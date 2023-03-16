Впервые за 17 лет в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли три итальянских клуба

Впервые с сезона 2005/06 в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов вышли три клуба из Италии.
В следующий раунд нынешнего розыгрыша прошли «Милан», «Наполи» и «Интер». 17 лет назад это были «Милан», «Ювентус» и «Интер».
Впервые с сезона 2005/06 в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов вышли три клуба из Италии.
В следующий раунд нынешнего розыгрыша прошли «Милан», «Наполи» и «Интер». 17 лет назад это были «Милан», «Ювентус» и «Интер».
Однако говорить о доминации СериАла преждевременно.
Показатель гегемонии чемпионата в Европе это прежде всего финалы ЛЧ с представителями одной страны, которые на своём пути обыграли клубы из других стран...
Такие финалы, как например Ливерпуль - Тоттенхэм, МС - Челси, Реал - Атлетико, Бавария - БД, Милан - Ювентус и т.д.... и есть главный признак превосходства одного национального первенства над остальными.
Однако говорить о доминации СериАла преждевременно.
Показатель гегемонии чемпионата в Европе это прежде всего финалы ЛЧ с представителями одной страны, которые на своём пути обыграли клубы из других стран...
Такие финалы, как например Ливерпуль - Тоттенхэм, МС - Челси, Реал - Атлетико, Бавария - БД, Милан - Ювентус и т.д.... и есть главный признак превосходства одного национального первенства над остальными.
Бавария - Милан
Челси - Интер
МС - Наполи
Бенфика - Реал
Бавария - Милан
Челси - Интер
МС - Наполи
Бенфика - Реал
PS Милан и Интер на соплях прошли, кое как закатили 1 и все, демонстрируя чисто итальянский стиль игра по счету. а Вот Наполи показывает классную игру, динамичный футбол.
PS Милан и Интер на соплях прошли, кое как закатили 1 и все, демонстрируя чисто итальянский стиль игра по счету. а Вот Наполи показывает классную игру, динамичный футбол.
Получается 20 лет уже...
Получается 20 лет уже...