех работах. Линекер защищает не преступников, а бедных людей. Консерваторы придумали закон, который нарушает права человека.

Поправки критикуют юристы. Вот только начальство Линекера из ВВС дружит с представителями тори, а не с либералами. Гари отказался извиняться и выходить в эфир, если ради этого нужно отказаться от убеждений и взглядов.

Коллеги поддержали его бойкотом

В ВВС рассказывают, что они не за тори или виги, а за всех британцев? Слабо верится, судя по реакции на одно мнение ведущего легендарного шоу «Match of the Day». Боссы Линекера показали, что связаны с шишками партии Риши Сунака, премьер-министра Великобритании. Выходец из семьи индусов старается угодить правым ребятам.

Но опыта не хватает. Сунак до новой карьеры заработал с женой почти миллиард фунтов, бедных не понимает. Зато получил хук слева от Линекера. Коллеги Гари отказались выйти в эфир, ведь ведущий имел право на мнение. Он даже в моменте с риторикой немцев не ошибся, ведь нацисты тоже начинали с более мягкой риторики.

Британцы забывают, что у них страна со стареющим населением, где рожают детей чаще приезжие. Кто будет работать через десять лет? Консерваторы подыгрывают электорату сказками о ленивых бандитах-мигрантах, а за Линекера права человека. Сунак не был бы премьер-министром Великобритании, получи его родители отказ в переезде в Саутгемптон в прошлом.

«Стандарты ВВС» безвозвратно устарели

Боссы ВВС попали в передрягу. Гари с радостью заберут катарцы, хотя он критиковал их за смерти рабочих перед ЧМ . С лета арабы переименуют свой проект в «TNT Sport», им нужно новое лицо. Также задета свобода слова. А это значит, что все нормальные журналисты за Линекера. Даже те, кто голосуют за тори. Руководство ВВС уже проиграло. Повезет еще, если не будет отставок.

Под давлением тори могут изменить закон. Нормальный политический процесс. Можно применять у себя, например, отменив FanID. И британские работники СМИ точно выиграют после скандала. При следующем резонансном высказывании будут кивать на Линекера, если попытаются заткнуть рот. Бойкот сработает, на сторону Гари встали даже недруги.

Никто не говорит, что нужно принимать преступников. Достаточно дать право объяснить, зачем рисковали жизнью и приплыли нелегально. Если причины веские, то дальше процедура легализации, а нет – депортация. В этой истории временно пострадали лишь фанаты футбола. Канал ВВС остался без ведущих сразу нескольких шоу, пришлось показывать обзоры без оценок.

Теперь Линекер подумает, стоит ли ему возвращаться в эфир ВВС. Ему пытались заткнуть рот. Сегодня в Лондоне перепишут один закон, наплевав на права человека и свободу слова, а завтра второй. Если все молчат, то кто их остановит? Ширер, Райт и остальные эксперты молодцы, что поддержали Линекера. Свобода слова включает даже право на явно ошибочное мнение.

В таком случае Линекера высмеяли бы. Вот только ведущий прав. Достаточно нормальной береговой охраны в Европе, чтобы поток сильно упал. Проблема возникла, когда французы закрыли глаза на лодки, чтобы избавиться от албанских, афганских и иранских нелегалов. Морские судна на деревьях не растут, их кто-то продает, есть учет. Полиция двух стран не выполнила свою работу.

Линекер мог не сравнивать своих политиков с нацистами, это перебор. Но скандал напомнил британцам сразу о двух базовых правах человека. На справедливый суд и на свободу слова. Гари, безусловно, большой мастер зарождать дискуссии. В итоге сегодня боссы из ВВС принесли ему извинения и вернут в эфир.