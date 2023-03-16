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Впервые за 17 лет в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли три итальянских клуба

вчера, 08:25

Впервые с сезона 2005/06 в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов вышли три клуба из Италии.

В следующий раунд нынешнего розыгрыша прошли «Милан», «Наполи» и «Интер». 17 лет назад это были «Милан», «Ювентус» и «Интер».

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Все комментарии
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 20:14
Стечение обстоятельств, и не более того. Никакого подъёма итальянского футбола не существует и в помине. И дело тут не в предпочтении той или иной команде, а в том, что итальянские чиновники гробят футбол уже очень много лет. Италии кровь из носа необходимо провести домашний чемпионат мира или Евро для того, чтобы существенно повысить качество инфраструктуры, из которого вытекает дальнейшая цепочка развития игроков по всей стране (как это сделала Германия в 2006, победном, кстати, для последнего звездного поколения Скуадры (евро 2020? не смешите, не сравнимо с ТЕМ поколением)). Но чиновники не выделяют землю под стадионы и комплексы. А реконструкция - это тоже деньги и время. Итальянская Серия А была самой сильной лигой мира, но теперь об этом можно вспоминать лишь с ностальгией, а света в конце туннеля вовсе не видно. И самое печальное, что Италия даже не пытается кардинально изменить положение вещей. Хочется пожелать успеха всем итальянским клубам, но, шансы, увы, невелики.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:56, ред.
Это несомненно прогресс итальянского футбола... Наполи вообще не оставляет пока шансов сопернику, в то время как миланские команды, за счёт своего консервативного итальянского минимализма (забить и не пропустить) прошли очень непростых оппонентов, потому как ТТХ и Порту показали приличный футбол в подгруппах.
Однако говорить о доминации СериАла преждевременно.

Показатель гегемонии чемпионата в Европе это прежде всего финалы ЛЧ с представителями одной страны, которые на своём пути обыграли клубы из других стран...
Такие финалы, как например Ливерпуль - Тоттенхэм, МС - Челси, Реал - Атлетико, Бавария - БД, Милан - Ювентус и т.д.... и есть главный признак превосходства одного национального первенства над остальными.
felix
felix
вчера в 18:37
Добрый вечер всем! Очень Наполи нравится, не знаю, кончено, как дальше, но на данном этапе - огонь!
Ron09
Ron09 ответ romabayern1988 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:13
Ну мы вас пройдём закрыв глаза
Ron09
Ron09 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:11
Тоттенхэм, Порту, Айнтрахт это не показатель подъема итальянского футбола ждём топ клубов
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:02
Итальянский футбол на подъеме. Наполи вообще один из сильнейших клубов Европы сейчас, Милан с Интером тоже прибавили. После этого сезона Италия поднимется в таблице коэффициентов УЕФА.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 15:23
Только Наполи играет как машина. Просто не оставляют шансов своим соперникам что в чемпионате, что в Лиге чемпионов. Думаю, они могут потягаться и с грандами. А вот Милан и Интер со скрипом прошли в 1/4 финала, для выхода в полуфинал им надо надеяться на успешную жеребьевку.
Мурат Казбек 1
Мурат Казбек 1
вчера в 14:49
МС как то не очень подходит для финала который никогда в историй хоть один раз не выиграл ЛЧ, идел было бы Милан - Реал как в старые добрые времена
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Мурат Казбек 1 (раскрыть)
вчера в 14:30
Или Реал - Бавария ))
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:16
Удачи Интеру в оставшихся матчах!!!!!!!!!!!!!!
witynchik
witynchik
вчера в 13:52
Из них только Наполи показывает добротный футбол,надеюсь дойдет до финала
Мурат Казбек 1
Мурат Казбек 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:33
Обязательно будет хоть один из них
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Мурат Казбек 1 (раскрыть)
вчера в 13:30
При таком раскладе итальянцев в полуфинале уже не будет
Мурат Казбек 1
Мурат Казбек 1 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
вчера в 13:22
МС как то не очень подходит для финала который никогда в историй хоть один раз не выиграл ЛЧ, идел было бы Милан - Реал как в старые добрые времена
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:36
Когда они барахтались Юве в финалы выходил и отыграли 0-3 от Реала.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:27
Без Ювентуса Италия вновь стала футбольной страной
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Мурат Казбек 1 (раскрыть)
вчера в 11:35, ред.
МС - Реал это вывеска для финала ЛЧ )) Лучше пусть будет так:

Бавария - Милан
Челси - Интер
МС - Наполи
Бенфика - Реал
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 11:34
    balalay
    balalay
    вчера в 11:20
    теперь выбором футболистов в команду занимается Мальдини, откровенного балласта вроде Робиньо или Сапат с Бирсами и Сапонарами пока не появляется, закупавшихся тысячами в прошлые годы
    DXTK
    DXTK
    вчера в 11:17
    Ювентус отправили в ЛЕ, и в ЛЧ итальянские клубы прямо развернулись. И еще заметте, что в сезоне 2005/2006 Ювентус был обвинен в коорупционом скандале, и сегодня тоже скандал, пока лишили только очков

    PS Милан и Интер на соплях прошли, кое как закатили 1 и все, демонстрируя чисто итальянский стиль игра по счету. а Вот Наполи показывает классную игру, динамичный футбол.
    112910415
    112910415
    вчера в 10:54
    в любом случае - итальянский успех !
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 10:34
    Для миланских клубов это предел.
    амурец
    амурец
    вчера в 10:32
    Дпаненько итальянцы так не баловали
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 10:19
    Интер и Милан кое как протолкнулись, на следующей стадии вылетят.
    Мурат Казбек 1
    Мурат Казбек 1
    вчера в 10:13
    Хотелось бы следующий пары; МС - Реал, Наполи - Баврия, Интер - Челси, Милан - Бенфика
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 10:08
    И впредь,теперь будут выходить всегда!!! Все хватит,этой ла-лиги,скоро и рпл подтянется!!!!
    sergsudak
    sergsudak
    вчера в 09:52
    Было это в сезоне 02/03...
    Получается 20 лет уже...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 09:51
    Как вышли так и зайдут в четвертьфинале
    Aleks Captain
    Aleks Captain
    вчера в 09:46
    Это их максимум
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 09:43
    Обычное дело на длинной дистанции.Это в обозримом отдельном человеческом пространстве сплошная константа."Король умер,да здравствует король!".
    Гость
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