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Гогниев: «Бывает, поругаешься, а на следующий день руки пожмёшь»

вчера, 14:55

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал слухи, согласно которым у специалиста возник конфликт с игроками команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

Были разговоры, но есть футбольная кухня своя, не нужно ковыряться в белье. Это просто процесс, который в любой команде происходит. Но в некоторых командах это не вылазит наружу, остается в семье. На данный момент это вылезло наружу, какие‑то домыслы. У нас все в штатном режиме. Бывает, поругаешься, а на следующий день руки пожмёшь. Это поиски не того, что нужно. Нам надо думать о том, как улучшать свой футбол и качество игры команды.

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Все комментарии
3tk7t9b6nbrj
3tk7t9b6nbrj
вчера в 16:52
Лучше бы рассказал где Гулиев с Тихим и почему зассал раз на раз выйти.
Давно такого клоуна в нашем футболе не было.
Его даже тренером не назовёшь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:37
Бывало,сдуру лорду набьёшь в палате морду...
Ну что ж,бывает разное...бельё ты наше грязное!
112910415
112910415
вчера в 15:10
"...и через день опять работу ищешь ! " )
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:10, ред.
А у Гогниева поругаться как " здрасте".
Гость
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