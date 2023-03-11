«Барселона» сделала заявление после подачи иска прокуратуры к клубу

«Барселона» опубликовала заявление после подачи прокуратурой иска на клуб в связи с «делом Негрейры». Текст привёл Sport.es.

Этот сценарий был предсказуем ФК «Барселона» с того момента, как была подана жалоба в суд, а прокуратура была вынуждена прекратить расследование и возбудить уголовное дело.

С другой стороны, заключение прокурора, включающее в себя жалобу, есть не что иное, как абсолютно предварительная следственная гипотеза. Теперь начнётся судебное разбирательство, в котором должна быть подтверждена или отвергнута любая гипотеза, и ФК «Барселона» будет оказывать необходимую помощь в расследовании.

«Барселона» повторяет, что никогда не покупала арбитров и не пыталась влиять на их решения.