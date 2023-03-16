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«Наполи» впервые в истории вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 08:57
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 0Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

«Наполи» впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В 1/8 финала команда по сумме двух матчей обыграла «Айнтрахт» (5:0 по сумме двух встреч). Таким образом, неаполитанцы стали третьим итальянским клубом, вышедшим в 1/4 финала турнира.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
Согласен, по факту да.
Даже как-то обидно, что Марадона не застал этот лихой Наполи и победу Аргентины на мундиале.
Но мне больше нравился Наполи с Кавани и Лавесси, когда они очень здорово играли и были фаворитами и по глупости пустили дальше Челси
Dinamo
Dinamo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:22
Однако, это лучший результат Наполи в истории в главном европейском клубном турнире независимо от его названия.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Мурат Казбек 1 (раскрыть)
вчера в 16:47
ЛЧ с 92года
Мурат Казбек 1
Мурат Казбек 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:16
Было!!! ЛЧ проводится с 1956 года, а Марадона 1960г.р
Estiva
Estiva
вчера в 13:12
Наполи поможет Рука Бога. Будет символично, если они выиграют ЛЧ и Серию А после победы Аргентины на ЧМ
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Мурат Казбек 1 (раскрыть)
вчера в 12:29
в годы Марадоны не было ЛЧ
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:28
На их месте должен был быть Спартак
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:38
В этом году Неаполь шикарен как ни когда! Если несколько лет назад, мы восхищались игрой Наполи которую поставил там Сарри, то нынешней Наполи Спалетти просто фантастический! В СерииА у них солидный отрыв, а это означает, что они могут жертвовать некоторыми матчами в СерииА ради игр ЛЧ!
112910415
112910415
вчера в 10:57
легко, свободно, походка от бедра ... )
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:52, ред.
Наполи в 1/8 повезло с соперником, а так могли бы уже домой поехать. То ли дело сейчас в 1/4 они могут попасть на Челси, вот это совсем другое дело.

Реальное для них испытание, покажут на всё что они способны. Далее уже в полуфинале, если повезёт, будут играть с Бенфикой. Я думаю есть большие шансы её пройти, всяко лучше, Бавария или Реал М. Ну а финал уже Наполи - Бавария, кардинально разные уровни игры и мастерства.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 10:47
Хочется что попали на Баварию или МС, вот где жаркий матч
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:33
Надо идти дальше.
ОПС
ОПС
вчера в 10:23
Все когда то бывает в первый раз - и 1/4 и 1/2, а может и финал. История при нас пишется. Вот и будем смотреть.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:13
Если на Реал не наткнутся, могут до финала дойти
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 10:11
Толи ещё будет!
Мурат Казбек 1
Мурат Казбек 1
вчера в 09:49
Даже в годы Марадоны не вышли в 1/4
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 09:46
это как холанд решит
ДСА
ДСА
вчера в 09:17
У Наполи есть все шансы взять трофей. Игра просто очень идёт.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
siofor больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 19. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:59
Наполи в этом сезоне силён как никогда и способен на большее.
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