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«Барселона» сделала заявление после подачи иска прокуратуры к клубу

вчера, 10:40

«Барселона» опубликовала заявление после подачи прокуратурой иска на клуб в связи с «делом Негрейры». Текст привёл Sport.es.

Этот сценарий был предсказуем ФК «Барселона» с того момента, как была подана жалоба в суд, а прокуратура была вынуждена прекратить расследование и возбудить уголовное дело.

С другой стороны, заключение прокурора, включающее в себя жалобу, есть не что иное, как абсолютно предварительная следственная гипотеза. Теперь начнётся судебное разбирательство, в котором должна быть подтверждена или отвергнута любая гипотеза, и ФК «Барселона» будет оказывать необходимую помощь в расследовании.

«Барселона» повторяет, что никогда не покупала арбитров и не пыталась влиять на их решения.

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Барселона
Перевод с sport.es Фото: Сайт Sky Sports
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Все комментарии
stromshik
stromshik ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 17:40
Истинную правду говорит Барселона - она судей не покупала. Это Платини и прочие судьям давали команду помогать Барселоне.
П0жи3I-IeHH0 3a6aHEHHый П0-ль
П0жи3I-IeHH0 3a6aHEHHый П0-ль ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 16:34
Ага, скорее всего мю, чтобы наконец купить Де Йонга))))
112910415
112910415
вчера в 14:31
адвокаты хорошо заработают
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 12:52
«"Барселона" повторяет, что никогда не покупала арбитров и не пыталась влиять на их решения.»
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:41
Рыльце конечно в пушку, дело за адвокатами.
Маг_тм
Маг_тм ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 12:19
Не думаю что Барсу гнобят кто-то с Ла лиши, смысла нет, и так Ла лига с каждым годом становится все слабее и менее привлекательной, адекватные болельщики, и босы Реала хотят видеть сильную и конкурентоспособную Барселону! Перес даже с президентом Барсы обсуждал вариант чтобы они купили Холанда, а сами купят Мбапе, тем самым оживить Ла лигу и сделать противостояние на подобии Роналду-Месси. Скорее всего тут англичане воду мутят, какая бы сильная Апл не была, Испанские клубы их почти всегда обыгрывают в еврокубках
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 11:55
"Рафик ни у чом нэ уиноват!", заявили в пресс-службе клуба
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 11:39
Справедливось. Она не хочет)
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:39
Интересно чем всё закончится..
Dima salev
Dima salev
вчера в 11:35
Этим история Барселоны не закончится. После этого ещё что-то придумают. Кто-то не хочет видеть Барселоны успешним клубом
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:27
кто-то во главе испанской премьеры, кто-то болеющий за Реал. На букву Т
dok66
dok66
вчера в 11:14
Думаю отделаются штрафом . Доказать недоказуемое практически не реально .
lotsman
lotsman
вчера в 10:50
Барселону решили загнобить. Кто то имеет большой зуб на клуб.
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