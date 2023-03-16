«Наполи» впервые в истории вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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вчера, 08:57

«Наполи» впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В 1/8 финала команда по сумме двух матчей обыграла «Айнтрахт» (5:0 по сумме двух встреч). Таким образом, неаполитанцы стали третьим итальянским клубом, вышедшим в 1/4 финала турнира.