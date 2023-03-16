«Наполи» впервые в истории вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Наполи» впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
В 1/8 финала команда по сумме двух матчей обыграла «Айнтрахт» (5:0 по сумме двух встреч). Таким образом, неаполитанцы стали третьим итальянским клубом, вышедшим в 1/4 финала турнира.
Даже как-то обидно, что Марадона не застал этот лихой Наполи и победу Аргентины на мундиале.
Но мне больше нравился Наполи с Кавани и Лавесси, когда они очень здорово играли и были фаворитами и по глупости пустили дальше Челси
Даже как-то обидно, что Марадона не застал этот лихой Наполи и победу Аргентины на мундиале.
Но мне больше нравился Наполи с Кавани и Лавесси, когда они очень здорово играли и были фаворитами и по глупости пустили дальше Челси
Реальное для них испытание, покажут на всё что они способны. Далее уже в полуфинале, если повезёт, будут играть с Бенфикой. Я думаю есть большие шансы её пройти, всяко лучше, Бавария или Реал М. Ну а финал уже Наполи - Бавария, кардинально разные уровни игры и мастерства.
Реальное для них испытание, покажут на всё что они способны. Далее уже в полуфинале, если повезёт, будут играть с Бенфикой. Я думаю есть большие шансы её пройти, всяко лучше, Бавария или Реал М. Ну а финал уже Наполи - Бавария, кардинально разные уровни игры и мастерства.