Гогниев: «Бывает, поругаешься, а на следующий день руки пожмёшь»

Главный тренер «Химок» прокомментировал слухи, согласно которым у специалиста возник конфликт с игроками команды и .

Были разговоры, но есть футбольная кухня своя, не нужно ковыряться в белье. Это просто процесс, который в любой команде происходит. Но в некоторых командах это не вылазит наружу, остается в семье. На данный момент это вылезло наружу, какие‑то домыслы. У нас все в штатном режиме. Бывает, поругаешься, а на следующий день руки пожмёшь. Это поиски не того, что нужно. Нам надо думать о том, как улучшать свой футбол и качество игры команды.