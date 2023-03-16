Впервые за 17 лет в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли три итальянских клуба

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вчера, 08:25

Впервые с сезона 2005/06 в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов вышли три клуба из Италии.

В следующий раунд нынешнего розыгрыша прошли «Милан», «Наполи» и «Интер». 17 лет назад это были «Милан», «Ювентус» и «Интер».