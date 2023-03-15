Гвардиола не позволил Холанду побить рекорд Месси. Жёстко поставил игрока на место

1678869343

вчера, 11:35

Хосеп не скрывает свои мотивы.

Тренер не хочет баловать игрока

В Лиге чемпионов пента-трики есть у двух футболистов – Луиса Адриано, когда бразилец забил в составе «Шахтера» пять мячей в ворота БАТЭ , и у Лионеля Месси, когда аргентинец в составе «Барселоны» пять раз огорчил «Байер» в сказочном для себя 2012-м году. Теперь под раздачу попала другая немецкая команда против агрессивной банды Гвардиолы. Для «Манчестер Сити» это уже традиция. Англичане громили «Шальке» Доменико Тедеско со счетом 7:0 в плей-офф четыре года назад. Теперь мартовская резня бензопилой случилась против «Лейпцига».

Холанд на каникулах в Норвегии помогал знакомым пилить деревья бензопилой, а вчера распилил оборону знакомого по Бундеслиге соперника. Пента-трик игрок оформил на 57-й минуте матча. Тактика Гвардиолы работала. Базовая схема «4-1-4-1» переключалась на «4-2-4». Бернарду, Де Брюйне и Гюндоган – красавцы. Выбор четверки центральных защитников в обороне привел к экспериментам и переходу на «2-3-5». Схема, к которой у Хосепа особая любовь. Но также Гвардиола любит молодого Месси, который писал историю футбола в составе «Барселоны».

Тренер убрал с поля Холанда на 63-й минуте, хотя было очевидно, что норвежец может забить шестой мяч в одном матче Лиги чемпионов. Наставник не скрывает причину, ведь она педагогическая и психологическая:

Когда он делает хет-трик, я обычно меняю его после 65-й минуты. Ему бы ему удался двойной хет-трик в 22 года, это сделало бы его жизнь скучной. А так у него есть цель на будущее, поэтому я заменил его. Он забил пять раз, но также коснулся мяча 30-35 раз. Как раз то, что нам нужно. Мне кажется, форвард действует умнее и точнее позже при приеме мяча, если до этого участвует в обороне и атаке своей команды.

Гвардиола – гениальный человек, но это не синоним совершенства. У него такой тип личности, что может закрыться в особой комнате у себя дома и часами анализировать футбол так, как не смогут его помощники. У испанца много смелых решений. Но тренер нередко мудрит в решающий момент Лиги чемпионов, поэтому после победы 7:0 не будем смешить короновать «Манчестер Сити». Они проигрывали в этом сезоне в АПЛ , могут уступить «Реалу» или «Баварии», если нарвутся на этих соперников в будущем. Да и «Наполи» будет сложным соперником.

Даже замена Холанда – спорное решение. Парень, который столько раз над собой прикалывался и издевался, не заражен звездной болезнью. Эрлинг не по годам адекватный молодой человек. Он спокойно бы пережил шесть голов в одном матче Лиги чемпионов. Съел бы праздничную лазанью отца и пошел рубиться в видеоигре с друзьями. Но сработал каталонский клубный патриотизм Хосепа Гвардиолы. Тренер помешал норвежцу побить исторический рекорд Месси, ведь точно знает, что для Лионеля пять голов «Байеру» — особая вершина, видел тот погром с бровки своими глазами.

У Холанда 33 мяча в Лиге чемпионов

Эрлинг быстрее всех покорил высоту в 30 голов в ЛЧ , справился чуть раньше, чем Мбаппе. Норвежец собрал 33 мяча в 25 играх. Холанд – новый феномен. Бразилец Роналдо жил в мире, где 21 % голов за карьеру можно забить, обводя голкиперов. Сейчас чистых выходов на ворота чуть ли не с центра поля куда меньше. Футбол изменился, у него новые герои. Сначала Роналду и Месси забили неприлично много в Лиге чемпионов.

Затем пришел Холанд и показал, что темп можно даже увеличить. Норвежец играл за «Зальцбург» и «Боруссию» Д, но часто оставлял автографы в чужих воротах в ЛЧ . В Манчестере ему проще из-за класса напарников, хотя и сложнее из-за того, как Гвардиола меняет форварда. Хосеп чаще критикует Холанда, нежели хвалит. Это правильно, но подчеркивает, какие у тренера стандарты:

Иногда Холанд сам виноват, что остается без мяча. Например, против «Кристал Пэлас» я сказал ему, что он сыграл плохо. Но в другие дни это уже наша вина. Например, в гостях в Лейпциге, когда мы не доставляли Эрлингу мяч после перерыва. Мы разговариваем об этом, работает над деталями. Пытаемся ускорить процесс. Как только мы проходим зону опорного хавбека, нужно действовать быстрее. Но каждый раз, когда Холанд не забивает два-три гола, его критикуют. Такова его реальность.

Эрлинг забил 39 мячей за новый клуб

В 36 матчах, а впереди у «Манчестер Сити» более 15 поединков, если все удачно сложится в ЛЧ . И если Гвардиола не будет менять его после дублей и хет-триков так быстро. Тренер с жиру бесится, капризничает от слишком легкой жизни, когда срабатывает разница в классе между его командой и соперником. Но рядом непростые матчи, вроде игры против «Кристал Пэлас», после которой Хосеп заявил, что Холанд может забивать пять мячей в каждом поединке.

Норвежец услышал тренера. Нравится, что Эрлинг адекватный молодой человек. Он с юмором, вместе с Грилишем «вручили» Рубену Диашу «Оскар» за симуляцию активной работы в тренажерном зале. Хосеп зря поменял Холанда на 63-й минуте матча, стоило дать норвежцу время для шестого рекордного мяча. Но посмотрите на реакцию норвежца. Не бросал бутылки с водой. После замены Эрлинг сказал Хосепу, что хотел оформить двойной хет-трик, но не капризничал.

Растет взаимопонимание между Холандом и командой. Форвард работает над своими минусами. Например, чаще стал забивать головой. Ждет от норвежца новых подвигов. Холанд через две с половиной недели сыграет против «Ливерпуля», а через полтора месяца против «Арсенала». В этих поединках увидим, насколько он хорош в решающий момент. А пока поучаствовал в шоу, разгромив «Лейпциг». Холанд – настоящее и будущее футбола. Уже переписывает историю.

Холанд побил рекорд «Манчестер Сити» по голам за сезон, который держался 94 года. Томми Джонсон забил в сезоне 1928/29 впечатляющие 38 мячей в 39 матчах, но молодой норвежец пошел дальше в мире, где существует Лига чемпионов. За один матч Холанд стал фаворитом в борьбе за приз лучшему снайперу сезона в престижном кубке, опередив Мбаппе и Салаха.